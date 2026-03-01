Đời sống Thời tiết hôm nay ngày bầu cử 15/3: Cả nước thuận lợi Thời tiết hôm nay ngày bầu cử 15/3/2026 được Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn Quốc gia đánh giá thuận lợi trên phạm vi cả nước

Thời tiết hôm nay ngày bầu cử tại miền Bắc có mưa nhỏ vào buổi sáng

Thông tin từ Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn Quốc gia cho biết thời tiết hôm nay ngày bầu cử tại miền Bắc chịu ảnh hưởng của khối không khí lạnh.

Sáng 15/3, các khu vực Quảng Ninh, Hải Phòng, Hưng Yên, Ninh Bình và Hà Nội có khả năng xuất hiện mưa nhỏ, trong khi vùng núi phía Bắc có mưa rào nhẹ. Tuy nhiên, từ trưa và chiều, thời tiết có xu hướng tạnh ráo. Nhiệt độ cao nhất tại miền Bắc phổ biến từ 23-25 độ C.

Miền Trung mưa giảm dần, trưa và chiều trời tạnh

Tại miền Trung, thời tiết hôm nay ngày bầu cử ghi nhận mưa giảm dần từ đêm 14/3. Đến trưa và chiều 15/3, mưa chỉ còn xảy ra rải rác ở một số nơi, sau đó trời tạnh ráo và có nắng.

Nhiệt độ khu vực Bắc Trung Bộ phổ biến khoảng 24-25 độ C, còn khu vực Trung Trung Bộ dao động từ 25-28 độ C.

Duyên hải Nam Trung Bộ tạnh ráo trong ngày bầu cử

Khu vực duyên hải Nam Trung Bộ trong thời tiết hôm nay ngày bầu cử 15/3 duy trì trạng thái tạnh ráo.

Nhiệt độ cao nhất tại phía bắc khu vực này dao động từ 25-27 độ C, còn phía nam phổ biến trong khoảng 28-31 độ C.

Tây Nguyên và Nam Bộ nắng từ sớm

Ở Tây Nguyên và Nam Bộ, thời tiết hôm nay ngày bầu cử duy trì trạng thái nắng ráo ngay từ buổi sáng.

Nhiệt độ cao nhất tại Tây Nguyên khoảng 28-31 độ C. Trong khi đó, Nam Bộ phổ biến từ 32-34 độ C, riêng khu vực miền Đông có nơi trên 34 độ C.

Thời tiết nhìn chung thuận lợi cho ngày bầu cử

Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn Quốc gia nhận định thời tiết hôm nay ngày bầu cử trên phạm vi cả nước tương đối thuận lợi cho các hoạt động bầu cử.

Dự kiến trong ngày 15/3, gần 79 triệu cử tri trên cả nước sẽ tham gia bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XVI và đại biểu HĐND các cấp nhiệm kỳ 2026-2031. Đây là sự kiện chính trị quan trọng, là ngày hội của toàn dân trong việc thực hiện quyền và nghĩa vụ công dân.