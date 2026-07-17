Thomas Tuchel và sai lầm hệ thống: Khi lời cảnh báo của Wayne Rooney bị ngó lơ Thất bại của đội tuyển Anh trước Argentina không chỉ là một kết quả đơn thuần, mà còn là sự trả giá cho triết lý thực dụng cực đoan của Thomas Tuchel – điều mà Wayne Rooney đã sớm cảnh báo.

Thất bại của đội tuyển Anh ở cuộc chạm trán Argentina tại bán kết không chỉ là một kết quả đáng quên trên bảng tỷ số. Đó là một bản cáo trạng cho sự bảo thủ về mặt chiến thuật của Thomas Tuchel, người đã chọn cách phớt lờ những tín hiệu nguy hiểm từng được Wayne Rooney chỉ ra từ trước đó.

Thomas Tuchel phớt lờ cảnh báo của Wayne Rooney. Ảnh: Getty Images

Vết nứt từ chiến thắng trước Mexico

Trước khi gục ngã dưới chân người Argentina, chiến thắng của đội tuyển Anh trước Mexico tại sân Azteca từng được ca tụng như một bản hùng ca về tinh thần vượt khó. Thomas Tuchel khi đó được tung hô là chiến lược gia tài ba khi giúp "Tam sư" đứng vững dù mất người từ sớm. Tuy nhiên, đằng sau ánh hào quang đó là những lỗ hổng chiến thuật sâu sắc mà chỉ những người dày dạn kinh nghiệm như Wayne Rooney mới đủ tỉnh táo để nhận diện.

Trong trận đấu đó, sau tấm thẻ đỏ của Jarell Quansah, Tuchel đã ra lệnh lùi sâu tuyệt đối, chuyển sang sơ đồ 5-3-1 và từ bỏ mọi ý định tấn công từ phút 74. Rooney cho rằng việc nhường hoàn toàn thế trận cho đối thủ là một quyết định quá sớm và đầy rủi ro. Mexico thất bại không phải vì hàng thủ Anh quá xuất sắc, mà vì đại diện Bắc Mỹ quá ngây thơ khi liên tục tạt bóng vào vòng cấm – nơi Dan Burn dễ dàng hóa giải nhờ ưu thế thể hình.

Bi kịch lặp lại tại bán kết

Đáng tiếc, Thomas Tuchel đã không rút ra bài học nào. Đến trận bán kết quan trọng với Argentina, bóng ma chiến thuật này lại hiện về một cách khó hiểu. Ngay cả khi đang dẫn trước 1-0 và không hề thiếu người trên sân, chiến lược gia người Đức vẫn quyết định rút Anthony Gordon để thay bằng hậu vệ Ezri Konsa, đưa đội hình về sơ đồ 5-4-1 phòng ngự co cụm.

Việc tự nguyện từ bỏ mặt trận tấn công đã vô tình giải phóng hoàn toàn áp lực cho hàng thủ Argentina. Khi Lionel Messi và các đồng đội không còn phải lo lắng về những pha phản công, đại diện Nam Mỹ có tất cả thời gian và không gian để vây hãm khung thành của Jordan Pickford. Khác với Mexico, Argentina sở hữu những bộ óc thiên tài để xuyên thủng các khối phòng ngự đứng yên.

Thomas Tuchel trả giá vì thực dụng thái quá. Ảnh: Getty Images

Sự sụp đổ về tâm lý và chiến thuật

Lionel Messi đã nhanh chóng nhận diện khoảng trống ở hành lang cánh để tạo ra sự hỗn loạn. Những pha tâng bóng tinh tế và những đường chuyền dọn cỗ cho Enzo Fernandez hay Lautaro Martinez là hệ quả tất yếu của một lối chơi quá thụ động từ phía Anh. Theo Wayne Rooney, những thay đổi này của Tuchel không chỉ sai lầm về mặt chuyên môn mà còn gây ra sự hoảng loạn về tâm lý, khiến các cầu thủ tấn công mất niềm tin và cảm thấy bị bỏ rơi trên sân.

Sự bảo thủ của vị chiến lược gia người Đức còn thể hiện ở việc ông kiên quyết giữ Harry Kane và Jude Bellingham dù họ đã kiệt sức, thay vì tận dụng những quân bài tốc độ như Ollie Watkins hay Marcus Rashford để duy trì áp lực phản công.

Đội tuyển Anh một lần nữa lặp lại vết xe đổ lịch sử: dẫn trước, lùi sâu và rồi sụp đổ. Thomas Tuchel được bổ nhiệm để phá vỡ vòng luẩn quẩn thất bại của bóng đá Anh, nhưng rốt cuộc, chính ông lại trở thành một phần của nó khi phớt lờ những chi tiết chiến thuật mang tính sống còn.