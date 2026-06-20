Thổ Nhĩ Kỳ bị loại khỏi World Cup 2026: Làn sóng phẫn nộ đòi sa thải Vincenzo Montella Thất bại 0-1 trước Paraguay không chỉ chấm dứt hành trình của Thổ Nhĩ Kỳ tại World Cup 2026 mà còn đẩy HLV Vincenzo Montella vào cuộc khủng hoảng dữ dội từ người hâm mộ.

Hành trình của đội tuyển Thổ Nhĩ Kỳ tại World Cup 2026 đã khép lại trong cay đắng chỉ sau hai lượt trận. Thất bại tối thiểu 0-1 trước Paraguay vào rạng sáng nay không chỉ biến "The Crescent-Stars" thành đội bóng đầu tiên phải chia tay giải đấu, mà còn châm ngòi cho một cuộc khủng hoảng niềm tin sâu sắc nhắm vào chiếc ghế của HLV Vincenzo Montella.

Cơn ác mộng từ giây thứ 65 và sự bế tắc của Montella

Trận đấu mang tính chất sinh tử tại bảng D đã khởi đầu theo kịch bản tồi tệ nhất mà người hâm mộ Thổ Nhĩ Kỳ có thể tưởng tượng. Khi nhiều khán giả còn chưa kịp ổn định chỗ ngồi, lưới của họ đã rung lên ở giây thứ 65. Matias Galarza bên phía Paraguay đã tận dụng sự hớ hênh của hàng thủ đối phương để ghi bàn thắng nhanh nhất tính đến thời điểm hiện tại của World Cup 2026.

Montella nhận làn sóng chủ trích sau khi Thổ Nhĩ Kỳ bị loại.

Bàn thua sớm như một gáo nước lạnh dội thẳng vào tham vọng của đoàn quân áo đỏ. Trong suốt thời gian còn lại, dù nỗ lực kiểm soát bóng và liên tục ép sân, các học trò của ông Montella lại cho thấy một bộ mặt thiếu ý tưởng và rời rạc trong tấn công. Sự bế tắc trong việc xuyên phá hàng phòng ngự kỷ luật của Paraguay đã bộc lộ những lỗ hổng trong sơ đồ chiến thuật mà chiến lược gia người Ý đang áp dụng.

Thống kê đáng buồn và làn sóng phẫn nộ từ quê nhà

Nhìn rộng hơn, đây là một kỳ World Cup thảm họa đối với bóng đá Thổ Nhĩ Kỳ. Sau trận ra quân thua bạc nhược 0-2 trước Australia, việc tiếp tục trắng tay trước Paraguay khiến họ chính thức bị loại sớm một vòng đấu. Với 0 điểm sau hai lượt trận, màn trình diễn này hoàn toàn trái ngược với sự kỳ vọng lớn lao của người hâm mộ trước thềm giải đấu lớn nhất hành tinh.

Ngay sau tiếng còi mãn cuộc, mạng xã hội tại Thổ Nhĩ Kỳ đã bùng nổ sự giận dữ. Theo ghi nhận của trang tin haberler, hàng ngàn cổ động viên đã đồng loạt yêu cầu Vincenzo Montella từ chức. Hashtag đòi sa thải vị thuyền trưởng người Ý nhanh chóng leo lên vị trí dẫn đầu xu hướng tìm kiếm, đi kèm với những chỉ trích gay gắt về cách lựa chọn nhân sự và sự bảo thủ trong tư duy chiến thuật.

Trận đấu cuối cùng tại vòng bảng giờ đây chỉ còn mang tính chất thủ tục về mặt điểm số, nhưng lại là bài kiểm tra cuối cùng về danh dự cho tập thể đội bóng. Trong bối cảnh áp lực đang đè nặng, tương lai của Montella tại đội tuyển quốc gia Thổ Nhĩ Kỳ đang trở nên mong manh hơn bao giờ hết khi niềm tin từ công chúng đã chạm đáy.