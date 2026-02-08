Thomas Frank lập kỷ lục buồn tại Tottenham: Huấn luyện viên tệ nhất lịch sử Big Six Thất bại trước Man Utd khiến Thomas Frank trở thành chiến lược gia có tỷ lệ điểm số thấp nhất lịch sử nhóm Big Six, đẩy Tottenham vào cuộc chiến trụ hạng.

Thomas Frank đang trải qua giai đoạn tồi tệ nhất trong sự nghiệp cầm quân tại Tottenham Hotspur. Thất bại trước Man Utd không chỉ kéo dài mạch trận bết bát của Spurs mà còn chính thức biến chiến lược gia người Đan Mạch trở thành huấn luyện viên có thành tích kém nhất lịch sử nhóm Big Six Ngoại hạng Anh.

Những con số thống kê chạm đáy lịch sử

Kỳ vọng dành cho các huấn luyện viên dẫn dắt nhóm Big Six (bao gồm Man Utd, Man City, Liverpool, Arsenal, Chelsea và Tottenham) luôn rất khắt khe. Tuy nhiên, những gì Thomas Frank đang thể hiện đi ngược lại hoàn toàn với vị thế của đội bóng Bắc London. Theo dữ liệu thống kê, trong số các huấn luyện viên chính thức từng dẫn dắt ít nhất 10 trận tại Ngoại hạng Anh cho nhóm Big Six, Frank là người có tỷ lệ điểm số mỗi trận và tỷ lệ thắng thấp nhất.

Cụ thể, sau 25 vòng đấu mùa này, Tottenham dưới thời Frank chỉ giành được 29 điểm, trung bình 1,16 điểm/trận. Chỉ số này thậm chí còn thấp hơn cả những trường hợp bị coi là thảm họa trước đó như Graham Potter tại Chelsea (1,27 điểm) hay Roy Hodgson tại Liverpool (1,25 điểm). Đáng báo động, tỷ lệ thắng của ông chỉ dừng lại ở mức 28%, con số phản ánh đúng thực trạng rệu rã của đội bóng.

Khủng hoảng niềm tin và bài toán kỷ luật

Hệ quả của chuỗi thành tích kém cỏi là vị trí của Tottenham trên bảng xếp hạng đang rơi tự do. Hiện tại, Spurs đang ngụp lặn ở nửa dưới bảng xếp hạng và chỉ còn cách nhóm xuống hạng đúng 6 điểm. Thất bại 0-2 trước Man Utd tại Old Trafford đánh dấu trận thứ 7 liên tiếp không biết mùi chiến thắng của đội bóng này. Trong 16 trận gần nhất, họ cũng chỉ giành được vỏn vẹn 2 chiến thắng.

Bên cạnh vấn đề chuyên môn, Thomas Frank còn phải đối mặt với tình trạng mất kỷ luật trong nội bộ. Điển hình là trường hợp của đội trưởng Cristian Romero. Trung vệ người Argentina vừa nhận thẻ đỏ trực tiếp ở phút 29 trận gặp Man Utd sau pha vào bóng nguy hiểm với Casemiro. Trước đó, Romero còn công khai chỉ trích ban lãnh đạo trên mạng xã hội, nhưng Frank vẫn chọn cách bảo vệ học trò.

"Tôi không hối hận khi trao băng đội trưởng cho cậu ấy. Romero đã xin lỗi và đối với tôi như vậy là đủ," Frank chia sẻ trong buổi họp báo sau trận. Sự kiên định này đang vấp phải nhiều ý kiến trái chiều, nhất là khi Tottenham sẽ mất trụ cột hàng thủ trong 4 trận đấu quan trọng sắp tới.

Tương lai bất định của Thomas Frank

Lịch thi đấu trong thời gian tới không hề ủng hộ Tottenham. Sau cuộc tiếp đón Newcastle, họ sẽ lần lượt đối đầu với Arsenal, Fulham, Crystal Palace, Liverpool và Nottingham Forest. Với phong độ hiện tại và tinh thần thi đấu đang xuống dốc, khả năng cải thiện thành tích của Thomas Frank được đánh giá là rất thấp.

Nếu không sớm tìm ra giải pháp để vực dậy đội bóng, viễn cảnh Tottenham phải vật lộn trong cuộc đua trụ hạng sẽ không còn là lý thuyết. Chiếc ghế của chiến lược gia người Đan Mạch đang lung lay dữ dội hơn bao giờ hết khi những kỷ lục buồn liên tiếp được thiết lập.