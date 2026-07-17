Thomas Tuchel và tuyển Anh: Khi giấc mơ World Cup tan vỡ là lúc cuộc đại tu bắt đầu Thất bại trước Argentina tại bán kết World Cup 2026 không chỉ là một trận thua, mà còn phơi bày những lỗ hổng chiến thuật và nhân sự mà Thomas Tuchel phải giải quyết trước thềm EURO 2028.

Thất bại cay đắng trước Argentina tại bán kết World Cup 2026 đã dội một gáo nước lạnh vào tham vọng của Hiệp hội Bóng đá Anh (FA) và cá nhân huấn luyện viên Thomas Tuchel. Từng được kỳ vọng sẽ là mảnh ghép cuối cùng để đưa bóng đá trở về nhà, nhưng những gì diễn ra trên đất Mỹ lại cho thấy một thực tế phũ phàng: Tam Sư vẫn chưa thể thoát khỏi cái bóng của chính mình trong những trận cầu lớn.

Tam Sư gục ngã trước Argentina. Ảnh: Getty Images.

Cách đội tuyển Anh đánh rơi chiến thắng đã mở ra hàng loạt câu hỏi nhức nhối về bản sắc và bản lĩnh thi đấu. Thay vì một tâm thế lạc quan hướng tới tương lai, vị chiến lược gia người Đức giờ đây phải đối mặt với một công cuộc tái thiết toàn diện, từ nhân sự, hệ thống chiến thuật cho đến tâm lý chiến trước thềm vòng loại EURO 2028 diễn ra ngay trên sân nhà.

Nỗi ám ảnh từ sự thụ động chiến thuật

Điều FA mong đợi nhất khi bổ nhiệm Thomas Tuchel là khả năng đọc trận đấu và sự linh hoạt trong các giải đấu cúp - những phẩm chất đã làm nên thương hiệu của ông tại Chelsea. Thế nhưng, kịch bản cũ kỹ lại lặp lại: Anh vươn lên dẫn trước rồi lập tức lùi sâu đội hình, nhường hoàn toàn thế trận cho một Argentina đang khao khát tấn công.

Sự thụ động này không chỉ là vấn đề về nhân sự mà còn nằm ở triết lý tiếp cận. Trung vệ Marc Guehi thừa nhận sau trận đấu: "Lẽ ra chúng tôi phải tiếp tục gây sức ép. Nhưng cảm giác như khi vừa ghi bàn xong, tâm lý của toàn đội lập tức là lùi về và phòng ngự". Tuchel đã phải hứng chịu làn sóng chỉ trích nặng nề vì cách tiếp cận thực dụng quá mức, vô tình triệt tiêu khả năng phản kháng của các mũi nhọn tấn công.

Bài toán hậu Harry Kane: Khi thời gian không chờ đợi ai

Harry Kane vừa trải qua một mùa giải thăng hoa rực rỡ với 61 bàn thắng cho Bayern Munich và 6 pha lập công tại World Cup 2026. Tuy nhiên, đội trưởng của Tam Sư sẽ bước sang tuổi 33 vào cuối tháng 7 này. Chính Kane cũng thừa nhận việc duy trì đỉnh cao đến World Cup 2030 là một thử thách quá lớn. Dù anh vẫn là điểm tựa cho chiến dịch EURO sắp tới, nhiệm vụ sống còn của Tuchel là tìm ra một phương án kế thừa xứng đáng.

Thực tế cho thấy các thử nghiệm của Tuchel đều chưa đem lại quả ngọt. Phil Foden hoàn toàn lạc lõng khi đá số 9 ảo, trong khi Ollie Watkins - chân sút nội xuất sắc nhất Ngoại hạng Anh mùa trước - chỉ được ra sân vỏn vẹn 6 phút trong cả giải đấu. Những cái tên khác như Dominic Solanke hay Calvert-Lewin vẫn chỉ dừng lại ở mức tiềm năng khi bước ra đấu trường quốc tế.

Nghịch lý Kobbie Mainoo và sự bảo thủ của Tuchel

Một trong những quyết định gây tranh cãi nhất của Tuchel tại World Cup vừa qua là việc hoàn toàn phớt lờ Kobbie Mainoo. Tiền vệ 21 tuổi đã có nửa cuối mùa giải chói sáng tại Manchester United, nhưng lại không được ra sân dù chỉ một phút trên đất Mỹ.

Kobbie Mainoo không có đất dụng võ dưới thời Tuchel tại World Cup. Ảnh: Getty Images.

Thay vì đặt niềm tin vào sức trẻ và khả năng thoát pressing của Mainoo, Tuchel lại chọn cách "vá víu" hàng tiền vệ bằng cách kéo hậu vệ biên vào trung lộ. Điều này không chỉ làm giảm hiệu quả tấn công mà còn khiến tuyến giữa của Anh thiếu đi sự sáng tạo cần thiết để đối đầu với những đối thủ đẳng cấp như Tây Ban Nha hay Croatia trong tương lai gần tại Nations League.

Rào cản tâm lý và tương lai của Tam Sư

Việc FA vội vã gia hạn hợp đồng với Tuchel dựa trên thành tích vòng loại hoàn hảo dường như đã che mờ đi những vấn đề cốt lõi. Những chiến thắng trước Andorra hay Albania không phải là thước đo chính xác cho năng lực chinh phục đỉnh cao. Khi đối đầu với những cường quốc bóng đá, căn bệnh tâm lý của tuyển Anh lại bộc phát.

Tuchel đối mặt nhiều dấu hỏi sau thất bại trước Argentina. Ảnh: Getty.

Nhìn về phía trước, Tuchel cần phải dũng cảm hơn trong việc thay đổi. Vị trí người gác đền cũng cần được tính toán khi Jordan Pickford sẽ bước sang tuổi 34 tại EURO 2028. Những tài năng trẻ như James Trafford, Adam Wharton hay Alex Scott cần được trao cơ hội thực sự thay vì chỉ đóng vai trò dự phòng. Nếu không thể thay đổi tư duy chơi bóng và dũng cảm trẻ hóa, giấc mơ mang bóng đá về nhà của người Anh có lẽ sẽ vẫn còn xa vời.