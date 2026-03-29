Thomas Tuchel khẳng định John Stones là ngoại lệ không thể thay thế tại ĐT Anh Bất chấp việc bị Pep Guardiola gạch tên tại Manchester City, trung vệ John Stones vẫn giữ vị trí ưu tiên số một trong kế hoạch World Cup của Thomas Tuchel nhờ đẳng cấp thế giới.

Tại Manchester City, John Stones đang trải qua một giai đoạn kỳ lạ trong sự nghiệp. Từ vị thế nhân tố chủ chốt trong cú ăn ba lịch sử, trung vệ 31 tuổi hiện đã rơi xuống vị trí thứ 6 trong danh sách lựa chọn ở hàng thủ của Pep Guardiola. Số liệu thống kê chỉ ra sự thất sủng rõ rệt: kể từ khi bình phục chấn thương vào tháng 2, Stones chỉ đá chính 2 trong số 10 trận gần nhất – đều là các cuộc đối đầu tại giải đấu cúp với Salford và Newcastle.

Đỉnh điểm của sự thất vọng là việc Stones phải ngồi dự bị xuyên suốt các trận cầu đinh tại Champions League gặp Real Madrid và chung kết Carabao Cup với Arsenal. Ngay cả khi vắng các trụ cột như Ruben Dias, Guardiola vẫn ưu tiên sử dụng Abdukodir Khusanov hay Nathan Ake, biến Stones thành một "người thừa" sang trọng tại Etihad.

Tại sao Thomas Tuchel sẵn sàng phá lệ vì Stones?

Thông thường, một cầu thủ thiếu cảm giác bóng và liên tục dính chấn thương sẽ khó lòng góp mặt trong kế hoạch cho một giải đấu lớn như World Cup. Tuy nhiên, với Thomas Tuchel, Stones là một trường hợp "ngoại lệ của mọi ngoại lệ". Chiến lược gia người Đức không ngần ngại khẳng định trung vệ này sở hữu đẳng cấp thế giới và tư duy chơi bóng mà Tam Sư đang rất cần.

Niềm tin của Tuchel không hề lung lay ngay cả khi Stones phải rời trại tập trung vì chấn thương bắp chân trước trận gặp Nhật Bản. Theo phân tích chuyên sâu, sự ưu ái này bắt nguồn từ khả năng điều hành hàng thủ và tầm ảnh hưởng trong phòng thay đồ mà Tuchel đã trực tiếp chứng kiến trong đợt tập trung tại Girona. Với Tuchel, Stones không chỉ là một cầu thủ phòng ngự, mà còn là linh hồn trong cách vận hành hệ thống chiến thuật của ông.

Sự tương phản nghiệt ngã với Harry Maguire

Cái nhìn của Tuchel dành cho Stones càng trở nên đặc biệt khi đặt cạnh trường hợp của Harry Maguire. Dù Maguire đang hồi sinh mạnh mẽ và đá chính liên tục tại Manchester United dưới thời HLV tạm quyền Michael Carrick, anh vẫn chỉ được xem là phương án dự phòng tại đội tuyển quốc gia.

Tuchel thẳng thắn thừa nhận ông đánh giá cao những cái tên như Ezri Konsa, Marc Guehi hay Trevoh Chalobah hơn Maguire về khả năng xoay xở và độ cơ động. Điều này tạo nên một thực tế trái ngược: trong khi Maguire phải chiến đấu từng phút để ghi điểm, Stones gần như chắc suất đá chính tại World Cup miễn là anh đủ thể lực để ra sân.

Trận giao hữu với Nhật Bản tới đây sẽ là cơ hội cuối cùng để Tuchel sàng lọc danh sách 35 cầu thủ. Tuy nhiên, thông điệp đã được gửi đi rất rõ ràng: John Stones, bất chấp sự bỏ rơi từ Pep Guardiola, vẫn là quân bài không thể đụng đến trong hành trình chinh phục đỉnh cao của Thomas Tuchel cùng đội tuyển Anh.