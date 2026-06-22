Thomas Tuchel và thiết quân luật tại tuyển Anh: Sự khắc nghiệt cần thiết cho mục tiêu vô địch Tiền đạo Ollie Watkins ủng hộ phong cách huấn luyện khắt khe của Thomas Tuchel, khẳng định sự kỷ luật và những tiêu chuẩn cao là yếu tố bắt buộc để Tam Sư hiện thực hóa giấc mơ World Cup.

Tại căn cứ huấn luyện của đội tuyển Anh ở Kansas City, bầu không khí không còn là những buổi tập thư giãn thường thấy. Thay vào đó là một cường độ làm việc nghẹt thở dưới sự giám sát của Thomas Tuchel. Chiến lược gia người Đức đang áp dụng một chế độ kỷ luật thép, nơi mà mọi sai lầm dù là nhỏ nhất cũng không được phép bỏ qua.

Tuchel là mẫu HLV cực kỳ cá tính.

Tiếng thét trên sân tập và tiêu chuẩn của Tuchel

Thomas Tuchel không ngần ngại bộc lộ cá tính mạnh mẽ để duy trì những tiêu chuẩn tập luyện khắt khe nhất. Trong buổi chuẩn bị cho lượt trận thứ hai vòng bảng gặp Ghana, ống kính máy quay đã ghi lại khoảnh khắc cựu thuyền trưởng Chelsea hét lớn, yêu cầu hậu vệ Djed Spence phải ngay lập tức lấy lại sự tập trung. Đây không đơn thuần là một cơn giận dữ nhất thời, mà là thông điệp rõ ràng về sự tỉnh táo và chuyên nghiệp mà Tuchel yêu cầu ở mọi vị trí.

Chia sẻ về phương pháp quản lý của ông thầy, tiền đạo Ollie Watkins của Aston Villa bày tỏ sự đồng tình tuyệt đối. Chân sút này thừa nhận bản thân từng có tình huống xử lý lỗi ngay trước đó và cảm thấy "may mắn" khi không bị nhắc nhở trực tiếp như người đồng đội. Theo Watkins, sự quyết liệt của Tuchel chính là biểu hiện của một tư duy chiến thắng (winning DNA) thực thụ.

"Tôi nghĩ ông ấy không e ngại việc hét vào mặt bạn. Ông ấy luôn đòi hỏi rất cao và đảm bảo rằng mọi cầu thủ phải chuẩn bị sẵn sàng ở mức 100% mỗi ngày," Watkins nhấn mạnh. Tiền đạo 30 tuổi này tin rằng việc thúc đẩy các giới hạn về tiêu chuẩn là con đường duy nhất để tuyển Anh có thể chạm tay vào chiếc cúp vàng World Cup.

Sự linh hoạt trong bối cảnh nhân sự biến động

Sự nghiêm khắc của chiến lược gia người Đức diễn ra trong bối cảnh tuyển Anh đang phải đối mặt với những bài toán nhân sự hóc búa. Việc hậu vệ Tino Livramento buộc phải rút lui do chấn thương nặng đã để lại một khoảng trống lớn ở hành lang cánh. Trong bối cảnh đó, Djed Spence – dù đang trải qua một mùa giải khó khăn cùng Tottenham Hotspur tại Ngoại hạng Anh – vẫn được Tuchel tin tưởng trao cơ hội.

Lý do nằm ở sự đa năng vượt trội của cầu thủ 25 tuổi này. Spence được ban huấn luyện đánh giá cao nhờ khả năng bọc lót linh hoạt cho cả vị trí hậu vệ cánh trái lẫn cánh phải. Trong hệ thống chiến thuật đòi hỏi sự cơ động cao của Tuchel, những mẫu cầu thủ như Spence là quân bài dự phòng chiến lược quan trọng.

Nhìn chung, cách tiếp cận của Thomas Tuchel đang tạo ra một luồng sinh khí mới nhưng cũng đầy áp lực tại tuyển Anh. Thay vì sự vỗ về, ông chọn cách đối diện trực tiếp với những thiếu sót của cầu thủ. Với một giải đấu khắc nghiệt như World Cup, bản lĩnh được rèn giũa từ những tiếng thét trên sân tập có thể chính là sự khác biệt mà người hâm mộ xứ sở sương mù đã chờ đợi bấy lâu nay.