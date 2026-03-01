Đời sống Thời gian đi bầu cử hôm nay 15/3/2026 Thời gian bầu cử hôm nay 15/3/2026 là nội dung được nhiều cử tri quan tâm trong ngày bầu cử.

Khung giờ chính thức của thời gian bầu cử hôm nay 15/3/2026

Trong ngày bầu cử đã được cơ quan có thẩm quyền quyết định và công bố, thời gian bầu cử hôm nay 15/3/2026 được bắt đầu từ 7 giờ sáng và kéo dài liên tục đến 7 giờ tối cùng ngày.

Trong khoảng thời gian này, việc bỏ phiếu của cử tri phải được tổ chức liên tục, bảo đảm mọi cử tri có điều kiện thực hiện quyền bầu cử theo đúng quy định.

Thời gian bỏ phiếu có thể điều chỉnh theo tình hình địa phương

Tùy tình hình tại từng địa phương, thời gian bầu cử hôm nay 15/3/2026 có thể được điều chỉnh trong một số trường hợp.

Cụ thể, Tổ bầu cử có thể quyết định cho bắt đầu việc bỏ phiếu sớm hơn nhưng không được trước 5 giờ sáng. Ngược lại, thời gian bỏ phiếu cũng có thể kết thúc muộn hơn nhưng không được quá 9 giờ tối cùng ngày.

Quy định khi gần hết thời gian bầu cử hôm nay 15/3/2026

Khi gần đến thời điểm kết thúc thời gian bầu cử hôm nay 15/3/2026 mà vẫn còn cử tri chưa hoàn thành việc bỏ phiếu, Tổ bầu cử phải thông báo cho các cử tri còn trong khu vực phòng bỏ phiếu về việc chuẩn bị kết thúc thời gian bỏ phiếu.

Đồng thời, các cử tri được đề nghị khẩn trương hoàn thành việc bỏ phiếu trước khi kết thúc thời gian theo quy định.

Quy định đóng hòm phiếu và kiểm phiếu

Tổ bầu cử phải thực hiện việc đóng hòm phiếu đúng thời gian đã quy định, không phụ thuộc vào việc cử tri đã bỏ phiếu hết hay chưa.

Ngay cả trong trường hợp 100% cử tri trong danh sách tại khu vực bỏ phiếu đã tham gia bỏ phiếu, Tổ bầu cử cũng không được tuyên bố kết thúc cuộc bỏ phiếu và tiến hành kiểm phiếu trước 19 giờ tối cùng ngày.

Xử lý khi việc bỏ phiếu bị gián đoạn

Nếu xảy ra sự kiện bất ngờ khiến việc bỏ phiếu bị gián đoạn trong thời gian bầu cử hôm nay 15/3/2026, Tổ bầu cử phải lập tức niêm phong hòm phiếu và các tài liệu liên quan trực tiếp đến cuộc bầu cử.

Sau đó, Tổ bầu cử phải báo cáo kịp thời cho Ban bầu cử và triển khai các biện pháp cần thiết để việc bỏ phiếu được tiếp tục.

Không được thúc giục cử tri bỏ phiếu sớm

Trong suốt thời gian bầu cử hôm nay 15/3/2026, các Tổ bầu cử có thể tuyên truyền, vận động cử tri tham gia bỏ phiếu nhằm thực hiện quyền bầu cử của mình.

Tuy nhiên, việc tuyên truyền chỉ mang tính khuyến khích và không được thúc giục hoặc ép buộc cử tri phải đi bỏ phiếu sớm nhằm kết thúc sớm thời gian bỏ phiếu.