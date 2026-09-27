Thói quen sạc điện thoại đến 100% liên tục tác động ra sao đến tuổi thọ của pin lithium-ion Việc duy trì pin smartphone ở mức 100% liên tục tạo áp lực điện áp và nhiệt lượng lớn, khiến pin nhanh lão hóa dù sạc đầy không làm hỏng máy ngay tức thì.

Nhiều người dùng điện thoại thông minh thường có thói quen chờ mức pin đạt đúng 100% mới rút cáp sạc với mong muốn duy trì thời lượng sử dụng lâu nhất trong ngày. Tuy nhiên, dưới góc độ kỹ thuật của công nghệ pin hiện đại, việc duy trì mức năng lượng cực đại liên tục trong thời gian dài là một trong những nguyên nhân đẩy nhanh quá trình lão hóa hóa học của thiết bị.

Cơ chế tác động khi duy trì điện áp đỉnh ở mức 100%

Hầu hết smartphone hiện nay đều sử dụng công nghệ pin lithium-ion. Khi pin được nạp đầy đến 100%, các tế bào pin phải chịu trạng thái căng thẳng do điện áp cao đi kèm nhiệt lượng phát sinh liên tục. Tình trạng này nếu kéo dài thường xuyên sẽ làm suy giảm dung lượng thực tế và giảm độ bền của các cell pin theo thời gian.

Dù vậy, việc sạc đầy 100% không làm hỏng linh kiện ngay lập tức. Trong các tình huống cần di chuyển xa hoặc lịch trình làm việc bận rộn cả ngày không có nguồn sạc, việc nạp đầy năng lượng vẫn là giải pháp cần thiết và an toàn. Vấn đề cốt lõi cần tránh là thói quen cắm sạc ngâm máy suốt nhiều giờ đồng hồ sau khi mức pin đã chạm ngưỡng tối đa.

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Khoảng dung lượng tối ưu cho pin lithium-ion

Quan niệm truyền thống cho rằng phải dùng cạn sạch pin về mức 0% rồi mới nạp đầy lại đã không còn phù hợp với cấu trúc của pin lithium-ion. Việc xả sâu pin xuống đáy dung lượng thực chất còn gây áp lực tiêu cực lên các phản ứng hóa học bên trong viên pin.

Người dùng có thể chủ động kết nối bộ sạc khi máy còn khoảng 20-30% dung lượng và ngắt sạc ở ngưỡng 80-90% nếu không có nhu cầu hoạt động liên tục ở cường độ cao. Thao tác chia nhỏ các lần sạc trong ngày không gây hại đến tuổi thọ linh kiện mà còn giúp pin luôn vận hành trong dải điện áp ổn định.

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Kiểm soát nhiệt độ và lựa chọn phụ kiện tiêu chuẩn

Bên cạnh tỷ lệ phần trăm dung lượng, nhiệt độ vận hành trong quá trình nạp năng lượng đóng vai trò quyết định đối với độ bền phần cứng. Smartphone luôn sinh nhiệt khi tiếp nhận dòng điện, đặc biệt nếu người dùng vừa sạc vừa xử lý các tác vụ nặng như chơi game, quay video độ phân giải cao hoặc chạy ứng dụng ngốn tài nguyên.

Để tối ưu hóa hiệu quả tản nhiệt, cần tránh đặt thiết bị ở nơi có ánh nắng chiếu trực tiếp, gần nguồn tỏa nhiệt hoặc trên các bề mặt giữ nhiệt như đệm, vải. Khi phát hiện thiết bị nóng lên bất thường, cần tạm ngắt kết nối sạc để kiểm tra lại nguồn điện, cáp sạc và môi trường xung quanh.

Song song với đó, việc sử dụng các bộ sạc cáp chính hãng hoặc phụ kiện từ các thương hiệu uy tín đạt chuẩn thông số kỹ thuật sẽ giúp duy trì điện áp, dòng điện ổn định và đảm bảo cơ chế bảo vệ nhiệt. Người dùng cũng nên kích hoạt các tính năng sẵn có trên hệ điều hành như chế độ sạc pin tối ưu hóa hoặc giới hạn mức sạc ở 80% nhằm bảo vệ viên pin vận hành bền bỉ nhất.