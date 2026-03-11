Thông số kỹ thuật OPPO Find X10 Series: Chip Dimensity 9600 và đột phá camera 200MP Dòng flagship OPPO Find X10 lộ diện cấu hình với màn hình 1.5K, vi xử lý Dimensity 9600 mạnh mẽ và hệ thống ba camera độ phân giải 200MP trên phiên bản Pro Max cao cấp nhất.

Dòng điện thoại cao cấp OPPO Find X10 dự kiến sẽ chính thức ra mắt vào cuối năm nay, đánh dấu bước tiến mới của thương hiệu trong việc tối ưu hóa hiệu suất và công nghệ nhiếp ảnh di động. Theo các nguồn tin rò rỉ, hệ sinh thái Find X10 sẽ bao gồm ba phiên bản chính: Find X10 tiêu chuẩn, Find X10 Pro và Find X10 Pro Max, đáp ứng đa dạng nhu cầu của người dùng phân khúc flagship.

Kích thước màn hình và định hướng thiết kế mới

Dữ liệu từ chuyên gia tin đồn Digital Chat Station cho thấy OPPO đang thực hiện những điều chỉnh cụ thể về kích thước hiển thị để phân cấp các dòng sản phẩm. Phiên bản tiêu chuẩn OPPO Find X10 dự kiến sở hữu màn hình 6.59 inch với độ phân giải 1.5K. Đây được coi là kích thước cân bằng, phù hợp với xu hướng sử dụng điện thoại bằng một tay trong khi vẫn đảm bảo không gian hiển thị sắc nét.

Thông tin màn hình dòng OPPO Find X10 được tiết lộ

Đối với phiên bản Find X10 Pro, máy được cho là sẽ sử dụng màn hình lớn hơn với kích thước 6.78 inch, duy trì độ phân giải 1.5K để tối ưu hóa thời lượng pin. Riêng mẫu Find X10 Pro Max, thông số màn hình hiện vẫn đang trong quá trình thảo luận nội bộ. Nhiều khả năng hãng sẽ tái sử dụng công nghệ tấm nền cao cấp từ dòng Find X9 Ultra để khẳng định vị thế dẫn đầu của phiên bản này.

Nâng cấp hiệu năng với chipset MediaTek Dimensity 9600

Về cấu hình phần cứng, dòng Find X10 Series được dự đoán sẽ là một trong những thiết bị đầu tiên trang bị vi xử lý MediaTek Dimensity 9600. Tuy nhiên, các báo cáo hiện tại đang tồn tại hai luồng thông tin về việc phân bổ chipset. Một nguồn tin khẳng định cả ba phiên bản đều dùng chip 9600, trong khi nguồn tin khác cho rằng bản tiêu chuẩn chỉ dừng lại ở Dimensity 9500, dành riêng chip mạnh nhất cho dòng Pro và Pro Max.

OPPO Find X10 Series có thể sử dụng chipset Dimensity 9600

Đáng chú ý, việc nâng cấp lên chuẩn RAM LPDDR6 và bộ nhớ trong UFS 5.0 dường như sẽ không xuất hiện trên thế hệ này. Nguyên nhân chính được cho là do chi phí sản xuất của các linh kiện này hiện quá cao, tương đương với giá thành của một con chip xử lý. Do đó, dòng Find X10 nhiều khả năng vẫn duy trì chuẩn LPDDR5X và UFS 4.1 – những tiêu chuẩn vốn vẫn đang hoạt động ổn định trên các dòng smartphone cao cấp hiện nay.

Đột phá hệ thống camera và dung lượng pin

Điểm nhấn đáng kinh ngạc nhất nằm ở hệ thống quang học của phiên bản cao cấp nhất. OPPO Find X10 Pro Max được đồn đoán sẽ trang bị tới ba camera có cùng độ phân giải 200MP ở mặt sau. Nếu điều này được hiện thực hóa, đây sẽ là bước ngoặt trong ngành công nghiệp smartphone, cho phép thu giữ chi tiết cực cao ở mọi tiêu cự.

OPPO Find X10 Pro Max được đồn có tới 3 camera 200MP

Bên cạnh camera, năng lượng cũng là yếu tố được chú trọng. Các thông tin rò rỉ bổ sung cho biết dòng sản phẩm mới có thể sở hữu viên pin dung lượng lên tới 8500 mAh, kết hợp cùng công nghệ sạc nhanh SUPERVOOC™ 100W. Sự kết hợp này hứa hẹn giải quyết triệt để vấn đề thời lượng sử dụng trên các thiết bị có màn hình tần số quét cao và kết nối 5G liên tục.

Thông số (Dự kiến) OPPO Find X10 OPPO Find X10 Pro OPPO Find X10 Pro Max Màn hình 6.59 inch, 1.5K 6.78 inch, 1.5K Đang cập nhật (Ultra-grade) Chipset Dimensity 9500/9600 Dimensity 9600 Dimensity 9600 Camera chính Đang cập nhật Đang cập nhật 3 x 200MP Pin/Sạc 8500 mAh / 100W 8500 mAh / 100W 8500 mAh / 100W

Để có cái nhìn khách quan về sự phát triển, người dùng có thể tham khảo dòng Find X9 Pro hiện tại. Thiết bị tiền nhiệm sở hữu chip Dimensity 9500, màn hình AMOLED 6.78 inch 120Hz và hệ thống camera 200MP hỗ trợ chống rung OIS 4 trục. Việc duy trì những ưu điểm này và nâng cấp mạnh mẽ về pin cũng như số lượng cảm biến độ phân giải cao sẽ giúp Find X10 Series cạnh tranh trực tiếp với các đối thủ trong phân khúc điện thoại siêu cao cấp.

Mặc dù các thông số kỹ thuật rò rỉ vô cùng hứa hẹn, người dùng vẫn cần chờ đợi những công bố chính thức từ phía OPPO để xác nhận cấu hình cuối cùng của dòng sản phẩm này.