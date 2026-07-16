Thomas Tuchel và bi kịch tại World Cup 2026: Khi tuyển Anh gục ngã bởi chính sự sợ hãi Từng chỉ trích sự thụ động của Gareth Southgate, Thomas Tuchel lại khiến tuyển Anh đánh mất tấm vé chung kết World Cup 2026 trước Argentina vì những toan tính sai lầm.

Trong bóng đá, đôi khi những lời chỉ trích trong quá khứ lại trở thành bản án nghiệt ngã nhất cho chính người phát ngôn. Thomas Tuchel, người từng đến với chiếc ghế nóng của đội tuyển Anh bằng lời hứa về một tư duy tấn công rực lửa và khát khao chiến thắng, giờ đây đang phải nếm trải sự cay đắng của sự mỉa mai.

Trận thua 1-2 trước Argentina tại bán kết World Cup 2026 không chỉ là một thất bại về mặt tỷ số, mà còn là sự sụp đổ về mặt triết lý của vị chiến lược gia người Đức. Đội tuyển Anh một lần nữa gục ngã trước ngưỡng cửa thiên đường, theo cách mà chính Tuchel từng kịch liệt phê phán người tiền nhiệm.

Tuyển Anh gục ngã trong sự thụ động. Ảnh: Getty Images

Sự lặp lại của hội chứng "sợ thất bại"

Nhìn lại chiến dịch EURO 2024, Thomas Tuchel từng thẳng thắn cho rằng đội bóng của Gareth Southgate thất bại vì tâm lý "sợ bị loại hơn là hào hứng chiến thắng". Ông chỉ trích sự thiếu khát khao và lối chơi co cụm trong sợ hãi của "Tam Sư" thời điểm đó.

Thế nhưng, rạng sáng nay theo giờ Việt Nam, chính nhà cầm quân 52 tuổi lại đi vào vết xe đổ ấy. Sau khi Anthony Gordon ghi bàn mở tỷ số từ đường chuyền của Morgan Rogers, tuyển Anh sở hữu tất cả: lợi thế, sự hưng phấn và quyền tự quyết. Nhưng thay vì tìm kiếm bàn thắng kết liễu đối thủ, Tuchel lại chọn cách đầu hàng dưới áp lực bằng những quyết định thay đổi nhân sự đầy tiêu cực.

Sai lầm chiến thuật và con số 12% nghiệt ngã

Quyết định rút Anthony Gordon để tung Ezri Konsa vào sân, chuyển sang sơ đồ 5 hậu vệ ở phút 72, là bước ngoặt khiến tuyển Anh đánh mất hoàn toàn thế trận. Con số 12% kiểm soát bóng kể từ khi dẫn bàn là minh chứng hùng hồn cho sự bạc nhược của một đội bóng vốn sở hữu những ngôi sao tấn công hàng đầu thế giới.

Cựu danh thủ Wayne Rooney đã gay gắt nhận xét rằng Thomas Tuchel đã tự chuốc lấy rắc rối khi từ bỏ thế trận tấn công để đổi lấy sự an toàn giả tạo. Khi lùi quá sâu để phòng ngự trước một đối thủ đẳng cấp như Argentina, cái giá phải trả luôn là rất đắt.

Enzo Fernandez và Lautaro Martinez đã trừng phạt sự thụ động đó một cách tàn nhẫn. Đặc biệt, bàn thắng ở phút bù giờ của chân sút thuộc biên chế Inter Milan từ đường kiến tạo của Lionel Messi là hệ quả tất yếu của một hệ thống phòng thủ đã quá mệt mỏi và mất phương hướng sau hàng loạt thay đổi nhân sự của Tuchel.

Thomas Tuchel mắc sai lầm khiến tuyển Anh thua trận. Ảnh: Getty Images

Bản lĩnh và tương lai của "Tam Sư"

Dù Thomas Tuchel dũng cảm nhận trách nhiệm và giải thích rằng ông muốn bịt kín các khoảng trống, thực tế cho thấy ông đã vô tình truyền đi thông điệp về sự sợ hãi cho các học trò. Việc một huấn luyện viên lừng lẫy lại chọn cách "tử thủ" quá sớm đã bóp nghẹt sự tự tin của những cầu thủ trẻ đang chơi thăng hoa.

Liên đoàn bóng đá Anh (FA) vẫn khẳng định niềm tin vào nhà cầm quân người Đức cho chiến dịch EURO 2028. Tuy nhiên, niềm tin nơi người hâm mộ đã bị rạn nứt nghiêm trọng. Thomas Tuchel từng là hy vọng để tuyển Anh thoát khỏi xiềng xích của tâm lý nhược tiểu, nhưng cuối cùng, ông lại bị chính những lời phát biểu của mình trong quá khứ ám ảnh.

Đội tuyển Anh vẫn chưa thể học được cách rũ bỏ sự sợ hãi trong những thời khắc sinh tử. Sau tất cả, vị chiến lược gia người Đức có lẽ đã hiểu rằng việc chỉ trích từ cabin bình luận dễ dàng hơn rất nhiều so với việc giữ vững bản lĩnh trên băng ghế chỉ đạo trong một trận bán kết World Cup.