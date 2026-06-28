ThinkPad T14s Gen 7 AMD chính thức mở bán: Siêu nhẹ 1,09kg và hỗ trợ kết nối 5G Mẫu laptop doanh nhân ThinkPad T14s Gen 7 phiên bản chip AMD đã có mặt trên toàn cầu với RAM tối đa 64GB, tùy chọn mạng 5G và thiết kế ưu tiên khả năng sửa chữa.

Sau bốn tháng kể từ khi ra mắt tại sự kiện MWC 2026, Lenovo đã chính thức mở bán mẫu laptop ThinkPad T14s Gen 7 phiên bản chip AMD trên phạm vi toàn cầu. Đây là dòng máy tính xách tay 14 inch siêu nhẹ, hướng đến đối tượng người dùng chuyên nghiệp cần sự linh hoạt và hiệu suất xử lý từ kiến trúc chip mới nhất.

ThinkPad T14s Gen 7 có trọng lượng tương đối nhẹ, chỉ khoảng 1,09 kg.

Sức mạnh từ vi xử lý AMD Ryzen AI thế hệ mới

ThinkPad T14s Gen 7 AMD được trang bị dòng vi xử lý AMD Gorgon Point (Ryzen AI). Người dùng có thể tùy chọn các dòng chip bao gồm Ryzen AI 5 430, Ryzen AI 5 Pro 440, Ryzen AI 7 445 hoặc Ryzen AI 7 Pro 450. Hệ thống được cung cấp năng lượng bởi viên pin 58 Wh, đảm bảo khả năng làm việc bền bỉ.

Về khả năng đa nhiệm, máy hỗ trợ bộ nhớ RAM LPDDR5X-8533 hàn chết với các tùy chọn 16 GB, 32 GB hoặc tối đa 64 GB. Dung lượng lưu trữ sử dụng ổ cứng PCIe Gen 4 với các mức từ 256 GB đến 1 TB. Đáng chú ý, thiết kế của thế hệ này được Lenovo tối ưu hóa để tăng cường khả năng sửa chữa và thay thế linh kiện.

Thiết kế của ThinkPad T14s Gen 7 tập trung vào khả năng sửa chữa.

Khả năng kết nối di động và tùy chọn hiển thị

Điểm mạnh của ThinkPad T14s Gen 7 nằm ở tính cơ động với trọng lượng chỉ 1,09 kg. Để hỗ trợ làm việc từ xa, máy cung cấp tùy chọn kết nối mạng di động 4G và 5G, cùng cảm biến vân tay tích hợp. Về hiển thị, hiện tại Lenovo chỉ cung cấp các tùy chọn màn hình IPS độ phân giải 1200p, tần số quét 60 Hz, trong đó có phiên bản đạt độ sáng lên tới 500 nits.

Mặc dù các tài liệu kỹ thuật trước đó có đề cập đến tùy chọn màn hình OLED độ phân giải 1800p với tần số quét biến thiên 120 Hz, nhưng phiên bản này hiện vẫn chưa xuất hiện trong trình cấu hình sản phẩm tại thời điểm mở bán.

Giá bán và so sánh thị trường

Tại thị trường US, ThinkPad T14s Gen 7 phiên bản AMD có mức giá khởi điểm từ 2.129 USD (thường đi kèm cấu hình 32 GB RAM). Mức giá này cao hơn khoảng 22% so với phiên bản chạy chip Intel Panther Lake tương đương, vốn đang được bán với giá từ 1.739 USD.

Dưới đây là mức giá khởi điểm tham khảo tại một số thị trường khác:

Thị trường Giá khởi điểm Australia 2.024 AUD Canada 3.359 CAD Eurozone 2.429 € Hong Kong 12.403 HKD Malaysia 6.074 MYR Singapore 2.684 SGD

Sự xuất hiện của phiên bản AMD mang đến thêm lựa chọn cho người dùng ưu tiên hiệu suất xử lý đồ họa tích hợp và các tính năng AI chuyên sâu trên dòng laptop doanh nhân huyền thoại của Lenovo.