Thomas Tuchel và 4 phương án giải cứu hành lang phải tuyển Anh tại World Cup 2026 Cơn bão chấn thương của Reece James và Jarell Quansah đẩy tuyển Anh vào cuộc khủng hoảng vị trí hậu vệ phải ngay trước thềm vòng knock-out World Cup 2026 gặp Congo.

Chiến thắng thuyết phục 2-0 trước Panama đã đưa đội tuyển Anh tiến vào vòng 32 đội World Cup 2026 với tư cách nhất Bảng L. Tuy nhiên, niềm vui của người hâm mộ "Tam Sư" nhanh chóng bị dập tắt bởi bài toán nhân sự hóc búa mà huấn luyện viên Thomas Tuchel đang phải đối mặt. Hành lang cánh phải, vốn được coi là nơi dư thừa tài năng của bóng đá Anh, bỗng chốc trở thành điểm yếu trước màn chạm trán Cộng hòa Dân chủ Congo.

Tuchel phải tìm ra giải pháp ở hành lang cánh phải. Ảnh: Getty Images.

Cơn bão chấn thương và áp lực bủa vây Thomas Tuchel

Mọi chuyện bắt đầu từ trận hòa Ghana, khi Reece James dính chấn thương gân kheo nghiêm trọng và chắc chắn vắng mặt ở vòng knock-out. Hy vọng đổ dồn vào Jarell Quansah, người được tin tưởng trám vào vị trí của James. Thế nhưng, cầu thủ đang khoác áo Bayer Leverkusen cũng phải rời sân ở phút 63 trong trận gặp Panama vì chấn thương mắt cá chân.

Sự vắng mặt đồng thời của hai lựa chọn hàng đầu khiến Thomas Tuchel rơi vào tâm điểm của những lời chỉ trích. Dư luận đặt dấu hỏi lớn về việc ông gạch tên Trent Alexander-Arnold khỏi danh sách 26 tuyển thủ đến Mỹ, đồng thời lựa chọn trung vệ Trevoh Chalobah để thay thế Tino Livramento (người cũng rút lui do chấn thương) thay vì một hậu vệ biên thuần túy.

Phân tích 4 lựa chọn "chữa cháy" cho vị trí hậu vệ phải

Trong bối cảnh không thể thay đổi danh sách đăng ký, chiến lược gia người Đức buộc phải tìm kiếm giải pháp từ những nhân sự hiện có để bảo toàn tham vọng tiến sâu tại giải đấu lớn nhất hành tinh.

1. Djed Spence: Ứng cử viên số một

Djed Spence chính là người được tung vào sân thay cho Quansah trong trận thắng Panama. Dù trước đó được sử dụng ở hành lang trái trong trận gặp Ghana, Spence vốn là một hậu vệ phải thuần túy với tốc độ và khả năng hỗ trợ tấn công ấn tượng.

Spence có thể đá hậu vệ phải trước Congo. Ảnh: Imago.

Sự linh hoạt của Spence cho phép anh thích nghi nhanh chóng với các biến thể sơ đồ của Tuchel. Tốc độ chớp nhoáng là vũ khí giúp anh thực hiện những pha leo biên, đồng thời đảm bảo khả năng lùi về bọc lót kịp thời khi đối phương tổ chức phản công nhanh.

2. Ezri Konsa: Sự đa năng đáng tin cậy

Ezri Konsa đã đá chính cả 3 trận vòng bảng, chứng minh sự thăng tiến vượt bậc so với kỳ Euro 2024. Dù đang vận hành tốt trong vai trò trung vệ cặp cùng Marc Guehi, cầu thủ của Aston Villa hoàn toàn có thể được kéo ra biên.

Konsa là lựa chọn khả thi cho Tuchel. Ảnh: Iconsport.

Kinh nghiệm thi đấu hậu vệ phải ở cấp độ câu lạc bộ giúp Konsa trở thành phương án an toàn về mặt phòng ngự. Nếu chọn Konsa cho hành lang phải, Tuchel có thể đưa John Stones trở lại đội hình xuất phát để đá cặp trung vệ cùng Guehi, tạo nên một hệ thống phòng ngự giàu kinh nghiệm.

3. John Stones: Kinh nghiệm và tư duy vị trí

John Stones đã phải ngồi dự bị trong hai trận gần nhất khi đánh mất vị trí vào tay Marc Guehi. Tuy nhiên, đẳng cấp của cầu thủ 32 tuổi là điều không thể phủ nhận. Stones từng có kinh nghiệm trấn giữ hành lang cánh phải và sở hữu khả năng đọc trận đấu xuất sắc.

Sự thấu hiểu áp lực tại các giải đấu lớn là vũ khí lợi hại của Stones. Dù không sở hữu tốc độ xé gió như Spence, tư duy vị trí và khả năng luân chuyển bóng của anh sẽ giúp tuyển Anh kiểm soát thế trận tốt hơn từ tuyến dưới.

4. Trevoh Chalobah: Phương án bảo toàn tỷ số

Việc Chalobah được triệu tập bổ sung từng gây ngạc nhiên, nhưng trong thế trận cần sự thực dụng, anh có thể là quân bài tẩy. Chalobah thiên về phòng ngự và có thể được sử dụng ở cuối trận để gia cố hàng thủ, đặc biệt khi đội nhà cần bảo toàn lợi thế dẫn bàn trước sức ép từ phía Congo.

Cuộc đối đầu tại vòng 32 đội sẽ là bài kiểm tra bản lĩnh đầu tiên của Thomas Tuchel tại vòng knock-out World Cup 2026. Việc lựa chọn ai cho hành lang phải không chỉ là câu chuyện thay người, mà còn thể hiện tầm nhìn chiến thuật của vị thuyền trưởng người Đức trong hành trình chinh phục đỉnh cao cùng Tam Sư.