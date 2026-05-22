Thomas Tuchel loại Foden và Palmer khỏi World Cup 2026: Canh bạc lịch sử của tuyển Anh Chiến lược gia Thomas Tuchel gây sốc khi gạch tên Phil Foden và Cole Palmer, đồng thời triệu tập Ivan Toney cho chiến dịch World Cup 2026 của Tam Sư.

Áp lực lớn nhất đối với một huấn luyện viên trưởng đội tuyển Anh vào năm 2026 chính là việc phải gạch tên những ngôi sao hàng đầu khỏi danh sách 26 cầu thủ tham dự World Cup. Thomas Tuchel, trong một động thái đầy quyết đoán và thực dụng, đã chọn con đường gây tranh cãi nhất khi loại bỏ cả Phil Foden lẫn Cole Palmer để trao cơ hội cho tiền đạo Ivan Toney.

Sự thực dụng của Thomas Tuchel và dấu hỏi về phong độ

Quyết định loại bỏ bộ đôi Foden và Palmer cho thấy Tuchel vô cùng tự tin vào hệ thống tấn công mà ông đang xây dựng. Theo các báo cáo phân tích, quyết định này dường như chỉ mới được đưa ra sau chuỗi trận giao hữu không như ý của các ngôi sao Man City và Chelsea.

Phil Foden đã được trao nhiều cơ hội trong các trận gặp Nhật Bản và Uruguay, nhưng tiền đạo này không thể chứng minh bản thân đã vượt qua giai đoạn sa sút phong độ trầm trọng. Trong khi đó, Cole Palmer cũng không còn duy trì được vị thế "bất khả xâm phạm" như thời điểm EURO 2024. Sự vắng mặt của bộ đôi này là cú sốc lớn, bởi họ vốn là những quân bài thường xuyên được tin dùng khi có thể trạng tốt nhất.

Canh bạc mang tên Ivan Toney từ Saudi Pro League

Việc triệu tập Ivan Toney — tiền đạo hiện đang thi đấu tại Saudi Pro League — được xem là quyết định mạo hiểm nhất của Tuchel. Dù ghi tới 55 bàn thắng sau 62 trận đấu, chất lượng chuyên môn tại giải Ả Rập Xê Út vẫn thường xuyên bị đặt dấu hỏi khi so sánh với Ngoại hạng Anh.

Tuy nhiên, Tuchel có lý do để tin vào bản năng sát thủ của Toney. Sự hiện diện của cầu thủ này cùng Ollie Watkins cũng báo hiệu một sự thay đổi chiến thuật quan trọng dành cho Harry Kane. Thủ quân tuyển Anh nhiều khả năng sẽ được giảm tải khối lượng thi đấu để duy trì thể lực cho các trận knock-out quan trọng hơn, thay vì phải cày ải trọn vẹn mọi phút trên sân.

Rủi ro ở hàng phòng ngự và tuyến giữa

Bên cạnh hàng công, hàng thủ của Tam Sư cũng gây nhiều lo ngại. Trent Alexander-Arnold, hậu vệ phải đang khoác áo Real Madrid, dường như không nằm trong kế hoạch của Tuchel dù Ben White gặp chấn thương. Thay vào đó, Reece James là người được chọn.

Tại khu vực trung tuyến, tài năng trẻ Adam Wharton phải nhường vị trí cho Elliot Anderson và Kobbie Mainoo. Đáng chú ý hơn cả là trường hợp của John Stones. Trung vệ thuộc biên chế Manchester City mới chỉ đá chính 8 trận tại Ngoại hạng Anh mùa này do chấn thương dai dẳng. Việc chọn Stones và thẳng tay gạch tên Harry Maguire khiến Tuchel đối mặt với áp lực cực lớn nếu hàng thủ tuyển Anh bộc lộ sai lầm.

Ranh giới mong manh giữa thiên tài và sai lầm

Thomas Tuchel được bổ nhiệm với mức đãi ngộ cao kỷ lục nhằm đưa tuyển Anh hướng tới chiếc cúp vàng thế giới. Danh sách những cầu thủ tài năng bị ông gạch tên lần này có lẽ là đội hình mạnh nhất từng bị loại trong lịch sử bóng đá xứ sương mù.

Tại World Cup sắp tới trên đất Bắc Mỹ, ranh giới giữa một thiên tài chiến thuật và một quyết định nhân sự sai lầm sẽ vô cùng mong manh. Nếu Tam Sư thất bại, chiến lược gia người Đức chắc chắn sẽ phải đối mặt với làn sóng chỉ trích nặng nề nhất trong sự nghiệp cầm quân của mình.