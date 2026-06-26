Thổ Nhĩ Kỳ hạ Mỹ 3-2 tại World Cup 2026: Màn chia tay rực lửa của Arda Guler Dù đã sớm dừng bước, Thổ Nhĩ Kỳ vẫn tạo nên cơn địa chấn khi đánh bại đội đầu bảng Mỹ với tỷ số 3-2 nhờ bàn thắng quyết định ở phút 90+8 của Kaan Ayhan trong một trận cầu rượt đuổi nghẹt thở.

Bóng đá đôi khi không cần những tấm vé đi tiếp để trở nên vĩ đại. Tại lượt trận cuối cùng bảng D World Cup 2026, Thổ Nhĩ Kỳ đã chứng minh rằng niềm tự hào dân tộc và tinh thần cống hiến có thể tạo nên những khoảnh khắc trường tồn. Trong một buổi tối mà tuyển Mỹ muốn khẳng định vị thế chủ nhà, chính những vị khách đến từ vùng Á-Âu mới là những người viết nên kịch bản điên rồ nhất với chiến thắng 3-2 đầy kịch tính.

Thổ Nhĩ Kỳ tạo nên 1 trận cầu kịch tính với Mỹ. Ảnh: Getty Images.

Khởi đầu choáng váng và bản lĩnh của Arda Guler

Bước vào trận đấu với tâm thế của đội bóng đã chắc suất đi tiếp, tuyển Mỹ tràn lên tấn công ngay sau tiếng còi khai cuộc. Sức ép từ các khán đài quê nhà như tiếp thêm lửa cho đoàn quân áo trắng. Chỉ mất đúng 3 phút để thế bế tắc bị phá vỡ. Từ một tình huống phạt góc được dàn xếp bài bản, hậu vệ Trusty đã chọn vị trí thông minh, dứt điểm tung lưới Thổ Nhĩ Kỳ, mở tỷ số 1-0.

Mỹ mở tỷ số từ rất sớm. Ảnh: Getty Images.

Bàn thua sớm khiến Thổ Nhĩ Kỳ có phần lúng túng. Tuy nhiên, sự hiện diện của Arda Guler trên sân chính là điểm tựa tinh thần lớn nhất. Sau những phút đầu chệch choạc, đội khách dần tìm lại nhịp độ chơi bóng dựa trên khả năng kiểm soát không gian của tuyến giữa. Phút thứ 10, khoảnh khắc thiên tài đã xuất hiện. Yilmaz thực hiện đường chuyền dọn cỗ xé toang hàng phòng ngự Mỹ, tạo điều kiện để Arda Guler dứt điểm đẳng cấp, quân bình tỷ số 1-1.

Bàn thắng này không chỉ là pha lập công đơn thuần; nó là sự giải tỏa cho ngôi sao trẻ của Real Madrid sau chuỗi trận bế tắc từ đầu giải. Thổ Nhĩ Kỳ bắt đầu chơi thứ bóng đá phóng khoáng, trực diện và đầy sắc bén trong các tình huống chuyển đổi trạng thái.

Cú lội ngược dòng và sự trỗi dậy của Kokcu

Trận đấu trở thành một màn đấu trí chiến thuật hấp dẫn khi hai đội liên tục ăn miếng trả miếng. Mỹ suýt chút nữa đã tái lập thế dẫn bàn ở phút 30, nhưng VAR đã từ chối bàn thắng do lỗi việt vị. Ngay lập tức, Thổ Nhĩ Kỳ đưa ra câu trả lời đanh thép.

Chỉ một phút sau tình huống thoát thua, đội khách đã thực hiện một pha dàn xếp biên mẫu mực. Elmali leo biên tốc độ trước khi trả ngược thuận lợi để Kokcu dứt điểm một chạm tinh tế. Bóng đi hiểm hóc khiến thủ thành tuyển Mỹ hoàn toàn bó tay, nâng tỷ số lên 2-1 cho Thổ Nhĩ Kỳ. Từ một đội bóng bị hoài nghi về khả năng ghi bàn, đoàn quân của HLV Vincenzo Montella đã lột xác hoàn toàn khi tận dụng tối đa những cơ hội rõ rệt nhất.

Kokcu giúp Thổ Nhĩ Kỳ lần đầu tiên vươn lên dẫn trước. Ảnh: Getty Images.

Tử huyệt bóng chết và màn cứu rỗi của Cakir

Bước sang hiệp hai, kịch bản cũ lặp lại khi Thổ Nhĩ Kỳ một lần nữa bộc lộ điểm yếu trong khâu chống tình huống cố định. Phút 49, từ một quả ném biên mạnh của tuyển Mỹ, hàng thủ áo đỏ phá bóng thiếu dứt khoát. Sebastian Berhalter không bỏ lỡ thời cơ, tung cú sút xa sấm sét gỡ hòa 2-2. Trận đấu quay trở lại vạch xuất phát trong sự hưng phấn tột độ của khán giả chủ nhà.

Khoảng thời gian từ phút 50 đến 75 chứng kiến sức ép nghẹt thở từ phía tuyển Mỹ. Đội bóng xứ cờ hoa vây hãm khung thành đối phương bằng những đợt tấn công đa dạng. Tuy nhiên, đây là lúc thủ môn Cakir chứng minh tại sao anh là chốt chặn tin cậy nhất của Thổ Nhĩ Kỳ. Những pha cứu thua xuất thần, đặc biệt là tình huống đẩy bóng chạm cột dọc, đã giữ cho hy vọng của đội khách không bị dập tắt.

Phút 90+8 và lời chia tay kiêu hãnh

Khi tất cả đã nghĩ về một kết quả hòa đầy tiếc nuối, kịch tính lại được đẩy lên cao trào ở những giây cuối cùng. Phút 90+8, trong đợt lên bóng cuối cùng, Uzun thực hiện cú căng ngang đầy ý đồ vào vòng cấm. Cầu thủ vào sân thay người Kaan Ayhan xuất hiện đúng lúc, dứt điểm cận thành ấn định chiến thắng 3-2 cho Thổ Nhĩ Kỳ.

Tiếng còi mãn cuộc vang lên cũng là lúc các cầu thủ Thổ Nhĩ Kỳ đổ gục xuống sân trong niềm hạnh phúc tột cùng. Dù chiến thắng này không thể giúp họ lọt vào vòng 32 đội, nhưng nó là lời khẳng định đanh thép về bản lĩnh và danh dự. Họ rời World Cup 2026 với tư thế ngẩng cao đầu, để lại một trong những trận cầu cảm xúc nhất vòng bảng.

Đội hình ra sân của hai đội trong cuộc đối đầu tại bảng D. Ảnh: BongDa.com.vn.

Thống kê trận đấu

Thông số Thổ Nhĩ Kỳ Mỹ Tỷ số 3 2 Bàn thắng Arda Guler (10'), Kokcu (31'), Kaan Ayhan (90+8') Trusty (3'), S. Berhalter (49') Thủ môn cứu thua 6 2 Trạng thái Bị loại Đi tiếp (Đầu bảng)

Nhìn chung, trận đấu là một minh chứng cho thấy khoảng cách giữa các đội bóng tại World Cup đang dần thu hẹp. Tuyển Mỹ dù dẫn đầu bảng nhưng vẫn còn nhiều việc phải làm ở hàng thủ, trong khi Thổ Nhĩ Kỳ đã để lại một di sản đẹp mắt trước khi rời giải đấu lớn nhất hành tinh.