Thủ môn Trần Trung Kiên sụt 8kg vì cú sốc tâm lý trước khi tỏa sáng giúp HAGL chiến thắng HLV Lê Quang Trãi tiết lộ thủ môn Trần Trung Kiên sụt 8kg và mất ngủ triền miên sau cú sốc tại giải U23 châu Á, trước khi tỏa sáng giúp HAGL hạ Ninh Bình 2-1.

Chiến thắng 2-1 đầy kịch tính của Hoàng Anh Gia Lai ngay trên sân Ninh Bình tại vòng 13 LPBank V-League 2025/26 không chỉ củng cố vị thế của đội bóng phố Núi mà còn làm sáng tỏ nghị lực phi thường của Trần Trung Kiên. Đằng sau những pha cứu thua xuất sắc là một cuộc chiến nội tâm khắc nghiệt mà thủ thành sinh năm 2003 đã phải trải qua để tìm lại chính mình.

Cú sốc tâm lý và sự sụt giảm thể lực nghiêm trọng

Trong buổi họp báo sau trận đấu, HLV Lê Quang Trãi đã chia sẻ những thông tin gây bất ngờ về tình trạng sức khỏe của cậu học trò. Thất bại của U23 Việt Nam trước U23 Trung Quốc tại bán kết giải châu lục không chỉ là một trận thua đơn thuần, mà đã trở thành gánh nặng tâm lý đè nặng lên vai thủ môn trẻ, gây ra những hệ lụy trực tiếp về thể chất.

Theo thuyền trưởng của đội bóng phố Núi, nỗi buồn từ trận thua cùng áp lực thi đấu khiến Trung Kiên rơi vào trạng thái mất ngủ triền miên. Khi trở về Gia Lai để hội quân, ban huấn luyện đã vô cùng lo lắng khi kiểm tra thấy chỉ số cân nặng của anh sụt giảm tới 8kg chỉ trong một thời gian ngắn. Tình hình lúc bấy giờ được mô tả là thực sự phức tạp đối với một vận động viên chuyên nghiệp.

Trung Kiên sụt đến 8kg sau thất bại trước U23 Trung Quốc.

Bản lĩnh thép của người gác đền phố Núi

Đáng chú ý, dù ban huấn luyện đã chủ động đề xuất cho Trung Kiên tạm nghỉ ngơi để hồi phục thể trạng và tinh thần, thủ thành này đã từ chối. Anh thể hiện tinh thần chuyên nghiệp đáng nể khi khẳng định sẵn sàng gác lại những chuyện buồn cá nhân để cống hiến hết mình cho câu lạc bộ trong giai đoạn quan trọng của mùa giải.

“Trung Kiên là một trong những cầu thủ quan trọng nhất của HAGL. Không chỉ trận này, mà tất cả các trận đấu ở mùa giải năm nay, Kiên đều chơi rất xuất sắc và xứng đáng với sự tin tưởng”, HLV Lê Quang Trãi nhấn mạnh. Sự vững chãi trong khung gỗ tại sân Ninh Bình chính là lời khẳng định đanh thép cho ý chí vượt khó của người gác đền trẻ tuổi.

Với phong độ ổn định và bản lĩnh được tôi luyện qua biến cố, Trần Trung Kiên đang dần trở thành điểm tựa vững chắc trong hệ thống phòng ngự của Hoàng Anh Gia Lai. Sự hồi sinh của anh không chỉ có ý nghĩa về mặt chuyên môn mà còn là nguồn cảm hứng lớn cho các đồng đội tại đấu trường V-League năm nay.