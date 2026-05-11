Thông tin tuyển sinh Đại học Kiểm sát Hà Nội 2026
Trường Đại học Kiểm sát Hà Nội công bố thông tin tuyển sinh năm 2026. Theo đó trường dự kiến tuyển 1.600 chỉ tiêu, tăng 750 chỉ tiêu so với năm trước.

Trường Đại học Kiểm sát thông báo về Thông tin tuyển sinh đại học năm 2026

Căn cứ Quyết định số 308/QĐ-T2-ĐT ngày 3 tháng 3 năm 2026 của Hiệu trưởng Trường Đại học Kiểm sát về việc ban hành Thông tin tuyển sinh đại học năm 2026:

1. Chỉ tiêu tuyển sinh

- Ngành Luật, chuyên ngành Kiểm sát: Dự kiến 200 chỉ tiêu (100 chỉ tiêu cho khu vực phía Bắc từ Hà Tĩnh trở ra; 100 chỉ tiêu cho khu vực phía Nam từ Quảng Trị trở vào);

- Ngành Luật: Dự kiến 950 chỉ tiêu;

- Ngành Luật kinh tế: Dự kiến 250 chỉ tiêu;

- Ngành Ngôn ngữ Anh: Dự kiến 200 chỉ tiêu.

2. Đối tượng, phạm vi, phương thức tuyển sinh

2.1. Ngành Luật, Chuyên ngành Kiểm sát

- Đối tượng: Đáp ứng các điều kiện chung theo quy định của Bộ Giáo dục và Đào tạo và các điều kiện đặc thù về sức khỏe, hạnh kiểm, học lực, lý lịch (đạt sơ tuyển theo quy định của ngành Kiểm sát nhân dân).

- Phạm vi tuyển sinh: Tuyển sinh trong phạm vi cả nước.

- Phương thức tuyển sinh:

+ Phương thức 1: Kết hợp giữa sơ tuyển, xét tuyển thẳng theo Quy chế tuyển sinh của Bộ Giáo dục và Đào tạo.

+ Phương thức 2: Kết hợp giữa sơ tuyển và xét tuyển kết quả học tập THPT (năm lớp 10, lớp 11 và lớp 12) của thí sinh học tại trường THPT Chuyên hoặc có hệ thống lớp Chuyên trực thuộc đại học, các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương hoặc thí sinh có chứng chỉ tiếng Anh IELTS học thuật (Academic): ≥ 6.0 hoặc thí sinh đạt giải Học sinh giỏi Quốc gia (Khuyến khích), học sinh giỏi cấp tỉnh (Nhất, Nhì, Ba).

+ Phương thức 3: Kết hợp giữa sơ tuyển, xét tuyển kết quả thi đánh giá năng lực của Đại học Quốc gia Hà Nội (đạt tối thiểu 70/150 điểm) hoặc Đại học Quốc gia TP. Hồ Chí Minh (đạt tối thiểu 700/1200 điểm).

+ Phương thức 4: Kết hợp giữa sơ tuyển và xét tuyển kết quả điểm thi tốt nghiệp THPT năm học 2025-2026 của các tổ hợp môn xét tuyển: A00 (Toán, Vật lý, Hóa học), A01 (Toán, Vật lý, Tiếng Anh), C01 (Toán, Ngữ văn, Vật lý), C02 (Toán, Ngữ văn, Hóa học), C03 (Toán, Ngữ văn, Lịch sử), C04 (Toán, Ngữ văn, Địa lý), D01 (Toán, Ngữ văn, Tiếng Anh), D07 (Toán, Hóa học, Tiếng Anh), D09 (Toán, Lịch sử, Tiếng Anh), D14 (Ngữ văn, Lịch sử, Tiếng Anh), D15 (Ngữ văn, Địa lý, Tiếng Anh).

2.2. Ngành Luật, ngành Luật kinh tế, ngành Ngôn ngữ Anh

- Đối tượng: Đáp ứng các yêu cầu chung theo quy định của Bộ Giáo dục và Đào tạo và quy định của từng phương thức tuyển sinh.

Phạm vi tuyển sinh: Tuyển sinh trong phạm vi cả nước.

- Phương thức tuyển sinh:

+ Phương thức 1: Xét tuyển thẳng theo Quy chế tuyển sinh của Bộ Giáo dục và Đào tạo.

+ Phương thức 2: Xét tuyển kết quả học tập THPT (năm lớp 10, lớp 11, lớp 12) hoặc thí sinh có chứng chỉ tiếng Anh IELTS học thuật (Academic): ≥ 5.0 hoặc thí sinh đạt giải Học sinh giỏi Quốc gia (Khuyến khích), học sinh giỏi cấp tỉnh (Nhất, Nhì, Ba).

+ Phương thức 3: Xét tuyển kết quả thi đánh giá năng lực của Đại học Quốc gia Hà Nội (đạt tối thiểu 60/150 điểm điểm) hoặc Đại học Quốc gia TP. Hồ Chí Minh (đạt tối thiểu 600/1200 điểm).

+ Phương thức 4: Xét tuyển kết quả điểm thi tốt nghiệp THPT năm học 2025-2026 của các tổ hợp môn xét tuyển: A00 (Toán, Vật lý, Hóa học), A01 (Toán, Vật lý, Tiếng Anh), C01 (Toán, Ngữ văn, Vật lý), C02 (Toán, Ngữ văn, Hóa học), C03 (Toán, Ngữ văn, Lịch sử), C04 (Toán, Ngữ văn, Địa lý), D01 (Toán, Ngữ văn, Tiếng Anh), D07 (Toán, Hóa học, Tiếng Anh), D09 (Toán, Lịch sử, Tiếng Anh), D14 (Ngữ văn, Lịch sử, Tiếng Anh), D15 (Ngữ văn, Địa lý, Tiếng Anh).

