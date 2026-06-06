Thomas Tuchel và kế hoạch giải bài toán phụ thuộc Harry Kane tại World Cup 2026 Từ những nhân tố dự phòng thầm lặng tại EURO 2024, Ivan Toney và Ollie Watkins đang trở thành những quân bài chiến lược của Thomas Tuchel nhằm giảm tải áp lực cho thủ quân Harry Kane tại kỳ World Cup sắp tới.

Tại đại bản doanh West Palm Beach, hình ảnh Ivan Toney và Ollie Watkins xuất hiện với một vị thế hoàn toàn mới đã minh chứng cho sự thay đổi mạnh mẽ của đội tuyển Anh. Chỉ hai năm trước tại EURO 2024, họ vẫn còn là những "kẻ đóng thế" thầm lặng trong các buổi tập, sắm vai những tiền đạo đối phương để giúp hàng thủ rèn luyện. Giờ đây, dưới triều đại của Thomas Tuchel, vị thế của cả hai đã thay đổi chóng mặt.

Chiến lược xoay tua trong cái nóng khắc nghiệt tại Bắc Mỹ

Thay vì chỉ là những phương án dự phòng mòn mỏi cho Harry Kane, bộ đôi này đang trở thành những mảnh ghép then chốt trong kế hoạch chinh phục cúp vàng thế giới. Trong bối cảnh World Cup 2026 diễn ra dưới cái nắng gay gắt tại Bắc Mỹ, việc xoay tua và quản lý thể lực cho Harry Kane trở thành ưu tiên hàng đầu của chiến lược gia người Đức.

Các trận giao hữu với New Zealand và Costa Rica vào rạng sáng ngày 11/6 tới đây được xem là màn "thử lửa" trực tiếp để Tuchel đánh giá ai sẽ là người chia lửa hiệu quả nhất cho thủ quân Kane. Đây là kịch bản ít ai ngờ tới cách đây vài tháng, khi cả Toney và Watkins tưởng chừng nằm ngoài danh sách lên máy bay sang Mỹ.

Toney và Watkins sẽ đóng vai trò quan trọng ở World Cup 2026.

Ivan Toney: Sự trở lại đầy kịch tính từ Saudi Arabia

Sự trở lại của Ivan Toney là một câu chuyện đầy kịch tính. Sau khi chuyển sang Saudi Arabia khoác áo Al Ahli, tiền đạo 30 tuổi dường như bị lãng quên. Thậm chí, Tuchel từng không hài lòng với thái độ của anh trong các đợt tập trung trước đó. Tuy nhiên, sự trung gian của trợ lý Justin Cochrane cùng lời tiến cử từ chính Harry Kane đã giúp Toney hàn gắn mối quan hệ với Tuchel.

Kane đánh giá cao khả năng làm tường và chiếm lĩnh không gian của Toney, điều từng giúp anh có khoảng trống để ghi bàn thắng quyết định vào lưới Slovakia tại EURO 2024. Khả năng chịu nhiệt tốt sau thời gian thi đấu tại Trung Đông cũng là một điểm cộng lớn cho Toney khi phải đối đầu với cái nóng lên tới 32 độ C tại Florida hay Mexico.

Ollie Watkins: Vũ khí tốc độ từ Aston Villa

Trong khi đó, Ollie Watkins lại khẳng định giá trị bằng phong độ bùng nổ trong màu áo Aston Villa. Sau khi bị gạch tên hồi tháng 3, anh đáp trả bằng chuỗi 11 bàn thắng sau 12 trận, góp công lớn đưa Villa lên ngôi tại Europa League. Watkins mang đến một phong cách hoàn toàn khác biệt với tốc độ và những pha bứt tốc ra sau lưng hàng thủ đối phương.

Tuchel cần Toney và Watkins hỗ trợ Kane.

Tư duy linh hoạt của Thomas Tuchel

Thomas Tuchel đang đối mặt với bài toán mà Gareth Southgate chưa bao giờ giải quyết triệt để: làm thế nào để chiến thắng mà không cần phụ thuộc quá mức vào Harry Kane. Việc rèn luyện Toney và Watkins trở thành những phương án chiến thuật chủ động, thay vì chỉ dùng họ để mô phỏng đối thủ, cho thấy tư duy linh hoạt của cựu thuyền trưởng Chelsea.

Dù Harry Kane vừa kết thúc mùa giải cùng Bayern Munich với con số 61 bàn thắng ấn tượng, Tuchel hiểu rằng ông không thể vắt kiệt sức ngôi sao này trong suốt hành trình dài tại World Cup. Sự trưởng thành và đa dạng trong phong cách chơi của Toney và Watkins chính là lời giải cho tham vọng đưa bóng đá trở về nhà của người Anh.