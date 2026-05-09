Thông số OPPO Reno16 Series: Camera 200MP và pin 7000mAh dẫn đầu phân khúc Dòng OPPO Reno16 hứa hẹn tạo bước ngoặt lớn với hệ thống camera tiềm vọng 200MP, dung lượng pin lên tới 7,000mAh cùng công nghệ sạc nhanh không dây 50W trên phiên bản Pro.

Thương hiệu điện thoại Trung Quốc OPPO đang chuẩn bị cho sự ra mắt của dòng Reno16 với những nâng cấp mang tính đột phá, vượt xa các thế hệ tiền nhiệm. Theo các báo cáo mới nhất từ chuyên gia rò rỉ Digital Chat Station, bộ đôi Reno16 và Reno16 Pro sẽ không còn là những bản cập nhật nhẹ về ngoại hình mà tập trung mạnh mẽ vào hiệu suất phần cứng và khả năng nhiếp ảnh chuyên nghiệp.

OPPO Reno16 Pro: Định nghĩa lại chuẩn mực pin và hiệu năng

Phiên bản cao cấp nhất, OPPO Reno16 Pro, dự kiến sẽ được trang bị màn hình OLED phẳng kích thước 6.78 inch với độ phân giải 1.5K. Việc sử dụng màn hình phẳng thay vì màn hình cong có thể giúp người dùng thao tác chính xác hơn, đặc biệt là khi chơi game hoặc chỉnh sửa hình ảnh. Bên trong máy là sức mạnh từ vi xử lý Dimensity 9500s, một con chip được tối ưu hóa cho các tác vụ nặng và xử lý AI.

Đáng chú ý nhất là viên pin dung lượng khổng lồ 7,000mAh. Đây là một con số hiếm thấy trên các dòng smartphone mỏng nhẹ như Reno, cho phép thiết bị hoạt động bền bỉ trong nhiều ngày. Để hỗ trợ viên pin này, OPPO tích hợp công nghệ sạc nhanh có dây 80W và sạc nhanh không dây 50W. Khung viền kim loại cũng được xác nhận sẽ quay trở lại, mang đến cảm giác cầm nắm chắc chắn và sang trọng hơn cho thiết bị.

Hệ thống camera 200MP và ống kính tiềm vọng

Khả năng nhiếp ảnh trên dòng Reno16 được dự báo sẽ gây áp lực lớn cho các đối thủ cùng phân khúc. Cụ thể, cả hai phiên bản tiêu chuẩn và Pro đều sở hữu cảm biến chính Samsung HP5 độ phân giải lên đến 200 megapixel. Sự đồng nhất về phần cứng camera giữa hai phiên bản là một chiến lược mới của OPPO nhằm mang lại trải nghiệm đồng đều cho người dùng.

Bên cạnh cảm biến chính, máy còn được trang bị camera góc siêu rộng 50 megapixel và một ống kính tele tiềm vọng 50 megapixel. Việc tích hợp ống kính tiềm vọng giúp Reno16 có khả năng zoom quang học chất lượng cao, giảm thiểu tình trạng nhiễu hạt khi chụp các vật thể ở xa. Điều này biến dòng Reno mới trở thành một trong những thiết bị có hệ thống camera tham vọng nhất từ trước đến nay của hãng.

Phiên bản tiêu chuẩn: Nhỏ gọn nhưng không kém phần mạnh mẽ

OPPO Reno16 bản tiêu chuẩn hướng tới những người dùng ưa thích sự nhỏ gọn với màn hình OLED 6.32 inch độ phân giải 1.5K. Mặc dù có kích thước nhỏ hơn, máy vẫn sở hữu chip Dimensity 8550 mạnh mẽ và viên pin lên tới 6,700mAh. Đây là mức dung lượng pin vượt trội so với hầu hết các mẫu smartphone mini hoặc cỡ vừa hiện có trên thị trường.

Thông số OPPO Reno16 OPPO Reno16 Pro Màn hình 6.32 inch OLED, 1.5K 6.78 inch OLED, 1.5K Vi xử lý Dimensity 8550 Dimensity 9500s Camera chính 200MP (Samsung HP5) 200MP (Samsung HP5) Camera Tele 50MP Tiềm vọng 50MP Tiềm vọng Dung lượng Pin 6,700mAh 7,000mAh Sạc nhanh 80W có dây 80W có dây / 50W không dây

Tính năng màn hình điện tử thông minh và ngày ra mắt

Ngoài cấu hình phần cứng, các nguồn tin còn hé lộ về tính năng "màn hình điện tử thông minh". Đây là một tính năng tương tác mới cho phép người dùng tùy chỉnh hình nền linh hoạt hoặc hỗ trợ điều khiển chụp ảnh từ xa. Hiện tại, cơ chế hoạt động chính xác của tính năng này vẫn chưa được công bố chi tiết, tạo nên sự tò mò lớn đối với cộng đồng công nghệ.

Tại thị trường Trung Quốc, OPPO đã bắt đầu khởi động chương trình đặt hàng trước. Điều này cho thấy ngày ra mắt chính thức của dòng Reno16 đang cận kề. Với sự kết hợp giữa thiết kế tối ưu, pin dung lượng cực lớn và hệ thống camera 200MP, Reno16 Series được kỳ vọng sẽ trở thành đối thủ đáng gờm trong phân khúc điện thoại tầm trung và cận cao cấp thời gian tới.