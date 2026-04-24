Thủ môn Đình Triệu rực sáng giúp Hải Phòng cầm hòa HAGL tại V.League Trong trận cầu kịch tính tại vòng 20 V.League 2025/26, màn trình diễn xuất thần của thủ môn Nguyễn Đình Triệu đã khước từ mọi nỗ lực ghi bàn từ phía HAGL, buộc đội chủ nhà chia điểm đầy tiếc nuối.

HAGL và Hải Phòng đã cống hiến một trận cầu giàu cảm xúc dù không có bàn thắng nào được ghi tại vòng 20 V.League 2025/26. Trong bối cảnh đội bóng phố Núi đang rất khát điểm để gia tăng khoảng cách với nhóm xuống hạng, sự vô duyên của các chân sút cùng phong độ đỉnh cao của hàng thủ đối phương đã khiến mục tiêu 3 điểm của họ không thể hoàn thành.

HAGL hòa 0-0 Hải Phòng.

Hiệp một sôi động và màn so tài giữa hai thủ môn

Bước vào trận đấu với áp lực đè nặng từ nhóm cuối bảng, HAGL chủ động nhập cuộc thận trọng. Ngược lại, Hải Phòng với tâm lý thoải mái hơn đã đẩy cao đội hình và áp đảo hoàn toàn trong 10 phút đầu tiên. Tuy nhiên, đội chủ nhà mới là bên đưa ra lời cảnh báo đầu tiên ở phút 11 với tình huống dứt điểm của Thanh Nhân sau đường căng ngang thuận lợi của đồng đội.

Thế trận sau đó trở nên cân bằng và đầy kịch tính với những pha ăn miếng trả miếng liên tục. Phút 22, sân Pleiku suýt chút nữa được ăn mừng bàn thắng khi HAGL tung ra hai cú dứt điểm hiểm hóc liên tiếp trong vòng cấm. Đáng chú ý, thủ môn Nguyễn Đình Triệu đã có pha phản xạ xuất thần để cứu thua cho đội bóng đất Cảng.

Không chỉ Đình Triệu, thủ môn Trần Trung Kiên bên phía HAGL cũng có một hiệp đấu đáng nhớ. Sau sai lầm chuyền bóng vào chân đối thủ ở phút 28, Trung Kiên đã lập công chuộc tội bằng pha đổ người cứu thua ngoạn mục trước cú sút đẳng cấp của ngoại binh Camilo ở phút 40. Hiệp một khép lại với tỷ số 0-0 trong sự tiếc nuối của cả hai đội.

Bức tường thành Đình Triệu chặn đứng nỗ lực của HAGL

Sang hiệp hai, HAGL đẩy cao nhịp độ nhằm tìm kiếm bàn thắng khai thông thế bế tắc. Phút 50, ngoại binh Marciel Silva thực hiện pha bứt tốc mạnh mẽ từ giữa sân, vượt qua hàng thủ Hải Phòng trước khi dứt điểm quyết đoán. Thế nhưng, Đình Triệu vẫn đứng vững với pha ôm gọn bóng chính xác.

Khoảng thời gian từ phút 60 đến 70 chứng kiến sự thận trọng của cả hai bên khi bóng chủ yếu được tranh chấp ở khu vực trung tuyến. HAGL nỗ lực gia tăng sức ép vào cuối trận, đặc biệt là ở phút 79, nhưng sự tập trung của thủ thành Đình Triệu với những pha ra vào hợp lý đã bảo toàn mành lưới cho Hải Phòng.

Kết quả hòa 0-0 phản ánh đúng cục diện trận đấu, nơi mà các thủ môn đã làm tốt hơn những tiền đạo. Sau 20 vòng đấu, HAGL hiện đứng thứ 11 trên bảng xếp hạng và vẫn phải đối mặt với nhiều thách thức trong cuộc đua trụ hạng ở giai đoạn còn lại của mùa giải.

