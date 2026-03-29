Thomas Tuchel ca ngợi Manuel Ugarte sau trận hòa kịch tính Anh - Uruguay Dù đang đối mặt với nhiều khó khăn tại Manchester United, tiền vệ Manuel Ugarte vẫn khiến HLV Thomas Tuchel nể phục bởi đẳng cấp phòng ngự trong trận giao hữu tại Wembley.

Trận hòa 1-1 giữa đội tuyển Anh và Uruguay tại sân vận động Wembley không chỉ là một màn tổng duyệt quan trọng mà còn là sân khấu để Manuel Ugarte khẳng định giá trị. HLV Thomas Tuchel, dù không thể cùng "Tam Sư" giành chiến thắng, vẫn tỏ ra đặc biệt ấn tượng với màn trình diễn của tiền vệ đang khoác áo Manchester United.

Tuchel dành lời "có cánh" cho Ugarte.

Đẳng cấp của Manuel Ugarte qua góc nhìn của Thomas Tuchel

Bất chấp việc Manuel Ugarte đang trải qua quãng thời gian 18 tháng đầy thử thách tại Old Trafford sau bản hợp đồng trị giá 42 triệu bảng, anh vẫn cho thấy đẳng cấp vốn có khi trở về phục vụ đội tuyển quốc gia. Trong cuộc đối đầu trực tiếp tại Wembley, sự quyết liệt và khả năng đọc tình huống của Ugarte đã gây ra không ít khó khăn cho các cầu thủ chủ nhà.

Chia sẻ sau trận đấu, chiến lược gia người Đức thừa nhận ông đã học được rất nhiều điều từ đối thủ: "Đây là một đối thủ thực sự khó nhằn. Khi phải đối đầu với những cầu thủ như Ugarte hay Federico Valverde ở tuyến giữa, bạn sẽ thấy trình độ và đẳng cấp thực sự của họ. Việc thi đấu với những cầu thủ phòng ngự đẳng cấp cao giúp chúng tôi lập tức nhận ra mình cần bài test kiểu như thế này."

Nỗi lo chấn thương và tranh cãi về công nghệ VAR

Bên cạnh những điểm sáng về chuyên môn, tuyển Anh đã phải trả giá đắt với chấn thương của Phil Foden và Noni Madueke sau các pha va chạm mạnh với Ronald Araujo và Joaquin Piquerez. Sự quyết liệt quá mức của các cầu thủ Uruguay đã khiến ban huấn luyện tuyển Anh không khỏi lo lắng về lực lượng, trong bối cảnh các trụ cột như Harry Kane hay Bukayo Saka vẫn chưa thể góp mặt.

Đáng chú ý, cựu thuyền trưởng Chelsea đã bày tỏ sự bức xúc công khai đối với công tác trọng tài, đặc biệt là tình huống VAR can thiệp dẫn đến quả phạt đền muộn sau pha va chạm giữa Ben White và Federico Vinas. Ông đặt dấu hỏi về tính nhất quán của hệ thống này khi nhiều pha phạm lỗi trước đó với các cầu thủ Anh bị bỏ qua.

"Mục đích của tiền đạo đối phương là quá rõ ràng. Tôi thực sự ngạc nhiên khi VAR can thiệp để đảo ngược quyết định khi trọng tài chính đã xua tay, trong khi những pha phạm lỗi với Foden hay Madueke hoàn toàn bị ngó lơ," Tuchel nhấn mạnh.

Bài học từ phép thử liều cao

Nhìn chung, dù kết quả 1-1 chưa thể làm hài lòng tất cả, nhưng màn so tài đỉnh cao này đã mang lại những bài học quý giá cho tuyển Anh. Việc đối mặt với một lối chơi áp sát và giàu thể lực từ đại diện Nam Mỹ giúp Thomas Tuchel nhận diện rõ hơn những điểm cần cải thiện trước khi bước vào các giải đấu chính thức.

Thời gian tới, tuyển Anh sẽ tập trung hồi phục lực lượng và chờ đón sự trở lại của các trụ cột quan trọng trước khi bước vào trận đấu gặp Nhật Bản. Đối với Manuel Ugarte, màn trình diễn ấn tượng này có thể là cú hích giúp anh tìm lại vị thế trong đội hình của Manchester United thời gian tới.