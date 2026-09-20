Thông số kỹ thuật Galaxy Tab S12 Series: Chip Dimensity 9500 cùng viên pin tới 11.600mAh Bộ đôi Galaxy Tab S12 Plus và Ultra lộ diện toàn bộ thông số với vi xử lý Dimensity 9500, sạc nhanh 45W, chuẩn IP68 và giá bán khởi điểm từ 1.299 EUR.

Thế hệ máy tính bảng cao cấp tiếp theo của Samsung vừa bất ngờ lộ diện toàn bộ thông số kỹ thuật, giá bán tại thị trường châu Âu cùng thời điểm mở bán dự kiến. Nguồn tin rò rỉ từ trang WinFuture cho biết dòng máy tính bảng mới sẽ bao gồm hai phiên bản: Galaxy Tab S12 Plus và Galaxy Tab S12 Ultra. Cả hai thiết bị đều đánh dấu bước chuyển mình đáng kể về phần cứng khi cùng sử dụng vi xử lý MediaTek Dimensity 9500 kết hợp viên pin dung lượng lớn.

Galaxy Tab S12+ và Tab S12 Ultra sẽ có cấu hình mạnh mẽ

Bước ngoặt vi xử lý và những trang bị đồng bộ trên dòng Galaxy Tab S12

Điểm nhấn công nghệ đáng chú ý nhất trên thế hệ tablet mới của Samsung là việc chuyển sang trang bị con chip MediaTek Dimensity 9500 cho cả hai biến thể. Đây là bước đi chiến lược nhằm tối ưu hóa hiệu năng xử lý đa nhiệm, đồng thời cung cấp khả năng vận hành ổn định cho các tác vụ làm việc và đồ họa nặng.

Bên cạnh cấu hình xử lý trung tâm, bộ đôi này chia sẻ nhiều tiêu chuẩn kỹ thuật cao cấp. Cả hai phiên bản đều sử dụng tấm nền AMOLED hỗ trợ tần số quét 120Hz mượt mà, đạt chuẩn kháng nước và bụi IP68, hỗ trợ công nghệ sạc nhanh có dây công suất 45W và camera trước góc rộng 12MP. Về phần mềm, máy dự kiến được cài đặt sẵn giao diện One UI 9.0 ngay khi xuất xưởng cùng hai tùy chọn màu sắc là bạc và xám vào ngày 7 tháng 10 tới.

So sánh chi tiết thông số kỹ thuật giữa hai phiên bản

Dù có chung nền tảng vi xử lý, Samsung vẫn tạo ra sự phân hóa rõ nét giữa Galaxy Tab S12 Plus và Galaxy Tab S12 Ultra để phục vụ những nhóm nhu cầu người dùng khác nhau.

Thông số kỹ thuật Galaxy Tab S12 Plus Galaxy Tab S12 Ultra Màn hình 12.6 inch AMOLED, 120Hz 14.6 inch AMOLED, 120Hz Độ phân giải 2800 x 1752 pixel 2960 x 1848 pixel Trọng lượng 555 gram 693 gram Bộ nhớ RAM 12GB 12GB / 16GB Bộ nhớ trong Lên đến 512GB Lên đến 1TB Dung lượng pin 10.600mAh 11.600mAh Camera sau 13MP 13MP (chính) + 8MP (góc siêu rộng) Hệ thống âm thanh Loa kép Hệ thống 4 loa Giá khởi điểm châu Âu 1.299 EUR 1.539 EUR

Chi tiết năng lực vận hành của từng biến thể

Galaxy Tab S12 Plus mang thiết kế cân bằng với trọng lượng 555 gram và màn hình 12.6 inch đạt độ phân giải 2800 x 1752 pixel. Thiết bị đi kèm dung lượng RAM 12GB cùng bộ nhớ lưu trữ tối đa 512GB, đáp ứng trọn vẹn nhu cầu làm việc lưu động và đa nhiệm cường độ cao. Viên pin dung lượng 10.600mAh kết hợp hệ thống loa kép mang lại thời lượng sử dụng bền bỉ cho các tác vụ văn phòng và giải trí.

Ảnh render của Galaxy Tab S12 Ultra

Trong khi đó, phiên bản Galaxy Tab S12 Ultra hướng đến trải nghiệm hiển thị tối đa với màn hình 14.6 inch độ phân giải 2960 x 1848 pixel. Máy sở hữu các tùy chọn bộ nhớ cao cấp hơn gồm RAM tối đa 16GB và bộ nhớ trong chạm ngưỡng 1TB. Để duy trì năng lượng cho không gian hiển thị rộng lớn, thiết bị tích hợp viên pin lên tới 11.600mAh.

Hệ thống giải trí trên bản Ultra được nâng cấp vượt trội với cụm 4 loa ngoài cùng cụm camera kép mặt sau gồm ống kính chính 13MP và cảm biến góc siêu rộng 8MP. Đáng chú ý, mặt trước của mẫu máy tính bảng cao cấp này có thể sẽ chuyển sang thiết kế camera đục lỗ hiện đại, thay thế cho phần notch dạng "tai thỏ" trên thế hệ tiền nhiệm.

Mức giá dự kiến và thời điểm lên kệ

Về giá bán, nguồn tin tiết lộ Galaxy Tab S12 Plus sẽ có mức giá khởi điểm tại châu Âu từ 1.299 EUR (khoảng 38,83 triệu đồng). Phiên bản cao cấp nhất Galaxy Tab S12 Ultra có giá niêm yết từ 1.539 EUR (khoảng 46 triệu đồng). Dù nhà sản xuất chưa đưa ra xác nhận chính thức, các thông số kỹ thuật chi tiết này cho thấy thế hệ máy tính bảng mới của Samsung sẽ là đối thủ cạnh tranh đáng gờm trên thị trường thiết bị di động trong thời gian tới.