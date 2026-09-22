Thời lượng pin iPhone 18 Pro qua các thử nghiệm: Có thực sự ngang ngửa iPhone 17 Pro Max? Dù Apple khẳng định iPhone 18 Pro nhỏ gọn có thời lượng pin tương đương iPhone 17 Pro Max, các số liệu kỹ thuật và thử nghiệm thực tế lại cho kết quả khác.

Tại sự kiện ra mắt sản phẩm, Apple đưa ra tuyên bố gây chú ý khi khẳng định iPhone 18 Pro dù có thiết kế nhỏ hơn vẫn cung cấp thời lượng pin cả ngày tương đương thế hệ tiền nhiệm cỡ lớn iPhone 17 Pro Max. Cụ thể, khoảng 18 phút sau khi mở đầu bài thuyết trình, Rich Dinh, Phó Chủ tịch phụ trách kỹ thuật phần cứng của hãng, nhấn mạnh rằng thiết bị sở hữu khả năng duy trì năng lượng tuyệt vời tương đương mẫu máy cao cấp tiền nhiệm.

Tuy nhiên, khái niệm "thời lượng pin cả ngày" mang tính định tính và phản ánh trải nghiệm người dùng hơn là tiêu chuẩn đo lường kỹ thuật cụ thể. Để làm rõ mức độ tương quan năng lượng giữa hai phiên bản, các bài kiểm tra thực tế và chính thông số nội bộ của nhà sản xuất đã cung cấp cái nhìn chi tiết hơn.

Kết quả thử nghiệm thực tế khi phát video trực tuyến

Trong khi Apple sử dụng quy trình phát video tiêu chuẩn riêng, chuyên trang công nghệ PhoneArena đã thực hiện bài kiểm tra phát video trực tuyến liên tục trên YouTube nhằm mô phỏng sát hơn nhu cầu sử dụng thực tế hàng ngày.

Chiếc iPhone 18 Pro nhỏ gọn màu đỏ rượu vang (Burgundy). Ảnh: PhoneArena

Trong cùng điều kiện thử nghiệm, iPhone 18 Pro hoạt động liên tục trong khoảng 8 giờ 46 phút trước khi tắt nguồn. Cùng lúc đó, iPhone 17 Pro Max duy trì được khoảng 9 giờ 37 phút. Khoảng cách chênh lệch giữa hai thiết bị là 51 phút (chưa đầy một giờ). Đây là thành tích đáng ghi nhận đối với một thiết bị có kích thước nhỏ gọn như iPhone 18 Pro, song con số này chứng minh nhận định về thời lượng tương đương chỉ đúng ở mức tương đối.

Thông số kỹ thuật chính thức từ Apple phản ánh điều gì?

Đáng lưu ý, các số liệu kỹ thuật được chính hãng công bố trên phiên bản quốc tế cũng ghi nhận sự chênh lệch rõ ràng về khả năng phát video liên tục.

Mẫu thiết bị Phát video YouTube (PhoneArena) Phát video liên tục (Apple công bố) iPhone 18 Pro 8 giờ 46 phút Tối đa 34 giờ iPhone 17 Pro Max 9 giờ 37 phút Tối đa 37 giờ iPhone 18 Pro Max 12 giờ 49 phút Không đề cập

Theo tiêu chuẩn đo lường phát video của Apple, iPhone 18 Pro đạt tối đa 34 giờ, trong khi iPhone 17 Pro Max đạt mốc 37 giờ, tạo ra cách biệt 3 giờ sử dụng. Việc hãng xếp hai sản phẩm vào cùng nhóm đáp ứng tốt nhu cầu làm việc trong ngày là cơ sở cho tuyên bố trên sân khấu ra mắt, nhưng điều này không đồng nghĩa với việc phiên bản nhỏ gọn có thể vượt qua hoặc hoàn toàn cân bằng hiệu suất pin với mẫu Pro Max đời trước trong mọi tác vụ.

Lợi thế không gian vật lý trên phiên bản iPhone 18 Pro Max

Trái ngược với phiên bản Pro tiêu chuẩn, biến thể iPhone 18 Pro Max cho thấy bước nhảy vọt về dung lượng nhờ lợi thế khung máy lớn. Trong cùng bài thử nghiệm phát video YouTube, phiên bản này đạt thời lượng lên tới 12 giờ 49 phút, bỏ xa cả iPhone 18 Pro lẫn thế hệ tiền nhiệm.

Nhìn chung, thời gian sử dụng thực tế của smartphone phụ thuộc vào nhiều yếu tố kỹ thuật biến thiên như mức độ sáng màn hình, kết nối mạng, tác vụ xử lý và nhiệt độ môi trường. Dù tối ưu hóa phần cứng giúp iPhone 18 Pro thu hẹp đáng kể khoảng cách với các dòng máy cỡ lớn, người dùng cần căn cứ vào nhu cầu sử dụng thực tế thay vì chỉ dựa vào thông điệp quảng bá.