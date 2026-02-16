Đời sống Thời tiết ngày mai mùng 1 Tết: Miền Bắc chuyển rét, miền Trung có mưa rải rác Dự báo thời tiết ngày mai mùng 1 Tết: Bắc Bộ đón không khí lạnh chuyển rét, miền Trung mưa rải rác, Nam Bộ nắng ấm 30-34 độ.

Đợt không khí lạnh cường độ trung bình được dự báo ảnh hưởng Bắc Bộ từ rạng sáng mùng 1 Tết Bính Ngọ, đồng thời gây mưa rải rác ở miền Trung.

Trung tâm Dự báo Khí tượng Thuỷ văn quốc gia cho biết, bộ phận không khí lạnh đang di chuyển xuống, khoảng gần sáng ngày 17/2 (mùng 1 Tết) sẽ ảnh hưởng đến vùng núi Đông Bắc Bộ, từ chiều tối đến đêm mở rộng ra đồng bằng và Tây Bắc Bộ (trừ Lai Châu, Điện Biên).

Bắc Bộ: Hai ngày cuối năm hửng nắng, mùng 1 chuyển rét

Hai ngày cuối năm Ất Tỵ, Bắc Bộ có thời tiết thuận lợi với sương mù rải rác vào sáng sớm, trưa chiều hửng nắng. Nhiệt độ cao nhất 23–27 độ, riêng Tây Bắc 28–31 độ; thấp nhất 16–20 độ, vùng núi có nơi dưới 16 độ.

Từ đêm mùng 1, không khí lạnh tăng cường khiến trời chuyển rét, vùng núi có nơi rét đậm. Nhiệt độ cao nhất phổ biến 19–23 độ, Tây Bắc có nơi trên 26 độ; thấp nhất 16–19 độ, vùng núi dưới 14 độ.

Từ mùng 4 đến mùng 6 Tết, mưa nhỏ vài nơi, sáng có sương mù nhẹ, trời tiếp tục rét về đêm và sáng. Nhiệt độ cao nhất 22–25 độ, Tây Bắc 24–27 độ; thấp nhất 17–20 độ, vùng núi có nơi dưới 15 độ.

Thanh Hóa đến Huế: Mưa rải rác từ mùng 1 đến mùng 3

Hai ngày cuối năm khu vực từ Thanh Hóa đến Huế có mưa vài nơi, sáng sớm sương mù, trưa chiều nắng. Nhiệt độ cao nhất 25–28 độ, thấp nhất 19–22 độ.

Từ mùng 1 đến mùng 3 Tết (17–19/2), mưa và mưa rào rải rác xuất hiện. Phía Bắc trời rét với nhiệt độ cao nhất 21–23 độ, thấp nhất 16–20 độ; phía Nam cao nhất 24–26 độ, thấp nhất 20–22 độ. Sau mùng 4 Tết mưa giảm, nhiệt độ cao nhất 27 độ, thấp nhất 18 độ.

Duyên hải Nam Trung Bộ: Ngày nắng, mùng 1–3 phía bắc có mưa

Từ 28 tháng Chạp đến mùng 6 Tết, duyên hải Nam Trung Bộ ngày nắng, đêm có mưa rào vài nơi. Riêng phía bắc khu vực trong mùng 1–3 Tết có mưa rải rác, có nơi kèm giông. Nhiệt độ cao nhất phổ biến 27–31 độ, phía bắc những ngày chịu ảnh hưởng không khí lạnh còn 25–27 độ, thấp nhất 21 độ.

Cao nguyên và Nam Bộ: Nắng ấm suốt kỳ nghỉ Tết

Cao nguyên Trung Bộ ít mưa trong suốt kỳ nghỉ Tết, ngày nắng với nhiệt độ cao nhất 27–31 độ, thấp nhất 16–20 độ, có nơi dưới 15 độ.

Nam Bộ duy trì ngày nắng, chiều tối và đêm có mưa rào giông vài nơi. Nhiệt độ cao nhất 30–34 độ, miền Đông có nơi trên 34 độ; thấp nhất 22–25 độ.

Cảnh báo phòng tránh rét đậm dịp Tết

Tối 14/2, Ban Chỉ đạo Phòng thủ dân sự quốc gia yêu cầu các tỉnh thành Bắc Bộ và Thanh Hoá theo dõi chặt chẽ diễn biến đợt không khí lạnh, thông tin kịp thời để nhân dân chủ động phòng tránh.

Ban Chỉ đạo đặc biệt nhấn mạnh việc tăng cường bảo đảm sức khỏe cho người dân, không dùng bếp than sưởi ấm trong phòng kín để tránh thiệt hại về người. Các địa phương cần hướng dẫn hộ chăn nuôi củng cố, che chắn chuồng trại, dự trữ thức ăn, giữ ấm và phòng chống dịch bệnh cho gia súc, gia cầm, đồng thời bảo đảm an toàn cho sản xuất lúa, rau màu và cây trồng.