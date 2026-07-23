Thomas Tuchel và lộ trình đưa tuyển Anh lên đỉnh cao tại EURO 2028 Từ bài học cay đắng tại World Cup 2026 đến sự trỗi dậy của thế hệ Bellingham, tuyển Anh đang sở hữu những chất liệu hoàn hảo để chinh phục ngôi vương châu Âu sau hai năm nữa.

Dù giấc mơ xưng bá thế giới tại World Cup 2026 không thành hiện thực khi tuyển Anh dừng bước ở vị trí thứ ba, nhưng thất bại đó không phải là dấu chấm hết. Ngược lại, nó đang trở thành bệ phóng để thầy trò Thomas Tuchel hướng tới mục tiêu tối thượng: chinh phục chức vô địch EURO 2028 ngay trên sân nhà.

Tuchel sẽ giúp Tam sư giành vàng? Ảnh: Getty Images.

Làn sóng trẻ trung và sự trỗi dậy của những "phù thủy" nhỏ

Diện mạo của tuyển Anh sau hai năm nữa hứa hẹn sẽ có nhiều thay đổi tích cực nhờ sự vươn lên mạnh mẽ của các tài năng trẻ. Hai gương mặt nổi bật nhất trong thế hệ tiếp theo là Rio Ngumoha của Liverpool và Max Dowman của Arsenal.

Ngumoha là mẫu tiền đạo cánh sở hữu tốc độ đáng kinh ngạc cùng sự táo bạo trong các tình huống một đối một. Trong khi đó, Dowman gây ấn tượng mạnh khi vừa thi đấu ở các trận quyết định cuộc đua vô địch Ngoại hạng Anh cho Arsenal, vừa hoàn thành chương trình học phổ thông. Sự xuất hiện của bộ đôi này là lời đáp trả đanh thép cho những nghi ngại về việc bóng đá Anh thiếu đi các cầu thủ giàu kỹ thuật và khả năng gây đột biến.

Ngumoha từng góp mặt trong đợt tập trung chuẩn bị cho World Cup, nhưng đến EURO 2028, cả hai được kỳ vọng sẽ cạnh tranh sòng phẳng cho một suất đá chính trong đội hình của Tuchel.

Bài toán hậu duệ cho Harry Kane và cột mốc 100 bàn thắng

Khi EURO 2028 khởi tranh, thủ quân Harry Kane sẽ bước sang tuổi 34. Dự kiến khi đó, anh sẽ trở thành cầu thủ đầu tiên trong lịch sử bóng đá xứ sở sương mù đạt mốc 100 bàn thắng cho ĐTQG, vượt qua kỷ lục 85 bàn sau 121 lần ra sân hiện tại. Tuy nhiên, dù đẳng cấp của Kane là không thể bàn cãi, việc tìm kiếm phương án dự phòng cho vị trí số 9 là bài toán hóc búa mà Thomas Tuchel phải đặc biệt lưu tâm.

Bóng đá Anh hiện không còn trình làng nhiều trung phong cắm chất lượng như các thời kỳ trước. Những cái tên như Ivan Toney, Ollie Watkins, Dominic Calvert-Lewin hay Dominic Solanke đều sẽ bước sang tuổi ngoài 30 ở giải đấu tới. Mọi sự chú ý hiện đang đổ dồn vào Liam Delap. Người hâm mộ kỳ vọng tiền đạo này có thể bứt phá mạnh mẽ sau mùa giải đầu tiên khoác áo Chelsea để trở thành người chia lửa xứng tầm với Kane.

Bellingham sẽ là trung tâm trong lối chơi Tam sư. Ảnh: Getty Images.

Jude Bellingham: Nhạc trưởng và điểm tựa ở những trận cầu lớn

Jude Bellingham đã đập tan mọi sự hoài nghi bằng phong độ chói sáng tại World Cup trên đất Bắc Mỹ. Ngôi sao của Real Madrid đã nâng tầm bản thân lên đẳng cấp thế giới, thi đấu như một cỗ máy vĩnh cửu ở tuyến giữa. Có những thời điểm, chính Bellingham là người một tay kéo toàn đội vượt qua khó khăn trong các cuộc đối đầu với Mexico hay Na Uy.

Bellingham sở hữu trọn vẹn các phẩm chất của một thủ lĩnh tương lai: thái độ chuyên nghiệp, sự dũng cảm, kỹ thuật cá nhân thượng thừa và đặc biệt là bản lĩnh tỏa sáng trong những khoảnh khắc quyết định. EURO 2028 sẽ là sân khấu hoàn hảo để anh khẳng định vị thế cầu thủ xuất sắc nhất thế giới.

Thay đổi tư duy: Bài học từ thất bại trước Argentina

Nhiệm vụ quan trọng nhất của Tuchel hiện nay là giải mã nguyên nhân khiến các học trò không thể duy trì phong độ như trên sân tập ở những thời điểm then chốt. Trận bán kết World Cup với Argentina là minh chứng rõ nhất cho sự hụt hơi về tâm lý.

Phân tích chuyên sâu cho thấy, nhược điểm của tuyển Anh không nằm ở chiến thuật hay chỉ đạo ban đầu, mà ở việc toàn đội đã tự động lùi sâu đội hình sau các lượt thay người, vô tình tạo điều kiện cho đối thủ dồn ép. Thay đổi tư duy thi đấu, duy trì sự chủ động cho đến tiếng còi mãn cuộc sẽ là chìa khóa để Tam sư bước qua ranh giới giữa một kẻ thách thức và một nhà vô địch.

Hầu hết dàn trụ cột của tuyển Anh sẽ bước vào độ chín sự nghiệp tại EURO 2028. Sau khi đã "gõ cửa thiên đường" ở 5 giải đấu lớn liên tiếp mà chưa thể chạm tay vào danh hiệu, sự khao khát của họ đang lớn hơn bao giờ hết. Tinh thần chiến đấu này, vốn được Gareth Southgate đặt nền móng và đang được Thomas Tuchel mài giũa, chính là thứ vũ khí đáng sợ nhất của tuyển Anh trên hành trình chinh phục đỉnh cao châu Âu.