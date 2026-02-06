Thomas Tuchel và cuộc chiến với nghịch cảnh của tuyển Anh trước World Cup 2026 Không chỉ thiếu đối thủ giao hữu xứng tầm do quy định FIFA, tuyển Anh còn đối mặt hành trình di chuyển 11.800km và sự khắc nghiệt của khí hậu tại World Cup 2026.

Chỉ còn khoảng 4 tháng trước khi World Cup 2026 chính thức khởi tranh tại Bắc Mỹ, đội tuyển Anh của HLV Thomas Tuchel đang phải đối mặt với một cuộc "khủng hoảng kép" âm thầm. Trong khi người hâm mộ kỳ vọng vào chức vô địch, ban huấn luyện Tam Sư lại đang đau đầu với những rào cản về lịch thi đấu và lộ trình di chuyển khắc nghiệt có thể bào mòn thể lực các ngôi sao hàng đầu.

HLV Thomas Tuchel đối diện áp lực giúp tuyển Anh chinh phục vinh quang ở World Cup 2026.

Nghịch lý từ quy định giao hữu của FIFA

Thomas Tuchel, một chiến lược gia nổi tiếng với sự tỉ mỉ, đang vấp phải rào cản pháp lý từ FIFA. Theo lịch trình, tuyển Anh sẽ đá trận mở màn bảng L gặp Croatia vào ngày 18/6. Dù có thêm thời gian nghỉ ngơi so với các đội khác, khoảng trống này lại vô tình tạo ra thế khó trong việc tìm kiếm quân xanh để tổng duyệt.

Tuchel mong muốn hai trận giao hữu vào ngày 6/6 và 10/6 tại Mỹ để làm nóng máy. Tuy nhiên, FIFA nghiêm cấm các đội tham dự World Cup thi đấu giao hữu với nhau trong vòng 5 ngày trước trận mở màn của họ. Vì hầu hết các cường quốc như Đức, Tây Ban Nha hay Brazil đều ra quân từ 11/6 đến 14/6, họ không thể là đối tác của Anh vào ngày 10/6.

Tuyển Anh không có nhiều lựa chọn về các đối thủ để đá giao hữu trước thềm World Cup 2026.

Hệ quả là thay vì cọ xát với những đối thủ đẳng cấp, Tam Sư buộc phải đàm phán với những đội tuyển có trình độ thấp hơn như New Zealand hay Costa Rica. Sự chênh lệch về cường độ thi đấu giữa các trận giao hữu này với màn so tài chính thức trước Croatia và Luka Modric đang đặt ra những dấu hỏi lớn về công tác chuẩn bị của FA.

Tuyển Croatia với "đầu tàu" Luka Modric sẽ là thách thức không nhỏ với tuyển Anh ở trận ra quân World Cup 2026.

Bài toán thể lực trên hành trình 10.000km

Thách thức thứ hai nằm ở địa lý. Các chuyên gia dữ liệu dự báo nếu lọt vào trận chung kết, tuyển Anh có thể phải di chuyển quãng đường lên tới 11.800km (khoảng 7.337 dặm). Lịch trình thi đấu rải rác từ Dallas, Boston đến Miami không chỉ gây rối loạn nhịp sinh học mà còn làm tăng nguy cơ chấn thương cơ bắp do thay đổi múi giờ liên tục.

Lịch trình di chuyển phức tạp ở World Cup 2026 có thể gây ảnh hưởng đến quá trình tập luyện và thi đấu của tuyển Anh.

Bên cạnh quãng đường, khí hậu cũng là yếu tố "chí mạng". Các cầu thủ Anh vốn quen với thời tiết ôn đới sẽ phải thích nghi với cái nóng khô tại Dallas, độ ẩm cực cao ở Miami và độ cao hơn 2.000m nếu thi đấu tại Mexico City. Đây là bất lợi lớn khi so sánh với các đối thủ Nam Mỹ như Brazil hay Argentina vốn đã quá quen thuộc với các điều kiện khắc nghiệt này.

Liệu pháp tâm lý và chiến thuật của Tuchel

Để ứng phó, Thomas Tuchel đã yêu cầu dời đại bản doanh từ Kansas City về Florida. Quyết định thực dụng này nhằm giúp các cầu thủ sớm thích nghi với môi trường nóng ẩm khu vực bờ Đông Mỹ, nơi diễn ra phần lớn các trận đấu quan trọng của đội. Ông cũng đang xây dựng cho học trò tư duy của những "chiến binh Spartan": không phàn nàn, chỉ có thích nghi và chiến đấu.

HLV Thomas Tuchel cần giúp tuyển Anh có màn thể hiện thuyết phục ở World Cup 2026.

Tuyển Anh đang sở hữu một trong những thế hệ tài năng nhất lịch sử, nhưng sự chuẩn bị hậu cần đang cho thấy những lỗ hổng đáng lo ngại. Thành bại của Tam Sư tại World Cup 2026 sẽ phụ thuộc rất nhiều vào việc Tuchel có thể giúp các học trò vượt qua giới hạn chịu đựng về thể chất trên những chuyến bay dài hay không.