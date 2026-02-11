Thông tư 63/2026: Điện thoại, máy tính và thiết bị điện tử cũ nào bị cấm nhập khẩu từ 1/1/2027? Từ 1/1/2027, điện thoại, máy tính, máy ảnh và linh kiện đã qua sử dụng thuộc danh mục mã HS sẽ bị cấm nhập khẩu theo Thông tư 63/2026, kể cả hàng tân trang.

Từ ngày 1/1/2027, nhiều thiết bị công nghệ đã qua sử dụng như điện thoại, máy tính, máy ảnh và linh kiện sẽ không được nhập khẩu vào Việt Nam. Quy định nằm trong Thông tư 63/2026 do Bộ Khoa học và Công nghệ ban hành, áp dụng với các sản phẩm công nghệ số, điện tử được phân loại theo mã số hàng hóa (mã HS).

Ảnh minh hoạ.

Những nhóm thiết bị nào nằm trong danh mục cấm?

Theo danh mục ban hành kèm thông tư, máy tính, thiết bị xử lý dữ liệu tự động cùng các bộ phận chức năng liên quan thuộc nhóm mã HS 8470 và 8471 bị cấm nhập khẩu khi đã qua sử dụng.

Đối với viễn thông, điện thoại thông minh, điện thoại di động và các sản phẩm có chức năng truyền, nhận âm thanh, hình ảnh hoặc dữ liệu qua mạng có dây, không dây cũng nằm trong diện cấm, tương ứng nhóm mã HS 8517.

Phạm vi điều chỉnh còn mở rộng sang nhiều thiết bị điện tử phổ biến khác:

Micro, loa, tai nghe, bộ khuếch đại âm thanh.

Máy ảnh kỹ thuật số, máy quay phim và camera truyền hình.

Thiết bị thu phát sóng vô tuyến, radar, thiết bị dẫn đường và bộ điều khiển từ xa bằng sóng vô tuyến.

Một số loại màn hình, máy chiếu, thiết bị thu hình và sản phẩm điện tử khác có mã HS thuộc danh sách cấm.

Nhóm sản phẩm đã qua sử dụng Mã HS nêu trong nguồn Máy tính, thiết bị xử lý dữ liệu tự động và bộ phận chức năng 8470 và 8471 Điện thoại thông minh, điện thoại di động, thiết bị truyền nhận âm thanh, hình ảnh, dữ liệu 8517 Micro, loa, tai nghe, máy ảnh kỹ thuật số, máy quay phim, màn hình, máy chiếu và thiết bị khác Theo danh mục ban hành kèm thông tư

Hàng tân trang có thoát khỏi lệnh cấm?

Phạm vi cấm không chỉ giới hạn ở thiết bị hoàn chỉnh. Các bộ phận, phụ kiện, cụm linh kiện và linh kiện điện tử đã qua sử dụng của những sản phẩm thuộc danh mục cũng không được phép nhập khẩu.

Đáng chú ý, việc sửa chữa, thay thế linh kiện hoặc tân trang để khôi phục chức năng, chất lượng và hình thức tương đương sản phẩm mới không làm thay đổi phạm vi áp dụng. Do đó, thiết bị đã tân trang vẫn bị cấm nếu mã HS của hàng hóa nằm trong danh mục. Việc làm mới về hình thức hay khôi phục khả năng hoạt động không phải căn cứ để loại trừ khỏi danh sách cấm.

Cách xác định mặt hàng bị cấm theo mã HS

Việc xác định mặt hàng thuộc diện cấm dựa trên mã HS trong danh mục. Mức áp dụng phụ thuộc cách thông tư liệt kê mã:

Nếu liệt kê ở cấp nhóm 4 chữ số, quy định áp dụng với toàn bộ mã HS 8 chữ số thuộc nhóm đó.

Nếu ghi phân nhóm 6 chữ số, phạm vi cấm bao gồm các mã HS 8 chữ số tương ứng.

Nếu mặt hàng được xác định bằng mã đầy đủ 8 chữ số, chỉ sản phẩm thuộc mã cụ thể đó chịu sự điều chỉnh.

Quy định riêng cho thiết bị phục vụ công nghiệp bán dẫn

Dù danh mục bao gồm nhiều nhóm hàng, không phải thiết bị công nghệ đã qua sử dụng nào cũng bị cấm trong mọi trường hợp. Thông tư 63/2026 có quy định riêng đối với dây chuyền công nghệ, máy móc, thiết bị và công cụ đã qua sử dụng phục vụ lĩnh vực công nghiệp bán dẫn.

Cụ thể, những thiết bị được dùng trực tiếp cho dự án đầu tư sản xuất, đóng gói, kiểm thử vi mạch bán dẫn, hoặc phục vụ đào tạo, nghiên cứu và phát triển sản phẩm, dịch vụ công nghệ số có thể được nhập khẩu nếu đáp ứng đầy đủ điều kiện pháp luật và không thuộc danh mục cấm.

Như vậy, mục đích sản xuất, nghiên cứu hoặc đào tạo không đồng nghĩa doanh nghiệp hay cơ sở nghiên cứu được tự động nhập khẩu mọi loại thiết bị cũ. Việc nhập khẩu vẫn phải căn cứ điều kiện pháp lý và danh mục hàng hóa cụ thể.

Hàng đã được cấp phép trước 1/1/2027 xử lý ra sao?

Đối với sản phẩm đã được cơ quan có thẩm quyền cho phép nhập khẩu trước ngày 1/1/2027, việc nhập khẩu tiếp tục được thực hiện theo nội dung và trong thời hạn hiệu lực của văn bản cho phép.