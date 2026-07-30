Thronebreaker The Witcher Tales giảm giá 80% trên Steam: Tựa game RPG thế giới Witcher có đáng mua? CD Projekt Red áp dụng mức giảm 80% cho Thronebreaker: The Witcher Tales trên Steam, đưa giá game xuống còn 3,99 USD. Tựa game RPG thẻ bài này sở hữu 88% đánh giá tích cực nhờ cốt truyện và âm nhạc ấn tượng.

Tựa game nhập vai Thronebreaker: The Witcher Tales do CD Projekt Red phát triển đang được giảm giá 80% trên nền tảng Steam, hạ từ 19,99 USD xuống chỉ còn 3,99 USD. Theo dữ liệu từ SteamDB, đợt khuyến mãi này sẽ kết thúc vào ngày 10/08/2026. Đây là cơ hội thuận lợi cho người hâm mộ muốn trải nghiệm thêm một nhánh câu chuyện độc đáo trong vũ trụ The Witcher 3: Wild Hunt.

Bối cảnh vùng núi phủ tuyết trong Thronebreaker: The Witcher Tales.

Lối chơi nhập vai kết hợp thẻ bài trong thế giới The Witcher

Trong game, người chơi sẽ vào vai Meve, nữ vương của hai vương quốc Lyria và Rivia. Để bảo vệ lãnh thổ trước nguy cơ xâm lược, người chơi phải lãnh đạo quân đội bước vào cuộc chiến kéo dài khoảng 20 giờ chơi với nhiều tình huống xoay chuyển cốt truyện.

Hành trình của game đưa người chơi băng qua nhiều địa hình đa dạng như vùng nông thôn, các lâu đài cổ kính cho đến những dãy núi phủ tuyết trắng. Trên đường đi, bạn có thể tìm kiếm tài nguyên và tài sản ẩn giấu trong các tàn tích cổ xưa.

Trận chiến thẻ bài trong Thronebreaker: The Witcher Tales.

Khác với cơ chế hành động chặt chém của các phần game chính, chiến đấu trong Thronebreaker dựa trên hệ thống đấu thẻ bài (tương tự minigame Gwent). Người chơi cần thu thập thẻ nhân vật, huấn luyện quân đội để mở khóa các kỹ năng, độc chiêu và chiến thuật mới nhằm vượt qua quái vật cùng phe địch.

Nội dung tặng kèm và đánh giá từ cộng đồng

Bên cạnh trò chơi gốc, gói sản phẩm trên Steam còn đi kèm nhiều nội dung bổ sung giá trị cho người hâm mộ. Người mua sẽ nhận được bản nhạc nền gốc (OST) của game, sách ảnh Gwent: Art of The Witcher Card Game, bộ sưu tập Concept Art và cuốn tiểu thuyết đồ họa The Witcher: Fox Children.

Khung cảnh làng quê trong tựa game Thronebreaker: The Witcher Tales.

Thống kê trên Steam cho thấy Thronebreaker: The Witcher Tales nhận được 88% đánh giá tích cực trong số hơn 17.690 lượt nhận xét. Trên trang tổng hợp Metacritic, game ghi nhận điểm Metascore 85 cùng điểm người dùng đạt 8,3/10.

Đa số người chơi khen ngợi xây dựng thế giới sâu sắc, cốt truyện cuốn hút và âm nhạc chất lượng cao. Tuy nhiên, một số ý kiến cho rằng game chứa quá nhiều câu đố làm giảm nhịp độ trải nghiệm và cơ chế đấu thẻ bài chưa thực sự hấp dẫn đối với những ai kỳ vọng vào lối chơi hành động truyền thống.