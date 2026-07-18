Thomas Tuchel và "lời ngụy biện" DNA: Khi tuyển Anh đánh mất bản sắc tại World Cup Sau thất bại trước Argentina tại bán kết World Cup, Thomas Tuchel gây tranh cãi khi cho rằng cầu thủ Anh thiếu kỹ năng kiểm soát bóng, phớt lờ thành quả đào tạo trẻ hơn một thập kỷ qua.

Thất bại của đội tuyển Anh trước Argentina tại bán kết World Cup diễn ra ở Atlanta không chỉ là một trận thua đơn thuần trên bảng tỷ số. Nó còn khơi mào cho một cuộc tranh luận gay gắt về bản sắc và tương lai của bóng đá xứ sương mù, sau những phát ngôn đầy tính đổ lỗi của huấn luyện viên trưởng Thomas Tuchel.

Lời ngụy biện về "DNA" kiểm soát bóng

Ngay sau khi tiếng còi mãn cuộc vang lên, chiến lược gia người Đức đã đưa ra những nhận định gây sốc về năng lực nội tại của các học trò. Ông cho rằng việc thiếu khả năng làm chủ trận đấu là một khiếm khuyết mang tính di truyền của các cầu thủ Anh.

"Tôi nghĩ kiểm soát bóng đóng vai trò quan trọng. Có lẽ nó không nằm trong DNA của tuyển Anh như người Tây Ban Nha, Argentina hay Brazil. Việc giành bóng và kiểm soát trận đấu là một vấn đề lớn đối với chúng tôi", Tuchel phát biểu trong buổi họp báo.

Tuchel gây tranh cãi khi nói Anh không có DNA kiểm soát bóng. Ảnh: Getty Images.

Tuy nhiên, những lập luận này nhanh chóng vấp phải sự phản đối mạnh mẽ từ giới chuyên môn. Nhiều ý kiến cho rằng Tuchel đang cố tình phớt lờ hàng chục triệu bảng mà bóng đá Anh đã đầu tư vào hệ thống đào tạo trẻ kể từ năm 2010. Sau những thất bại muối mặt dưới thời Fabio Capello, Anh đã thực hiện một cuộc cách mạng thực sự.

Thực tế phũ phàng từ những con số và nhân sự

Nỗ lực tái thiết thông qua Kế hoạch Hiệu suất Người chơi Ưu tú (EPPP) và sáng kiến "DNA Anh" của Liên đoàn bóng đá Anh (FA) thực tế đã mang lại quả ngọt. Hệ thống này không chỉ đưa "Tam Sư" vào nhóm những đội bóng mạnh nhất thế giới mà còn sản sinh ra những cầu thủ có kỹ thuật cá nhân thuộc hàng top đầu châu Âu.

Những tài năng đẳng cấp như Jude Bellingham hay Elliot Anderson là minh chứng rõ ràng nhất cho khả năng xử lý bóng ưu việt của thế hệ mới. Thậm chí, chất lượng đào tạo của Anh còn lan tỏa sang các cường quốc khác, với những cái tên như Jamal Musiala (Đức) hay Michael Olise (Pháp) vốn trưởng thành từ chính các học viện tại xứ sương mù.

Điều đáng nói là tuyển Anh không hề thiếu những cầu thủ biết kiểm soát bóng. Bản thân ông Tuchel đã sở hữu một lực lượng dồi dào tới mức ông quyết định không sử dụng hoặc thậm chí gạch tên nhiều cái tên chất lượng như Phil Foden, Cole Palmer, Trent Alexander-Arnold hay Adam Wharton. Do đó, việc đổ lỗi cho yếu tố "di truyền" được xem là một nhận định thiếu thuyết phục nhằm che đậy những sai lầm trong cách tiếp cận trận đấu.

Tuchel sở hữu nhiều cầu thủ đẳng cấp cao trong đội hình. Ảnh: Getty Images.

Sự khác biệt từ băng ghế huấn luyện

Vấn đề lớn nhất của tuyển Anh tại giải đấu lần này không nằm ở đôi chân cầu thủ, mà ở sự thiếu vắng một bản sắc lối chơi rõ ràng. Dưới sự dẫn dắt của Tuchel, "Tam Sư" thi đấu chật vật ngay từ vòng ngoài trước CHDC Congo, chịu áp lực lớn trước Mexico, Na Uy và hoàn toàn lép vế trước một tập thể Argentina có lối chơi định hình rõ nét.

Ngay cả khi đối thủ sở hữu những nhân sự có phần hạn chế ở cấp độ câu lạc bộ như Gonzalo Montiel hay Leandro Paredes, họ vẫn biết cách vận hành lối chơi tập thể hiệu quả. Sự bản lĩnh đó đến từ một hệ thống chiến thuật nhất quán, điều mà tuyển Anh hoàn toàn thiếu hụt trong trận bán kết.

Thất bại này cũng đặt ra dấu hỏi lớn về chính sách sử dụng huấn luyện viên ngoại của FA. Lịch sử bóng đá quốc tế cho thấy phương án này hiếm khi mang lại thành công ở các giải đấu lớn. Nhìn sang hai chiến lược gia góp mặt ở trận chung kết World Cup là Luis de la Fuente (Tây Ban Nha) và Lionel Scaloni (Argentina), điểm chung của họ là đều trưởng thành từ chính hệ thống đào tạo của liên đoàn quốc gia và sở hữu kinh nghiệm dày dặn ở các cấp độ trẻ.

Với việc Dan Ashworth chuẩn bị quay lại nắm quyền tại FA, bóng đá Anh đang đứng trước yêu cầu phải thay đổi toàn diện. Thay vì tìm kiếm những giải pháp ngắn hạn từ các huấn luyện viên ngoại đắt giá nhưng thiếu sự thấu hiểu về bản sắc, FA cần xây dựng một lộ trình nhất quán. Việc chú trọng đào tạo những nhà cầm quân bản địa đủ năng lực để định hình lối chơi cho tuyển Anh trong tương lai mới là chìa khóa để hiện thực hóa giấc mơ vô địch.