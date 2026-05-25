Thomas Tuchel và canh bạc hàng thủ tuyển Anh: Nỗi lo từ đôi chân pha lê của John Stones Quyết định đặt niềm tin vào John Stones và nhóm cầu thủ mẫn cảm chấn thương của Thomas Tuchel đang gây tranh cãi lớn trước thềm ngày hội bóng đá World Cup 2026.

Thất bại 1-2 của Manchester City trước Aston Villa không chỉ đánh dấu sự sa sút của một cá nhân, mà còn là lời cảnh báo đanh thép gửi đến huấn luyện viên Thomas Tuchel. John Stones, người từng là điểm tựa không thể thay thế của hàng phòng ngự "Tam Sư", đang trở thành tâm điểm của những sự hoài nghi về khả năng chịu đựng tại cường độ World Cup.

Thomas Tuchel tỏ ra rất cứng rắn về các quyết định nhân sự.

Sự sa sút của John Stones và bài toán thực tiễn thi đấu

Màn trình diễn của John Stones trước Aston Villa là hiện thân rõ nét cho một mùa giải đầy giông bão. Việc chỉ có vỏn vẹn 9 lần ra sân tại Ngoại hạng Anh mùa này cho thấy trung vệ 31 tuổi đã hoàn toàn mất đi vị trí chính thức. Sự thiếu cảm giác bóng và thể trạng đi xuống đã bị Ollie Watkins khai thác triệt để, khiến Stones không chỉ mắc lỗi dẫn đến bàn thua mà còn hụt hơi trong các tình huống tranh chấp quyết định.

Giới chuyên môn như Jeff Stelling và Gabriel Agbonlahor đã đồng loạt lên tiếng về sự chậm chạp đáng báo động của Stones. Việc một trung vệ đẳng cấp quốc tế dễ dàng bị đánh bại bởi chính người đồng đội ở tuyển Anh cho thấy khoảng cách giữa danh tiếng và phong độ thực tế đang ngày càng nới rộng.

Nỗi lo chiều sâu và rủi ro trước các đối thủ lớn

Vấn đề không chỉ nằm ở cá nhân Stones mà còn là hệ lụy dây chuyền lên cấu trúc phòng ngự của tuyển Anh. Trong bối cảnh Marc Guehi và Ezri Konsa được mặc định cho suất đá chính, các phương án dự phòng hiện tại mang đến nhiều rủi ro. Nếu bộ đôi chủ chốt gặp vấn đề, gánh nặng sẽ đè nặng lên vai một John Stones thiếu thực tiễn thi đấu hoặc những cái tên ít kinh nghiệm quốc tế như Jarell Quansah và Dan Burn.

Khi bước ra đấu trường World Cup để đối đầu với những hàng công thượng hạng của Brazil, Pháp hay Tây Ban Nha, một hàng thủ chắp vá và mẫn cảm với chấn thương có thể khiến tham vọng vô địch của đội tuyển Anh tan thành mây khói ngay từ những vòng đấu loại trực tiếp.

Việc loại Maguire, nhưng chọn John Stones là canh bạc thật sự với Thomas Tuchel.

Canh bạc mạo hiểm của Thomas Tuchel

Chiến lược gia người Đức đang đặt cược tương lai của mình vào một nhóm cầu thủ có tiền sử chấn thương dày đặc. Bên cạnh John Stones, những cái tên như Reece James hay Tino Livramento cũng mang đến sự bất an tương tự. Quyết định này càng gây tranh cãi khi Thomas Tuchel thẳng tay loại bỏ những quân bài có kinh nghiệm và thể trạng ổn định hơn như Harry Maguire hay Trent Alexander-Arnold.

Việc bỏ qua Lewis Hall, một hậu vệ trái đang có phong độ cao, để kiên trì với những lựa chọn tiềm ẩn rủi ro y tế được đánh giá là một quyết định kỳ lạ. Trận đấu cuối cùng của Stones tại Manchester City đã phơi bày những vết nứt đầu tiên trong kế hoạch của Tuchel. Nếu những quân bài này không thể tỏa sáng tại ngày hội bóng đá lớn nhất hành tinh, áp lực từ truyền thông và người hâm mộ xứ sở sương mù chắc chắn sẽ trở thành một cơn cuồng phong nhắm vào chiếc ghế của ông.