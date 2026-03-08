Thông số iQOO Neo 11S: Chip Dimensity 9500 tùy biến, màn hình 2K và pin 9000mAh iQOO Neo 11S rò rỉ cấu hình ấn tượng với vi xử lý Dimensity 9500 tối ưu riêng, màn hình phẳng 2K cùng viên pin dung lượng vượt mốc 9.000 mAh.

Thương hiệu iQOO chuẩn bị ra mắt mẫu smartphone gaming thế hệ mới mang tên iQOO Neo 11S với hàng loạt cải tiến phần cứng đáng chú ý. Thông tin rò rỉ mới nhất tiết lộ thiết bị sẽ trang bị vi xử lý Dimensity 9500 được tối ưu riêng, màn hình phẳng độ phân giải 2K cùng viên pin dung lượng vượt mốc 9.000 mAh.

Vi xử lý Dimensity 9500 tinh chỉnh riêng và sức mạnh hiệu năng

Theo tiết lộ từ leaker Digital Chat Station, iQOO Neo 11S đánh dấu bước thay đổi chiến lược khi chuyển sang sử dụng vi xử lý cao cấp Dimensity 9500 của MediaTek, thay vì con chip Snapdragon 8 Elite trên thế hệ tiền nhiệm. Đáng chú ý, đây không phải là phiên bản chip tiêu chuẩn mà là biến thể được tinh chỉnh chuyên sâu dành riêng cho iQOO.

Dù xung nhịp có thể giữ ở mức thấp hơn một chút so với bản gốc, sự can thiệp phần mềm từ nhà sản xuất giúp chip kiểm soát nhiệt độ tốt hơn và tiết kiệm điện năng tối đa khi tải nặng. Dữ liệu thử nghiệm trên Geekbench của thiết bị mã hiệu V2545A ghi nhận mẫu máy có 16GB RAM chạy Android 16 đạt 3.395 điểm đơn nhân và 10.312 điểm đa nhân, đảm bảo khả năng xử lý mượt mà cho các tựa game đồ họa cao.

Cấu hình iQOO Neo 11S được chia sẻ bởi leaker nổi tiếng Digital Chat Station

Màn hình phẳng 2K đáp ứng trải nghiệm chơi game chuyên nghiệp

Bên cạnh vi xử lý, mặt trước của iQOO Neo 11S ghi điểm nhờ việc trang bị màn hình phẳng có độ phân giải 2K. Tấm nền này được sản xuất trên quy trình công nghệ nội địa hoàn toàn mới, đưa thiết bị trở thành sản phẩm hiếm hoi trong phân khúc kết hợp thành công giữa độ phân giải 2K sắc nét và dòng chip Dimensity 9500.

Thiết kế màn hình dạng phẳng mang lại lợi thế lớn cho người dùng thao tác gaming, giúp hạn chế tối đa hiện tượng cảm ứng nhầm ở phần viền so với thiết kế màn hình cong.

iQOO Noe 11S hứa hẹn cho hiệu năng tuyệt vời

Dung lượng pin 9.000 mAh vượt trội cùng sạc nhanh 100W

Điểm nâng cấp gây chú ý nhất trên iQOO Neo 11S là viên pin với dung lượng vượt mốc 9.000 mAh. Đây là thông số ấn tượng đối với một thiết bị di động mỏng nhẹ, giúp người dùng duy trì thời gian sử dụng liên tục trong thời gian dài mà không lo đứt quãng.

Để nạp năng lượng cho viên pin dung lượng lớn này, máy tích hợp công nghệ sạc nhanh có dây công suất 100W. Tuy nhiên, tính năng sạc không dây nhiều khả năng sẽ bị cắt giảm nhằm tối ưu chi phí sản xuất.

iQOO Neo 11S là lựa chọn tuyệt vời trong thời gian tới

Bộ nhớ đa dạng và chuẩn kháng nước IP68/IP69

iQOO Neo 11S mang tới nhiều tùy chọn cấu hình bộ nhớ với RAM 12GB hoặc 16GB, kết hợp bộ nhớ trong 256GB hoặc 512GB. Sản phẩm dự kiến ra mắt với 3 phiên bản màu sắc gồm Trắng Sáng, Đen Bóng Đêm và Kẻ Đuổi Gió.

Về khả năng bảo mật và độ bền, máy sở hữu cảm biến vân tay siêu âm 3D ẩn dưới màn hình giúp tăng tốc độ mở khóa. Đáng chú ý, thiết bị đạt cả hai chuẩn kháng nước và bụi bẩn IP68 cùng IP69, bảo vệ linh kiện tối đa trong nhiều điều kiện môi trường khắc nghiệt.

Bảng tóm tắt thông số kỹ thuật dự kiến của iQOO Neo 11S