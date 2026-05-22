Thomas Tuchel gây sốc: Loại Foden, Palmer và Maguire khỏi danh sách tuyển Anh dự World Cup 2026 HLV Thomas Tuchel công bố danh sách 26 cầu thủ Tam Sư dự World Cup 2026 với những cú sốc lớn khi gạch tên Phil Foden, Cole Palmer và Harry Maguire để trao cơ hội cho các nhân tố mới.

Huấn luyện viên Thomas Tuchel vừa chính thức công bố danh sách 26 cầu thủ đội tuyển Anh tham dự World Cup 2026, tạo nên một cơn địa chấn trong giới túc cầu. "Tam Sư" sẽ bắt đầu hành trình tại bảng L vào ngày 17/6 tới đây bằng cuộc đối đầu đầy duyên nợ với Croatia.

Cuộc thanh lọc lực lượng tàn nhẫn của Thomas Tuchel

Quyết định gây tranh cãi nhất của chiến lược gia người Đức là việc gạch tên bộ đôi đang có phong độ cao tại Premier League: Phil Foden và Cole Palmer. Bên cạnh đó, Morgan Gibbs-White cũng không có tên, để lại một khoảng trống lớn về sức sáng tạo ở tuyến giữa của đội tuyển Anh.

Thomas Tuchel loại nhiều ngôi sao tuyển Anh ở World Cup 2026.

Ở hàng phòng ngự, trung vệ kỳ cựu Harry Maguire chính thức lỡ hẹn với ngày hội bóng đá lớn nhất hành tinh. Đặc biệt, Tuchel đã lựa chọn Djed Spence của Tottenham thay vì hậu vệ cánh tài hoa Trent Alexander-Arnold, một quyết định cho thấy ông ưu tiên khả năng phòng ngự chắc chắn hơn là tấn công biên.

Ngoài ra, hậu vệ trái Lewis Hall của Newcastle United, dù đang có phong độ ấn tượng, cũng không thể thuyết phục được huấn luyện viên người Đức điền tên vào bản danh sách sang Bắc Mỹ.

Sự tin tưởng vào các nhân tố mới và cựu binh

Bất chấp làn sóng phản ứng từ dư luận, Thomas Tuchel vẫn đặt niềm tin vào Ivan Toney. Tiền đạo này giữ được suất lên tuyển dù đang thi đấu tại Saudi Pro League cho Al-Ahli. Bên cạnh đó, sự xuất hiện của những tài năng trẻ như Nico O'Reilly (Manchester City) và Jarell Quansah (Bayer Leverkusen) cho thấy ý đồ trẻ hóa đội hình mạnh mẽ.

Danh sách tuyển Anh tham dự World Cup 2026.

Hàng công của tuyển Anh vẫn sẽ dựa dẫm vào những cái tên quen thuộc như đội trưởng Harry Kane và Bukayo Saka. Sự trở lại của Marcus Rashford sau thời gian dài vắng bóng cũng là một điểm nhấn đáng chú ý trong sơ đồ chiến thuật của Tuchel.

Chi tiết danh sách 26 cầu thủ tuyển Anh dự World Cup 2026

Vị trí Cầu thủ Thủ môn Jordan Pickford (Everton), Dean Henderson (Crystal Palace), James Trafford (Manchester City) Hậu vệ Reece James (Chelsea), Dan Burn (Newcastle United), Marc Guehi (Manchester City), Ezri Konsa (Aston Villa), Tino Livramento (Newcastle United), Nico O'Reilly (Manchester City), Jarell Quansah (Bayer Leverkusen), John Stones (Manchester City), Djed Spence (Tottenham) Tiền vệ Elliot Anderson (Nottingham Forest), Jude Bellingham (Real Madrid), Jordan Henderson (Brentford), Declan Rice (Arsenal), Kobbie Mainoo (Manchester United), Eberechi Eze (Arsenal) Tiền đạo Anthony Gordon (Newcastle United), Noni Madueke (Arsenal), Morgan Rogers (Aston Villa), Bukayo Saka (Arsenal), Marcus Rashford (Manchester United), Harry Kane (Bayern Munich), Ivan Toney (Al-Ahli), Ollie Watkins (Aston Villa)

Với một đội hình đầy rẫy những sự thay đổi táo bạo, Thomas Tuchel đang đối mặt với áp lực cực lớn từ truyền thông. Liệu sự mạo hiểm này có giúp Tam Sư tiến sâu tại World Cup 2026 hay sẽ là một canh bạc thất bại của vị chiến lược gia người Đức?