Thông tin tuyển sinh 2026 ĐH Kiểm sát Hà Nội: Trường Đại học Kiểm sát Hà Nội công bố thông tin tuyển sinh đại học năm 2026 với tổng chỉ tiêu dự kiến 1.600 sinh viên cho bốn ngành đào tạo

Thông tin tuyển sinh 2026 ĐH Kiểm sát Hà Nội: chỉ tiêu từng ngành là bao nhiêu

Theo thông báo tuyển sinh 2026, Trường Đại học Kiểm sát Hà Nội phân bổ chỉ tiêu cụ thể như sau:

Ngành đào tạo Chỉ tiêu dự kiến Ghi chú Luật, chuyên ngành Kiểm sát 200 100 chỉ tiêu khu vực phía Bắc (từ Hà Tĩnh trở ra); 100 chỉ tiêu khu vực phía Nam (từ Quảng Trị trở vào) Luật 950 Tuyển sinh trên phạm vi cả nước Luật kinh tế 250 Tuyển sinh trên phạm vi cả nước Ngôn ngữ Anh 200 Tuyển sinh trên phạm vi cả nước Tổng 1.600

4 phương thức xét tuyển trong thông tin tuyển sinh 2026 của ĐH Kiểm sát Hà Nội

Ngành Luật, chuyên ngành Kiểm sát

Thí sinh dự tuyển ngành Luật chuyên ngành Kiểm sát phải đáp ứng điều kiện chung theo quy định của Bộ GD&ĐT và các tiêu chuẩn đặc thù của ngành Kiểm sát về sức khỏe, hạnh kiểm, học lực, lý lịch; đồng thời phải đạt sơ tuyển theo quy định của ngành Kiểm sát nhân dân. Nhà trường áp dụng 4 phương thức tuyển sinh:

Phương thức 1: Xét tuyển thẳng theo quy chế tuyển sinh của Bộ GD&ĐT, kết hợp sơ tuyển.

Phương thức 2: Xét học bạ THPT (lớp 10, 11, 12) đối với thí sinh học tại trường THPT chuyên hoặc có lớp chuyên; hoặc thí sinh có IELTS Academic từ 6.0 trở lên; hoặc đạt giải học sinh giỏi quốc gia (khuyến khích) hay giải học sinh giỏi cấp tỉnh (nhất, nhì, ba).

Phương thức 3: Xét kết quả kỳ thi đánh giá năng lực — tối thiểu 70/150 điểm đối với bài thi của Đại học Quốc gia Hà Nội, hoặc tối thiểu 700/1200 điểm đối với bài thi của Đại học Quốc gia TP.HCM.

Phương thức 4: Xét điểm thi tốt nghiệp THPT 2026 theo các tổ hợp: A00, A01, C01, C02, C03, C04, D01, D07, D09, D14, D15.

Các ngành Luật, Luật kinh tế và Ngôn ngữ Anh

Đối với ba ngành còn lại, trường tuyển sinh trên phạm vi cả nước với 4 phương thức tương tự. Ở phương thức xét học bạ, thí sinh có thể sử dụng IELTS Academic từ 5.0 trở lên hoặc thành tích học sinh giỏi quốc gia (khuyến khích), học sinh giỏi cấp tỉnh (nhất, nhì, ba).

Với phương thức xét kết quả kỳ thi đánh giá năng lực, mức điểm tối thiểu là 60/150 điểm (Đại học Quốc gia Hà Nội) hoặc 600/1200 điểm (Đại học Quốc gia TP.HCM). Thí sinh cũng có thể xét tuyển bằng điểm thi tốt nghiệp THPT 2026 theo các tổ hợp: A00, A01, C01, C02, C03, C04, D01, D07, D09, D14, D15.

Bảng quy đổi IELTS sang điểm Tiếng Anh tại ĐH Kiểm sát Hà Nội 2026 như thế nào

Điểm quy đổi chứng chỉ tiếng Anh được đưa vào tổ hợp môn xét tuyển theo phương thức 2 và 4. Trường áp dụng hai bảng quy đổi khác nhau tùy theo ngành đăng ký.

Bảng quy đổi IELTS dành cho ngành Luật, chuyên ngành Kiểm sát

IELTS 6.0 6.5 7.0 7.5 8.0–9.0 Điểm quy đổi (thang điểm 10) 8,5 8,75 9,25 9,5 10

Bảng quy đổi IELTS dành cho ngành Luật, Luật kinh tế và Ngôn ngữ Anh

IELTS 5.0 5.5 6.0 6.5 7.0–9.0 Điểm quy đổi (thang điểm 10) 8,5 8,75 9,25 9,5 10

Điểm khác biệt đáng chú ý: ngành Luật chuyên ngành Kiểm sát yêu cầu ngưỡng IELTS tối thiểu 6.0 để được quy đổi, trong khi ba ngành còn lại chỉ yêu cầu từ 5.0.