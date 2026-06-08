Thông số sạc Galaxy Watch 9 và Galaxy Watch Ultra 2 lộ diện qua chứng nhận 3C Chứng nhận 3C tại Trung Quốc vừa xác nhận Galaxy Watch 9 và Galaxy Watch Ultra 2 sẽ duy trì công suất sạc 10W. Đây là bước đi cho thấy Samsung ưu tiên tính ổn định hơn là chạy đua tốc độ sạc.

Dòng đồng hồ thông minh cao cấp thế hệ tiếp theo của Samsung vừa tiến gần hơn đến ngày ra mắt chính thức. Theo dữ liệu mới nhất từ cơ quan chứng nhận 3C tại Trung Quốc, hai mẫu thiết bị kế nhiệm của dòng Galaxy Watch đã hoàn tất các thủ tục kiểm định quan trọng, hé lộ những chi tiết đầu tiên về hệ thống năng lượng.

Chi tiết thông số kỹ thuật qua chứng nhận 3C

Cụ thể, hai mẫu smartwatch mới của Samsung xuất hiện trên hệ thống với số hiệu model lần lượt là SM-L3550 và SM-L7150. Dựa trên các báo cáo phân tích trước đó, mã SM-L3550 được xác định là biến thể của Galaxy Watch 9, trong khi SM-L7150 nhiều khả năng thuộc về dòng cao cấp nhất – Galaxy Watch Ultra 2.

Chứng nhận 3C xác nhận Galaxy Watch 9 và Galaxy Watch Ultra 2 sẽ có tốc độ sạc tương tự thế hệ trước

Dữ liệu kỹ thuật cho thấy cả hai thiết bị đều hỗ trợ công suất sạc ở mức 10W. Đáng chú ý, danh sách cũng xác nhận khả năng tương thích với bộ sạc mã hiệu EP-T1510. Đây là phụ kiện sạc quen thuộc đã từng được Samsung trang bị cho các dòng thiết bị đeo hiện hành, củng cố giả thuyết về việc hãng sẽ giữ nguyên công nghệ sạc không dây từ các đời máy trước.

Thiết bị (Dự kiến) Mã hiệu Model Công suất sạc Bộ sạc tương thích Galaxy Watch 9 SM-L3550 10W EP-T1510 Galaxy Watch Ultra 2 SM-L7150 10W EP-T1510 Galaxy Watch 9 Classic Chưa xác định 10W (Dự báo) EP-T1510

Phân tích chiến lược công nghệ của Samsung

Việc duy trì công suất sạc 10W thay vì nâng cấp lên các chuẩn nhanh hơn cho thấy định hướng của hãng công nghệ Hàn Quốc trong việc tối ưu hóa linh kiện. Trong thế giới thiết bị đeo, diện tích bảng mạch và dung lượng pin vốn hạn chế, việc tăng công suất sạc quá cao có thể dẫn đến vấn đề về nhiệt độ, ảnh hưởng trực tiếp đến tuổi thọ pin và trải nghiệm người dùng trên cổ tay.

Thay vì tập trung vào tốc độ nạp năng lượng, giới chuyên môn kỳ vọng Samsung sẽ dồn lực vào việc cải thiện hiệu suất tiêu thụ của chip xử lý và độ ổn định của hệ điều hành. Điều này giúp kéo dài thời gian sử dụng thực tế – một yếu tố quan trọng hơn đối với người dùng smartwatch so với việc rút ngắn vài phút sạc pin.

Samsung có thể ra mắt các đồng hồ thông minh mới của mình vào tháng 7 tới

Thời điểm ra mắt và các phiên bản dự kiến

Bên cạnh Galaxy Watch 9 và Galaxy Watch Ultra 2, nhiều nguồn tin cho biết phiên bản Galaxy Watch 9 Classic với vòng xoay bezel vật lý đặc trưng cũng sẽ tái xuất. Toàn bộ dòng sản phẩm mới này được dự báo sẽ sử dụng chung chuẩn sạc 10W để đảm bảo tính đồng bộ trong hệ sinh thái phụ kiện của Samsung.

Theo lộ trình rò rỉ, Samsung có kế hoạch tổ chức sự kiện Galaxy Unpacked tiếp theo vào khoảng ngày 22 tháng 7 tới. Đây sẽ là thời điểm hãng chính thức công bố các cải tiến về phần cứng, tính năng theo dõi sức khỏe chuyên sâu và những tinh chỉnh về phần mềm trên dòng đồng hồ thông minh mới này.