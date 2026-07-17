ThinkPad L16 Gen 3 bản Intel ra mắt: Bước tiến với chip Panther Lake và RAM 64GB Lenovo chính thức phát hành ThinkPad L16 Gen 3 phiên bản chip Intel Panther Lake trên phạm vi toàn cầu. Với cấu hình tối đa 64GB RAM và SSD PCIe Gen 5, đây là giải pháp hiệu năng mạnh mẽ cho người dùng chuyên nghiệp.

Sau khi ra mắt phiên bản sử dụng nền tảng AMD Zen 4 cách đây chưa đầy 6 tháng, Lenovo tiếp tục mở rộng dòng sản phẩm máy tính xách tay 16 inch của mình với phiên bản ThinkPad L16 Gen 3 trang bị vi xử lý Intel Panther Lake. Đây là bước cập nhật quan trọng nhằm thay thế các dòng chip cũ hơn, mang lại hiệu năng xử lý và khả năng tối ưu hóa năng lượng vượt trội cho người dùng doanh nghiệp và chuyên gia kỹ thuật.

ThinkPad L16 Gen 3 mới của Lenovo được trang bị bàn phím số tích hợp và các phím mũi tên kích thước đầy đủ.

Sức mạnh từ kiến trúc Intel Panther Lake mới

Điểm nhấn lớn nhất trên ThinkPad L16 Gen 3 chính là sự xuất hiện của dòng chip Intel Panther Lake. Hiện tại, người dùng có thể tùy chọn từ Core Ultra 5 325 cho đến Core Ultra 7 356H. Ngoài ra, phiên bản Core Ultra 7 365 cũng đã được ghi nhận trên hệ thống dữ liệu PSREF của Lenovo.

Theo các thử nghiệm hiệu năng ban đầu, có sự chênh lệch khoảng 25% về sức mạnh xử lý giữa các tùy chọn chip cao cấp nhất. Sự cải tiến này không chỉ nằm ở tốc độ xử lý thuần túy mà còn ở khả năng xử lý các tác vụ AI và đồ họa tích hợp, vốn là thế mạnh của dòng Core Ultra thế hệ mới.

Khả năng nâng cấp và lưu trữ vượt trội

Khác với xu hướng hàn chết RAM trên nhiều dòng laptop mỏng nhẹ hiện nay, ThinkPad L16 Gen 3 vẫn duy trì tính linh hoạt với hai khe cắm SODIMM. Điều này cho phép máy hỗ trợ tối đa lên đến 64 GB RAM DDR5-5600, đáp ứng tốt các nhu cầu chạy máy ảo, biên tập video hoặc xử lý dữ liệu lớn.

Về lưu trữ, máy được trang bị một khe cắm M.2 2280 duy nhất nhưng hỗ trợ chuẩn PCIe Gen 5 mới nhất, cho dung lượng lên đến 2 TB. Việc tích hợp PCIe Gen 5 giúp tốc độ đọc/ghi dữ liệu tăng vọt, giảm thiểu thời gian chờ đợi khi khởi động ứng dụng nặng.

Thông số kỹ thuật chi tiết

Đặc điểm Thông số cấu hình Vi xử lý Intel Core Ultra 5 325 đến Core Ultra 7 356H (Panther Lake) Bộ nhớ RAM Tối đa 64 GB DDR5-5600 (2 khe SODIMM) Ổ cứng Tối đa 2 TB PCIe Gen 5 SSD (M.2 2280) Màn hình 16 inch IPS, 1200p, 60 Hz, 400 nits, 45% NTSC Pin 46.5 Wh hoặc 57 Wh Kết nối & Bảo mật Bàn phím đèn nền, webcam IR, vân tay, Smart Card Reader

Màn hình và các tính năng hỗ trợ công việc

Dù sở hữu cấu hình bên trong mạnh mẽ, Lenovo dường như vẫn giữ định hướng ThinkPad L16 Gen 3 là một dòng máy thuần công việc văn phòng và kỹ thuật cơ bản khi chỉ trang bị màn hình IPS độ phân giải 1200p. Màn hình này có tần số quét 60 Hz, độ sáng tối đa 400 nits nhưng độ phủ màu chỉ dừng lại ở mức 45% NTSC, vốn không phù hợp cho các tác vụ đồ họa đòi hỏi độ chính xác màu sắc cao.

Bù lại, máy sở hữu thiết kế bàn phím đặc trưng của dòng ThinkPad với hành trình phím tốt, tích hợp bàn phím số (numpad) và các phím mũi tên kích thước đầy đủ, giúp việc nhập liệu và điều hướng trở nên thuận tiện hơn.

Giá bán và lộ trình phân phối quốc tế

ThinkPad L16 Gen 3 phiên bản chạy chip Intel hiện đã bắt đầu mở bán tại nhiều thị trường quốc tế. Mức giá khởi điểm được ghi nhận tại một số khu vực như sau:

Châu Âu: Từ 1.489 € (khoảng 1.704 USD)

Từ 1.489 € (khoảng 1.704 USD) Australia: Từ 1.888 AUD

Từ 1.888 AUD Hồng Kông: Từ 11.894 HKD

Từ 11.894 HKD Singapore: Từ 2.035 SGD

Từ 2.035 SGD Malaysia: Từ 5.745 MYR

Lưu ý rằng mức giá này sẽ tăng nhanh chóng khi người dùng lựa chọn cấu hình vi xử lý mạnh hơn, dung lượng RAM lớn hơn hoặc nâng cấp ổ cứng SSD PCIe Gen 5. Với sự kết hợp giữa độ bền chuẩn quân đội của dòng ThinkPad và hiệu năng mới từ Intel Panther Lake, đây hứa hẹn là lựa chọn đáng cân nhắc cho các doanh nghiệp trong kế hoạch nâng cấp thiết bị năm 2026.