Thomas Tuchel kêu gọi phụ huynh Anh phá lệ cho con thức đến 1h sáng xem đại chiến Mexico Sau màn ngược dòng trước CHDC Congo, HLV Thomas Tuchel kêu gọi các bậc phụ huynh Anh cho phép con cái thức đến 1 giờ sáng để tiếp lửa cho Tam Sư trong trận đại chiến đầy thử thách với chủ nhà Mexico tại vòng 1/8 World Cup 2026.

Đội tuyển Anh vừa trải qua những giây phút nghẹt thở tại vòng 32 đội World Cup 2026. Khi bóng ma thất bại hiện về sau bàn dẫn trước của CHDC Congo, bản lĩnh của thủ quân Harry Kane đã tỏa sáng đúng lúc. Cú đúp trong hiệp hai của tiền đạo thuộc biên chế Bayern Munich không chỉ ấn định thắng lợi 2-1 mà còn là lời khẳng định về tinh thần thép của đoàn quân dưới quyền Thomas Tuchel.

Thomas Tuchel vừa cùng tuyển Anh giành vé đi tiếp. Ảnh: Getty Images.

Lời kêu gọi phá lệ vì màu cờ sắc áo

Thử thách tiếp theo của "Tam Sư" tại vòng 16 đội là chủ nhà Mexico. Tuy nhiên, rào cản lớn nhất đối với người hâm mộ tại quê nhà lúc này không chỉ là đối thủ trên sân, mà là khung giờ thi đấu. Trận đại chiến sẽ diễn ra vào lúc 1 giờ sáng thứ Hai (giờ Anh), ngay trước thời điểm bắt đầu một tuần học tập và làm việc mới.

Nếu trận đấu kéo dài sang hiệp phụ hoặc loạt sút luân lưu, các cổ động viên nhỏ tuổi có thể phải thức đến tận 4 giờ sáng. Trước làn sóng tranh luận về việc liệu có nên cho trẻ em thức khuya vào đêm trước ngày đi học, HLV Thomas Tuchel đã đưa ra quan điểm đầy quyết liệt.

"Hãy để bọn trẻ được xem bóng đá," chiến lược gia người Đức phát biểu đầy tâm huyết. "Các em còn rất nhiều thời gian để đến trường, nhưng World Cup thì bốn năm mới có một lần. Đây là một trận đấu vô cùng quan trọng và chúng tôi cần sự ủng hộ của tất cả mọi người, đặc biệt là từ các thế hệ tương lai."

Thử thách cực đại tại Mexico City

Phân tích về mặt chuyên môn, bài toán dành cho Thomas Tuchel tại vòng 1/8 là cực kỳ nan giải. Mexico không chỉ có lợi thế sân nhà mà còn đang sở hữu hàng phòng ngự thép khi chưa để thủng lưới bất kỳ bàn thua nào từ đầu giải. Lối chơi kỷ luật và khả năng chuyển đổi trạng thái nhanh của đại diện Bắc Mỹ sẽ là bài kiểm tra hạng nặng cho hệ thống phòng ngự của tuyển Anh.

Đáng chú ý hơn, trận đấu sẽ diễn ra tại Mexico City – nơi có độ cao hơn 2.200m so với mực nước biển. Đây là yếu tố địa lý có thể bẻ gãy mọi toan tính chiến thuật nếu các cầu thủ không có nền tảng thể lực sung mãn.

Bài toán thích nghi trong thời gian ngắn

HLV Tuchel thừa nhận độ cao là một "bất lợi khổng lồ" đối với các đội bóng châu Âu. Với lịch thi đấu dày đặc, tuyển Anh chỉ có vỏn vẹn ba ngày nghỉ, không đủ thời gian để cơ thể các cầu thủ thích nghi với tình trạng thiếu oxy trong không khí loãng.

Độ cao: Trên 2.200m so với mực nước biển, gây khó khăn cho việc hô hấp và hồi phục.

Trên 2.200m so với mực nước biển, gây khó khăn cho việc hô hấp và hồi phục. Thời gian chuẩn bị: Chỉ 72 giờ nghỉ ngơi sau trận đấu căng thẳng với CHDC Congo.

Chỉ 72 giờ nghỉ ngơi sau trận đấu căng thẳng với CHDC Congo. Đối thủ: Mexico chưa để lọt lưới bàn nào, có tâm lý hưng phấn nhờ sự cổ vũ của khán giả nhà.

Dù đối mặt với nghịch cảnh, Thomas Tuchel vẫn giữ thái độ lạc quan: "Đó là ưu thế lớn của Mexico, nhưng chúng tôi đã sẵn sàng đối mặt. Tinh thần của toàn đội đang rất cao sau màn lội ngược dòng vừa qua. Chúng tôi sẽ chiến đấu bằng tất cả những gì mình có."