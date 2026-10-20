Thông số kỹ thuật OPPO Reno17 Pro: Màn hình 6.32 inch 120Hz, camera 200MP và pin 7.000mAh Mẫu điện thoại OPPO Reno17 Pro vừa rò rỉ cấu hình với màn hình 1.5K nhỏ gọn, cụm camera tele tiềm vọng cùng viên pin dung lượng 7.000mAh và chip Dimensity mới.

OPPO Reno17 Pro dự kiến là mẫu smartphone tiếp theo thuộc dòng Reno được OPPO giới thiệu ra thị trường, sở hữu thiết kế màn hình phẳng 6.32 inch nhỏ gọn kết hợp viên pin dung lượng lớn 7.000mAh và cảm biến chính 200 megapixel. Nguồn tin rò rỉ từ chuyên trang công nghệ Digital Chat Station cho thấy thiết bị đang chuẩn bị hoàn thiện sau khi hãng ra mắt dòng Find X10 tại thị trường Trung Quốc.

Thiết kế màn hình phẳng nhỏ gọn đi kèm vi xử lý Dimensity thế hệ mới

Khác biệt với xu hướng màn hình kích thước lớn phổ biến hiện nay, OPPO Reno17 Pro được cho là sẽ sở hữu màn hình phẳng với kích thước 6.32 inch. Tấm nền này hỗ trợ độ phân giải 1.5K cùng tần số quét 120Hz, mang lại độ chi tiết cao và phản hồi thao tác mượt mà trong khi vẫn giữ được kích thước tổng thể vừa vặn trong lòng bàn tay.

Thông tin cấu hình OPPO Reno17 được hé lộ

Về sức mạnh xử lý, mẫu điện thoại này được dự đoán trang bị con chip MediaTek Dimensity 8550 SUPER. Mặc dù thông số chi tiết và năng lực tính toán thực tế của vi xử lý này chưa được OPPO xác nhận chính thức, cấu hình này hứa hẹn đáp ứng tốt các tác vụ nặng cũng như tối ưu hóa mức tiêu thụ năng lượng cho hệ thống.

Hệ thống camera đa dụng và bước tiến về thời lượng pin

Khả năng nhiếp ảnh tiếp tục là trọng tâm nâng cấp trên phiên bản Reno17 Pro. Thiết bị dự kiến sở hữu camera trước độ phân giải 50 megapixel, phục vụ nhu cầu chụp ảnh chân dung và đàm thoại video chất lượng cao.

Các điện thoại Reno mới có thể ra mắt vào cuối năm nay

Ở mặt sau, máy được trang bị hệ thống ba ống kính mạnh mẽ với cảm biến chính lên đến 200 megapixel có kích thước cảm biến lớn, một camera góc siêu rộng 50 megapixel và một ống kính tele tiềm vọng 50 megapixel. Cụm camera này đáp ứng linh hoạt từ chụp ảnh phong cảnh góc rộng đến chụp thu phóng tầm xa.

Đáng chú ý, thiết bị tích hợp viên pin dung lượng khoảng 7.000mAh. Đây là mức dung lượng rất hiếm thấy trên các dòng máy có màn hình 6.32 inch, giúp kéo dài thời gian hoạt động mà không làm giảm tính cơ động. Hiện thông tin về tốc độ sạc nhanh và độ dày thân máy vẫn chưa được công bố.

Bảng thông số kỹ thuật rò rỉ của OPPO Reno17 Pro

Dưới đây là bảng tổng hợp các thông số kỹ thuật phần cứng rò rỉ của thiết bị:

Bộ phận Thông số kỹ thuật dự kiến Màn hình Phẳng 6.32 inch, 1.5K, tần số quét 120Hz Vi xử lý MediaTek Dimensity 8550 SUPER Camera trước 50 MP Camera sau Chính 200 MP + Góc siêu rộng 50 MP + Tele tiềm vọng 50 MP Dung lượng pin 7.000 mAh

Lộ trình dự kiến ra mắt của dòng OPPO Reno17

Bên cạnh biến thể Pro, dòng Reno17 được dự đoán sẽ xuất hiện với nhiều phiên bản kích thước màn hình khác nhau, tiếp tục tập trung vào tính năng nhiếp ảnh độ phân giải cao và các công cụ hỗ trợ chỉnh sửa video hay tạo ảnh động.

OPPO Reno17 Series được kỳ vọng mang đến nhiều nâng cấp

Dòng sản phẩm mới này nhiều khả năng sẽ chính thức được công bố vào tháng 1 tới. Các chi tiết cụ thể hơn liên quan đến giá bán và kế hoạch phân phối ra thị trường quốc tế sẽ được nhà sản xuất cập nhật trong các thông báo tiếp theo.