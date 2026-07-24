Thông tin rò rỉ vivo S2: Chip Snapdragon 8 Gen 5, màn hình 1.5K và giá từ 11.5 triệu đồng vivo S2 chuẩn bị tái xuất sau 7 năm vắng bóng với vi xử lý Snapdragon 8 Gen 5 mạnh mẽ, màn hình OLED 1.5K 120Hz cùng mức giá dự kiến từ 11.5 triệu đồng.

vivo S2 là mẫu smartphone thuộc phân khúc cận cao cấp dự kiến được vivo hồi sinh sau 7 năm vắng bóng, trang bị vi xử lý Snapdragon 8 Gen 5 cùng màn hình OLED 1.5K sắc nét. Mới đây, các thông tin rò rỉ chi tiết về cấu hình, bảng màu thời thượng và giá bán của thiết bị đã liên tục xuất hiện trước ngày ra mắt chính thức vào đầu tháng 8.

vivo S2 sẽ sớm ra mắt trong thời gian tới

Màn tái xuất của dòng S sau gần một thập kỷ

Kể từ thời điểm thế hệ tiền nhiệm vivo S1 ra mắt vào năm 2019, dòng S của thương hiệu vivo đã trải qua quãng thời gian gián đoạn kéo dài gần 7 năm. Việc chuẩn bị phát hành mẫu máy nối tiếp vivo S2 thể hiện tham vọng mở rộng thị phần tại phân khúc cận cao cấp của hãng sản xuất smartphone này.

Theo các nguồn tin rò rỉ từ thị trường Ấn Độ, thời điểm trình làng của vivo S2 đã ở rất gần, dự kiến rơi vào khoảng đầu tháng 8. Dù thương hiệu chưa đưa ra xác nhận chính thức, sự xuất hiện của các ấn phẩm quảng cáo gần đây cho thấy thiết bị đã hoàn tất các công đoạn chuẩn bị cuối cùng.

vivo S2 sẽ là lựa chọn chất lượng trong phân khúc smartphone cận cao cấp

Thiết kế màu sắc thời trang và các tùy chọn bộ nhớ

Thông tin từ leaker Abhishek Yadav chia sẻ trên nền tảng X cho thấy vivo S2 sẽ cung cấp hai cấu hình bộ nhớ tiêu chuẩn, đáp ứng đa dạng nhu cầu sử dụng. Người dùng có thể lựa chọn phiên bản 8GB RAM đi kèm 128GB bộ nhớ trong hoặc phiên bản cao cấp hơn với 8GB RAM và 256GB bộ nhớ trong.

Bên cạnh đó, về mặt ngoại hình, thiết bị mang đến ba tùy chọn màu sắc bao gồm Xanh Sapphire, Đồng Hoàng Gia và Trắng Lụa. Sự kết hợp giữa các tông màu này giúp vivo S2 duy trì phong cách hiện đại, sang trọng đặc trưng của dòng máy hướng tới giới trẻ.

Thông tin màu sắc và giá bán của vivo S2

Chi tiết mức giá rò rỉ tại thị trường quốc tế

Dữ liệu từ hệ thống bán lẻ nội bộ ghi nhận mức giá niêm yết dự kiến của vivo S2 tại thị trường Ấn Độ cho phiên bản tiêu chuẩn 8GB + 128GB là khoảng 38,000 Rs (tương đương khoảng 11.5 triệu đồng). Trong khi đó, phiên bản bộ nhớ 8GB + 256GB được ghi nhận ở mức 42,000 Rs (khoảng 12.7 triệu đồng).

Đáng chú ý, hệ thống cũng ghi nhận thêm một biến thể 8GB + 128GB khác có mức giá 43,000 Rs (khoảng 13.1 triệu đồng). Sự chênh lệch này có thể xuất phát từ các phiên bản phân phối đặc biệt hoặc điều chỉnh chính sách giá giữa các kênh bán lẻ. Tuy nhiên, các con số trên mới dừng lại ở mức rò rỉ và cần chờ đợi phản hồi chính thức từ nhà sản xuất.

vivo S2 được kỳ vọng có cấu hình mạnh mẽ

Phân tích cấu hình phần cứng: Màn hình 1.5K và chip Snapdragon 8 Gen 5

Về khả năng hiển thị, vivo S2 dự kiến sở hữu màn hình công nghệ OLED kích thước 6.59 inch với độ phân giải 1.5K sắc nét. Màn hình này hỗ trợ tần số quét 120Hz giúp các thao tác hiển thị mượt mà, đi kèm cảm biến nhận diện vân tay ẩn dưới tấm nền.

Đặc biệt nhất, điểm nhấn kỹ thuật quan trọng trên vivo S2 nằm ở việc tích hợp vi xử lý Qualcomm Snapdragon 8 Gen 5. Với việc sở hữu con chip cao cấp này, thiết bị hứa hẹn mang lại hiệu năng xử lý tác vụ và đồ họa mạnh mẽ, trở thành đối thủ cạnh tranh đáng gờm trong phân khúc cận cao cấp thời gian tới.