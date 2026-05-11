Đời sống Thông tin tuyển sinh Đại học Dược Hà Nội 2026 Năm 2026, trường Đại học Dược Hà Nội tuyển sinh dựa trên 4 phương thức khác nhau. Thời gian nộp hồ sơ đăng ký xét tuyển trực tuyến trên website của Trường dự kiến vào 1/6-8/7/2026.

Trường Đại học Dược Hà Nội thông báo phương thức tuyển sinh trình độ đại học hệ chính quy năm 2026 của Trường dự kiến như sau:

Trường áp dụng 4 nhóm phương thức chính:

- Xét tuyển thẳng theo quy định của Bộ GD&ĐT và quy định riêng của trường.

- Xét tuyển kết hợp học bạ, gồm: kết quả học tập THPT với chứng chỉ quốc tế; học sinh trường chuyên; chứng chỉ GCE A-Level.

- Xét điểm thi đánh giá tư duy TSA của Đại học Bách khoa Hà Nội (áp dụng với một số ngành).

- Xét điểm thi tốt nghiệp THPT 2026.

Thời gian đăng ký dự kiến

Từ 1/6 đến 20/6/2026: đăng ký trực tuyến đối với diện xét tuyển thẳng.

Từ 1/6 đến 8/7/2026: nộp hồ sơ trực tuyến trên website tuyển sinh của trường đối với các phương thức còn lại theo diện yêu cầu.

Sau đó, thí sinh vẫn phải đăng ký nguyện vọng trên hệ thống chung của Bộ GD&ĐT theo lịch chính thức của Bộ.

Lưu ý quan trọng

Với các phương thức xét tuyển kết hợp, trường yêu cầu nộp minh chứng trực tuyến bằng bản scan gốc (bản chính). Bản sao công chứng hoặc bản photo không được chấp nhận. Riêng chứng chỉ tiếng Anh quốc tế phải khai báo đúng thời hạn và đúng hình thức quy định.

Chi tiết phương thức tuyển sinh Đại học Dược Hà Nội năm 2026 >>> https://www.hup.edu.vn/thong-bao/ban-hanh-thong-tin-tuyen-sinh-dai-hoc-nam-2026-cua-truong-dai-hoc-duoc-ha-noi-6500