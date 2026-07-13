Thomas Tuchel và kế hoạch phong tỏa Lionel Messi tại bán kết World Cup 2026 Lần đầu tiên đối đầu Tam Sư ở cấp độ quốc tế, Lionel Messi ở tuổi 39 vẫn là thử thách cực đại mà Thomas Tuchel phải giải mã để đưa tuyển Anh vào chung kết.

Trận bán kết World Cup 2026 giữa Anh và Argentina không chỉ là một cuộc đối đầu kinh điển, mà còn là chương mới nhất trong sự nghiệp vĩ đại của Lionel Messi. Dù đã có hơn 200 lần khoác áo đội tuyển quốc gia và ghi tới 125 bàn thắng, đây mới là lần đầu tiên "El Pulga" chạm trán Tam Sư ở một giải đấu chính thức. Một bài toán hóc búa đang chờ đợi chiến lược gia Thomas Tuchel trên hành trình tìm kiếm vinh quang cho người Anh.

Tuyển Anh sẽ ngăn chặn Messi như thế nào? Ảnh: Icon Sports.

Cuộc chạm trán lịch sử tại bán kết

Lịch sử bóng đá thế giới ghi nhận Lionel Messi là một trong những cầu thủ vĩ đại nhất, nhưng sự vắng bóng của tuyển Anh trong danh sách đối thủ quốc tế của anh là một điều kỳ lạ. Sự chờ đợi đó sẽ kết thúc tại vòng bán kết World Cup 2026, nơi cả hai đội đều vừa trải qua những trận chiến vắt kiệt sức lực ở hiệp phụ. Trong khi Anh vượt qua Na Uy với tỷ số 2-1, Argentina cũng khẳng định sức mạnh bằng chiến thắng 3-1 trước Thụy Sĩ.

Đối với Thomas Tuchel, đây là thử thách cực đại. Messi ở tuổi 39 vẫn là một thực thể khác biệt hoàn toàn với phần còn lại. Anh đang dẫn đầu danh sách vua phá lưới của giải đấu với 8 bàn thắng sau 6 trận, đạt hiệu suất khủng khiếp: trung bình 66 phút lại có một pha lập công. Ngăn chặn một cỗ máy săn bàn ổn định như vậy đòi hỏi một hệ thống phòng ngự gần như hoàn hảo.

Những nhân chứng lịch sử của người Anh

Dù tuyển Anh chưa gặp Messi ở cấp độ đội tuyển, nhưng các trụ cột của Tuchel không hề xa lạ với siêu sao này. Đội trưởng Harry Kane từng nếm trải sự lợi hại của Messi tại Champions League 2018-19. Dù Kane ghi bàn tại Wembley, nhưng Messi mới là người định đoạt trận đấu với một cú đúp đẳng cấp.

Kane từng đối đầu Messi trong quá khứ. Ảnh: Getty Images.

John Stones cũng từng trải qua cơn ác mộng tại Camp Nou năm 2016 khi Messi lập hat-trick. Trung vệ của Man City thừa nhận đây là đối thủ khó khăn nhất sự nghiệp. Ngược lại, Jordan Henderson mang đến tư liệu quý giá từ cuộc lội ngược dòng 4-0 kinh điển của Liverpool năm 2019. Kinh nghiệm phong tỏa không gian và chia cắt các vệ tinh xung quanh Messi của Henderson sẽ là chìa khóa để Tuchel xây dựng phương án tác chiến.

Bài học từ Thụy Sĩ và điểm yếu thể lực

Thomas Tuchel có thể tìm thấy lời giải từ cách Thụy Sĩ vận hành ở tứ kết. Họ là đội bóng duy nhất tại giải đấu tính đến lúc này ngăn chặn được Messi ghi bàn trong suốt 120 phút. Chiến thuật của Thụy Sĩ dựa trên sự kỷ luật tuyệt đối: duy trì cự ly đội hình cực hẹp, không cho Messi bất kỳ khoảng trống nào để xoay sở ở khu vực "Zone 14" (ngay trước vòng cấm).

Argentina bị vắt kiệt sức trước khi vào bán kết. Ảnh: Getty Images.

Một yếu tố quan trọng mà tuyển Anh có thể khai thác là thể lực. Ở tuổi 39, dù kỹ năng vẫn ở đỉnh cao, nhưng khả năng hỗ trợ phòng ngự và cường độ hoạt động không bóng của Messi đã suy giảm đáng kể. Đây là điểm yếu mà Tam Sư có thể tận dụng để thực hiện các pha phản công nhanh vào khoảng trống mà Messi để lại khi Argentina mất bóng.

Sự cân bằng chiến thuật của Thomas Tuchel

Quyết định quan trọng nhất của Tuchel sẽ nằm ở khu vực trung tuyến. Declan Rice dự kiến sẽ đóng vai trò "máy quét", được giao nhiệm vụ đánh chặn mọi đường chuyền hướng tới vị trí của Messi. Mục tiêu tối thượng là không cho siêu sao này có cơ hội xoay người đối mặt với hàng thủ.

Tuy nhiên, Tuchel hiểu rõ cái bẫy của việc quá tập trung vào một cá nhân. Nếu dồn toàn lực cho Messi, tuyển Anh sẽ để lộ khoảng trống cho Julian Alvarez hay Lautaro Martinez khai thác. Chiến lược gia người Đức cần các cầu thủ chạy cánh chơi cơ động, vừa gây áp lực lên hàng thủ đối phương, vừa buộc Messi phải lùi sâu phòng ngự hơn mức anh mong muốn.

Sau 60 năm chờ đợi kể từ vinh quang 1966, người Anh đang đứng trước ngưỡng cửa lịch sử. Để tiến vào chung kết, họ phải vượt qua bài kiểm tra khó nhất thế giới. Sự kết hợp giữa kỷ luật phòng ngự và sự tinh quái trong cách dùng người của Tuchel sẽ là hy vọng cuối cùng để Tam Sư khuất phục được Argentina của Messi.