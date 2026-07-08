Thời điểm ra mắt The Elder Scrolls 6: Rò rỉ thông tin game thủ phải chờ đến năm 2028 Chuyên gia Jason Schreier dự báo The Elder Scrolls 6 sẽ không ra mắt trước năm 2028. Dù Microsoft ưu tiên dự án này, quá trình phát triển dự kiến kéo dài thêm ít nhất 2-3 năm nữa.

Người hâm mộ dòng game nhập vai của Bethesda có lẽ sẽ phải kiên nhẫn thêm một thời gian dài nữa. Theo những thông tin rò rỉ mới nhất từ các chuyên gia trong ngành, bom tấn The Elder Scrolls 6 (TES6) dự kiến sẽ không thể ra mắt sớm hơn năm 2028, bất chấp việc Microsoft đang dồn lực ưu tiên cho dự án này.

Lộ trình phát triển kéo dài đến năm 2028

Trong một buổi hỏi đáp của Bloomberg, Jason Schreier - một trong những phóng viên điều tra uy tín nhất ngành game - đã đưa ra nhận định không mấy lạc quan cho những ai đang mong đợi hậu bản của Skyrim. Schreier cho biết ông không kỳ vọng trò chơi sẽ xuất hiện trong ít nhất 2 đến 3 năm tới. Theo đó, thời điểm sớm nhất để dự án của Bethesda trình làng là năm 2028, thậm chí có thể lùi sang năm 2029 hoặc muộn hơn.

Banner quảng bá cho dự án The Elder Scrolls 6 của Bethesda.

Dự báo này trùng khớp với thông tin từ Jez Corden của Windows Central. Trong một podcast vào tháng 5, Corden cũng khẳng định rằng tựa game nhập vai thế giới mở này "vẫn còn ở rất xa". Kể từ khi Skyrim ra mắt vào năm 2011, cộng đồng game thủ đã phải chờ đợi hơn một thập kỷ, và sự kiên nhẫn này đang tiếp tục bị thử thách.

Nguyên nhân đằng sau sự chậm trễ

Nhiều chuyên gia phân tích cho rằng Starfield - dự án game không gian đầy tham vọng của Bethesda - chính là nguyên nhân chính khiến TES6 bị trì hoãn. Việc tập trung nguồn lực khổng lồ cho Starfield đã khiến quá trình sản xuất thực tế của TES6 bắt đầu muộn hơn dự kiến. Dù trailer ngắn đầu tiên đã được công bố từ năm 2018, nhưng cho đến nay, hình ảnh thực tế (gameplay) hay ảnh chụp màn hình vẫn chưa được tiết lộ.

Hồi tháng 3, Giám đốc sản xuất Todd Howard đã nỗ lực trấn an người hâm mộ khi tiết lộ rằng hiện đã có nhiều bản thử nghiệm (playable builds) nội bộ. Tuy nhiên, điều này không đồng nghĩa với việc trò chơi đã gần hoàn thiện.

Tác động từ biến động nhân sự tại Microsoft

Trong bối cảnh Microsoft thực hiện các đợt cắt giảm nhân sự quy mô lớn, tương lai của các dự án tại Bethesda và Xbox nhận được nhiều sự quan tâm. Tuy nhiên, các nguồn tin cho thấy TES6 nằm trong nhóm "an toàn" vì Microsoft đang khao khát tối ưu hóa đầu ra từ các thương hiệu phổ biến nhất như The Elder Scrolls, Fallout và Halo.

Trái ngược với sự ổn định của TES6, các bộ phận khác thuộc ZeniMax (công ty mẹ của Bethesda) lại chịu ảnh hưởng nặng nề. Tựa game trực tuyến The Elder Scrolls Online, cùng với id Software (studio đứng sau dòng game Doom), được báo cáo là đã mất khoảng một nửa số lượng nhân viên, gây ra nhiều nghi ngại về khả năng duy trì nội dung trong tương lai.

Định hướng độc quyền trên hệ máy tương lai

Khi The Elder Scrolls 6 chính thức ra mắt, nhiều khả năng trò chơi sẽ là một sản phẩm độc quyền cho hệ sinh thái Xbox và PC. Với mốc thời gian 2028-2029, dự án này sẽ rơi vào kỷ nguyên "Project Helix" - tên mã được cho là của thế hệ phần cứng tiếp theo từ Microsoft. Việc ra mắt cùng thời điểm với phần cứng mới sẽ giúp TES6 tận dụng tối đa các công nghệ xử lý tiên tiến, đồng thời củng cố vị thế của Microsoft trong cuộc đua console.