Thông tin tuyển sinh Học viện Y dược học Cổ truyền Việt Nam 2026

Quốc Duẩn 11/05/2026 16:00

BNEWS Năm 2026, Học viện Y Dược học cổ truyền Việt Nam tuyển 1.350 sinh viên, tăng 300 so với năm ngoái.

Các ngành và chỉ tiêu tuyển sinh 2026

Y khoa: 350 chỉ tiêu

Y học cổ truyền: 600 chỉ tiêu

Dược học: 400 chỉ tiêu

Phương thức xét tuyển

Học viện sử dụng 2 phương thức chính:

Xét tuyển thẳng theo quy chế của Bộ Giáo dục và Đào tạo.

Xét tuyển dựa trên kết quả kỳ thi tốt nghiệp THPT năm 2026.

Tổ hợp xét tuyển

Ngành Y khoa xét các tổ hợp: B00, B03, A02, D08, X14.

Ngành Y học cổ truyền xét các tổ hợp: B00, B03, A02, D08, D35, X14.

Hiện thông tin công khai từ học viện chưa nêu chi tiết tổ hợp của ngành Dược học trong bản tóm tắt trên trang thông báo; khả năng trường sẽ cập nhật thêm ở đề án đầy đủ.

Một số điểm đáng chú ý

Năm 2026, khối ngành y dược tiếp tục xu hướng mở rộng tổ hợp xét tuyển nhưng giữ yêu cầu đầu vào chặt. Với Học viện Y - Dược học Cổ truyền Việt Nam, việc tăng chỉ tiêu chủ yếu tập trung vào ba ngành truyền thống của trường.

Nên lưu ý gì nếu bạn dự định đăng ký?

Theo dõi đề án tuyển sinh đầy đủ và thông báo ngưỡng đảm bảo chất lượng đầu vào.

Quan sát kỹ mã phương thức tuyển sinh và mã tổ hợp khi đăng ký nguyện vọng trên hệ thống của Bộ GD&ĐT.

Với nhóm ngành y dược, chênh lệch điểm chuẩn giữa các ngành thường khá rõ; Y khoa thường có mức cạnh tranh cao hơn Y học cổ truyền và Dược học.

Chi tiết thông tin tuyển sinh Học viện Y dược học Cổ truyền Việt Nam 2026 >>>https://vutm.edu.vn/vi/tuyen-sinh-dai-hoc.nd/quyet-dinh-ban-hanh-thong-tin-tuyen-sinh-dai-hoc-chinh-quy-nam-2026.html

Theo bnews.vn
