Thống trị hiệu năng tháng 4/2026: iQOO 15 Ultra và vivo Pad6 Pro dẫn đầu bảng xếp hạng AnTuTu AnTuTu vừa công bố danh sách thiết bị Android mạnh nhất tháng 4/2026 với sự thống trị của chip Snapdragon 8 Elite Gen 5 ở phân khúc cao cấp. Đáng chú ý, vivo Pad6 Pro đã chính thức trở thành mẫu máy tính bảng Android mạnh nhất hiện nay.

Bảng xếp hạng hiệu năng của AnTuTu trong tháng 4/2026 chứng kiến sự ổn định từ các dòng smartphone chuyên biệt và sự thay đổi bất ngờ ở mảng máy tính bảng. Thương hiệu vivo tiếp tục thể hiện sức mạnh áp đảo khi các dòng iQOO 15 Ultra và iQOO Z11 giữ vững ngôi đầu ở phân khúc cao cấp và tầm trung. Đặc biệt, vivo Pad6 Pro đã vươn lên vị trí số một, soán ngôi Lenovo Legion Y700 để dẫn đầu phân khúc tablet.

Cuộc đua khốc liệt ở phân khúc smartphone cao cấp

Tại phân khúc flagship, iQOO 15 Ultra (phiên bản 16GB/1TB) trang bị vi xử lý Snapdragon 8 Elite Gen 5 đang dẫn đầu thị trường với điểm số trung bình đạt 4,126,940 điểm. Theo sát là iQOO 15 với 4,102,621 điểm và RedMagic 11 Pro+ giữ vị trí thứ ba với 4,098,742 điểm.

Dữ liệu cho thấy khoảng cách điểm số giữa ba vị trí dẫn đầu là rất nhỏ, minh chứng cho việc các hãng sản xuất đã tối ưu hóa phần cứng gần như tới giới hạn. Snapdragon 8 Elite Gen 5 hiện đang chiếm ưu thế tuyệt đối khi góp mặt trong hầu hết các thiết bị thuộc top 10, bao gồm realme GT8 Pro, OPPO Find X9 Ultra và HONOR Magic8 Pro. Đáng chú ý, sự xuất hiện của chip Dimensity 9500 trong OnePlus Ace 6 Supreme Edition ở nhóm đầu cho thấy MediaTek đang dần thu hẹp khoảng cách với Qualcomm tại phân khúc này.

Bảng xếp hạng các điện thoại cao cấp có hiệu năng tốt nhất

Sự áp đảo của MediaTek tại thị trường tầm trung

Ở phân khúc tầm trung, iQOO Z11 tiếp tục duy trì vị thế dẫn đầu với 2,323,047 điểm, tạo ra khoảng cách lớn so với các đối thủ. HONOR Power 2 và OPPO K15 Pro lần lượt xếp sau với điểm số lần lượt là 2.2 triệu và 2.15 triệu điểm.

Xếp hạng Thiết bị Điểm số trung bình 1 iQOO Z11 2,323,047 2 HONOR Power 2 ~2,200,000 3 OPPO K15 Pro ~2,150,000

Khác với phân khúc cao cấp, MediaTek đang thống trị hoàn toàn nhóm tầm trung với các dòng chip Dimensity 8400, 8450 và 8500. Các thiết bị như OPPO Reno15 Pro, Redmi Turbo 5 và realme Neo7 SE đều tận dụng sức mạnh từ nền tảng này để đạt hiệu năng ổn định trong tầm giá.

Bảng xếp hạng các điện thoại tầm trung có hiệu năng tốt nhất

Thay đổi ngôi vương trong mảng máy tính bảng Android

Biến động lớn nhất trong tháng này thuộc về mảng máy tính bảng. vivo Pad6 Pro đã chính thức vươn lên vị trí đầu bảng với ,095,813 điểm, vượt qua Lenovo Legion Y700 Gen 5. Đây là minh chứng cho nỗ lực của vivo trong việc tối ưu hóa hiệu năng trên màn hình lớn.

Danh sách top 10 tablet Android mạnh nhất còn có sự góp mặt của OPPO Pad 5 Pro, Redmi K Pad 2 và HONOR MagicPad3 Pro 13.3. Nhìn chung, kết quả AnTuTu tháng 4/2026 cho thấy vivo đang xây dựng một hệ sinh thái thiết bị có hiệu năng dẫn đầu thị trường. Tuy nhiên, hiệu năng benchmark chỉ là một chỉ số tham khảo; các yếu tố như hệ thống tản nhiệt, khả năng tối ưu phần mềm và thời lượng pin vẫn đóng vai trò quan trọng trong trải nghiệm sử dụng thực tế.