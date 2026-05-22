Thomas Tuchel loại Harry Maguire khỏi World Cup 2026: Canh bạc mạo hiểm của tuyển Anh Việc gạch tên Harry Maguire để ưu tiên yếu tố cơ động đang khiến Thomas Tuchel đối mặt với làn sóng chỉ trích khi tuyển Anh thiếu đi thủ lĩnh tại World Cup 2026.

Huấn luyện viên Thomas Tuchel vừa tạo nên một cú sốc lớn khi chính thức loại trung vệ Harry Maguire khỏi danh sách 26 cầu thủ đội tuyển Anh tham dự World Cup 2026 tại Bắc Mỹ. Quyết định tàn nhẫn này không chỉ nhắm vào Maguire mà còn cả những ngôi sao như Phil Foden và Cole Palmer, đánh dấu một bước ngoặt đầy rủi ro trong triết lý cầm quân của chiến lược gia người Đức.

Thomas Tuchel gây bất ngờ khi loại Harry Maguire.

Nỗi thất vọng của người cận vệ già

Harry Maguire không giấu nổi sự bàng hoàng trước phán quyết từ ban huấn luyện. Trung vệ 33 tuổi vừa trải qua một mùa giải hồi sinh mạnh mẽ tại Manchester United dưới thời Michael Carrick, góp công lớn đưa đội bóng cán đích ở vị trí thứ ba tại Ngoại hạng Anh. Việc bị gạch tên ngay sau khi vừa được triệu tập lại vào đội tuyển hồi tháng Ba là một đòn giáng mạnh vào tham vọng cống hiến của anh.

Trên trang cá nhân, Maguire chia sẻ: "Tôi thực sự cảm thấy sốc và vô cùng thất vọng. Tôi đã tự tin mình có thể đóng góp quan trọng cho quốc gia sau mùa giải vừa qua. Tôi luôn tự hào khi khoác áo đội tuyển và xin chúc các đồng đội những điều tốt đẹp nhất". Sự cay đắng của Maguire phản ánh tâm trạng chung của nhiều người hâm mộ khi một thủ lĩnh giàu kinh nghiệm bị gạt sang bên lề ngay trước giải đấu lớn nhất hành tinh.

Lý lẽ về sự cơ động của Thomas Tuchel

Giải thích về quyết định gây tranh cãi này, Thomas Tuchel nhấn mạnh vào yếu tố chiến thuật và khả năng xoay xở của hàng phòng ngự. Ông ưu tiên sử dụng Marc Guehi và Ezri Konsa cho các vị trí đá chính, đồng thời đánh giá cao tính cơ động của Trevoh Chalobah hơn kinh nghiệm của cựu đội trưởng Man United.

"Tôi thấy có những cầu thủ khác đang vượt lên phía trước về hồ sơ năng lực," Tuchel thẳng thắn chia sẻ. "Ở khía cạnh cơ động, Chalobah nhỉnh hơn một chút. Tôi muốn những cầu thủ phù hợp nhất với triết lý xây dựng hàng thủ mới mà chúng tôi đang áp dụng".

Maguire từ lâu đã là "công thần" của đội tuyển Anh dưới thời Gareth Southgate.

Canh bạc đầy rủi ro tại Bắc Mỹ

Dù Tuchel có lý lẽ riêng, giới chuyên môn vẫn đặt dấu hỏi lớn về tính hiệu quả. World Cup là đấu trường đòi hỏi bản lĩnh và khả năng không chiến – những điểm mạnh nhất của Maguire. Việc thay thế anh bằng các gương mặt trẻ như Jarrad Quansah hay Levi Colwill được xem là một thử nghiệm mạo hiểm trong bối cảnh áp lực thành tích đang đè nặng lên vai Tam Sư.

Đáng chú ý, trong khi loại Maguire vì lý do chuyên môn, Tuchel lại giữ lão tướng Jordan Henderson chỉ để duy trì không khí phòng thay đồ. Cách tiếp cận có phần độc đoán này gợi nhớ đến những thất bại trong quá khứ của các đời huấn luyện viên như Fabio Capello (2010) hay Roy Hodgson (2014) khi cố gắng thay đổi cực đoan ngay sát thềm giải đấu. Nếu hàng thủ trẻ tuổi của tuyển Anh chao đảo tại Bắc Mỹ, quyết định loại Maguire chắc chắn sẽ là cái gai nhức nhối trong sự nghiệp của Thomas Tuchel tại xứ sở sương mù.