Thomas Tuchel giữ vững kế hoạch nhân sự cho tuyển Anh bất chấp lo ngại mặt sân HLV Thomas Tuchel khẳng định tình trạng mặt sân kém chất lượng tại Mỹ sẽ không làm thay đổi lộ trình thử nghiệm đội hình của đội tuyển Anh trước thềm World Cup.

HLV Thomas Tuchel vừa lên tiếng xác nhận đội tuyển Anh sẽ không điều chỉnh kế hoạch sử dụng nhân sự dù đối mặt với những cảnh báo về chất lượng mặt cỏ không đảm bảo tại Mỹ. Chiến lược gia người Đức ưu tiên việc phân phối khối lượng vận động đồng đều cho các học trò trong giai đoạn tổng duyệt quan trọng này.

Tuchel đứng trước nhiều nỗi lo khi World Cup cận kề.

Thách thức từ mặt sân lắp ghép tại Florida

Quá trình chuẩn bị của Tam Sư tại trại huấn luyện West Palm Beach, bang Florida đang bị bủa vây bởi những thông tin tiêu cực về cơ sở vật chất. Trận giao hữu với New Zealand sắp tới sẽ diễn ra trên sân Raymond James Stadium – sân nhà của đội bóng bầu dục Tampa Bay Buccaneers.

Đáng chú ý, đây là loại sân cỏ lắp ghép và chỉ mới được trải xuống khoảng một tuần trước. Các hình ảnh thực tế cho thấy bề mặt thi đấu xuất hiện nhiều khoảng hở, rời rạc và thiếu sự kết dính an toàn. Thực tế này buộc các chuyên gia của Liên đoàn bóng đá Anh (FA) phải làm việc ráo riết với ban quản lý sân vận động để giảm thiểu rủi ro chấn thương cho các cầu thủ trước thềm World Cup.

Chiến lược phân phối thể lực của Thomas Tuchel

Mặc dù thừa nhận sự lo lắng sau khi xem qua các bức ảnh từ truyền thông, cựu thuyền trưởng Chelsea vẫn khẳng định sẽ không thay đổi lộ trình thử nghiệm. Ông nhấn mạnh vào tính đồng nhất trong quá trình tập luyện và thi đấu của toàn đội.

"Kế hoạch là chơi 45 phút với hai đội hình hoàn chỉnh, để mọi người tiếp xúc với số phút như nhau. Sau đó, chúng tôi có thể tiếp tục trong ba ngày tới với cùng một khối lượng tập luyện. Đó là kế hoạch và hiện tại chúng tôi đang bám sát nó," Tuchel chia sẻ đầy kiên định.

Biến động lực lượng và những nhân tố bổ sung

Về tình hình nhân sự, tuyển Anh hiện chỉ có 27 cầu thủ tập luyện trực tiếp tại Mỹ. Nhóm ngôi sao thuộc biên chế Arsenal bao gồm Declan Rice, Bukayo Saka, Eberechi Eze và Noni Madueke vẫn chưa thể hội quân do vừa hoàn thành trận chung kết Champions League vào ngày 30/05.

Tuyển Anh đã bắt đầu cho hành trình chinh phục cúp vàng thế giới.

Để đảm bảo quân số cho kế hoạch chia đôi đội hình, Tuchel đã triệu tập bổ sung 5 gương mặt từ Ngoại hạng Anh là Josh King, Rio Ngumoha, Ethan Nwaneri, Alex Scott và Jason Steele. Bên cạnh đó, thủ thành Dean Henderson cũng đã có mặt sau khi cùng Crystal Palace vô địch Conference League.

Sau trận gặp New Zealand, tuyển Anh sẽ còn một bài kiểm tra cuối cùng với Costa Rica vào ngày 11/06. Đây là những bước chuẩn bị cuối cùng trước khi chính thức bước vào chiến dịch World Cup bắt đầu từ ngày 18/06.