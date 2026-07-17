Thomas Tuchel và bài toán niềm tin tại tuyển Anh sau cú sốc World Cup 2026 Thất bại 1-2 trước Argentina không chỉ chấm dứt giấc mơ vàng của Tam Sư mà còn đặt dấu hỏi về năng lực chiến thuật của Thomas Tuchel trước thềm EURO 2028.

Đội tuyển Anh vừa trải qua một trong những đêm cay đắng nhất lịch sử tại Atlanta. Thất bại 1-2 trước Argentina trong trận bán kết World Cup 2026 không chỉ là một kết quả thua cuộc đơn thuần, nó là một cú sốc tâm lý mạnh mẽ giáng vào tham vọng của bóng đá xứ sương mù. Giờ đây, khi sự chỉ trích từ giới truyền thông đang lên đến đỉnh điểm, huấn luyện viên Thomas Tuchel phải đối mặt với thử thách lớn nhất kể từ khi nhậm chức: giành lại niềm tin từ chính các học trò của mình.

Cú ngã tại Atlanta và sai lầm mang tên thực dụng

Chiến lược gia người Đức vốn được kỳ vọng sẽ mang đến sự bản lĩnh và những quyết định táo bạo trong các trận cầu sinh tử. Tuy nhiên, thực tế tại Atlanta lại đi ngược lại hoàn toàn. Sau khi Anthony Gordon tỏa sáng để đưa Tam Sư vươn lên dẫn trước, ông Tuchel đã đưa ra một quyết định gây tranh cãi khi rút các cầu thủ tấn công để tăng cường hệ thống phòng ngự từ quá sớm.

Chính sự thay đổi mang thiên hướng tiêu cực này đã vô tình dâng quyền kiểm soát hoàn toàn thế trận cho Lionel Messi và các đồng đội. Dưới sức ép nghẹt thở từ đại diện Nam Mỹ, hệ thống phòng ngự của tuyển Anh cuối cùng đã tan vỡ. Hai bàn thắng muộn của Enzo Fernandez và Lautaro Martinez không chỉ lật ngược thế cờ mà còn phơi bày sự lúng túng trong cách tiếp cận trận đấu của ban huấn luyện tuyển Anh.

Tuyển Anh thua ngược vì những quyết định của Tuchel. Ảnh: Getty Images.

Rạn nứt từ phòng thay đồ và áp lực từ những huyền thoại

Đáng chú ý, sự bất mãn không chỉ dừng lại ở các khán đài mà đã bắt đầu len lỏi vào bên trong nội bộ đội bóng. Hậu vệ Marc Guehi công khai bày tỏ sự tiếc nuối khi toàn đội không duy trì thế trận tấn công trước nhà đương kim vô địch. Trong khi đó, đội trưởng Harry Kane dù trả lời khéo léo nhưng cũng không giấu được sự thất vọng về cách tiếp cận trận đấu bị động trong hiệp hai.

Bên ngoài sân cỏ, những cựu danh thủ như John Terry và Wayne Rooney đã không ngần ngại chỉ trích trực diện chiến thuật của Tuchel. Họ cho rằng với dàn nhân sự chất lượng trong tay, tuyển Anh không nên sợ hãi và lùi sâu đến vậy. Những ý kiến này càng làm gia tăng áp lực lên vai chiến lược gia người Đức, buộc ông phải có những thay đổi tức thì nếu muốn bảo vệ chiếc ghế của mình.

Tuchel cần phải lấy lại niềm tin từ các học trò.

Lời cam kết cho tương lai và bài toán Harry Kane

Mặc dù đang đứng giữa tâm bão, Thomas Tuchel vẫn nhận được sự ủng hộ từ Liên đoàn Bóng đá Anh (FA). Giám đốc điều hành Mark Bullingham khẳng định FA vẫn tin tưởng vào dự án dài hạn của ông, minh chứng là bản hợp đồng mới kéo dài đến hết EURO 2028 đã được ký kết. Tuy nhiên, sự hậu thuẫn từ thượng tầng sẽ trở nên vô nghĩa nếu Tuchel không thể giải quyết được các vấn đề chuyên môn tồn đọng.

Một trong những bài toán nan giải nhất là sự phụ thuộc quá mức vào Harry Kane. Ở tuổi 33, tiền đạo chủ lực của Tam Sư bắt đầu bộc lộ những dấu hiệu chậm lại về tốc độ. Tuchel cần tìm ra một phương án tấn công đa dạng hơn, thay vì chỉ trông chờ vào bản năng sát thủ của người đội trưởng. Bên cạnh đó, việc xây dựng lại một bầu không khí đoàn kết, vui vẻ như khoảnh khắc ông từng khiêu vũ cùng các học trò sau chiến thắng tại Mexico City là điều cực kỳ cấp thiết.

Trước mắt, tuyển Anh sẽ có trận tranh hạng ba với đội tuyển Pháp tại Miami. Dù đây chỉ là một trận đấu mang tính thủ tục, nhưng với Tuchel, đó là cơ hội đầu tiên để ông bắt đầu hành trình lấy lại niềm tin. Người hâm mộ xứ sương mù cần một lời khẳng định rằng thất bại tại Atlanta chỉ là một tai nạn, và Tam Sư vẫn đang đi đúng hướng dưới sự dẫn dắt của ông.