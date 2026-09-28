Thử nghiệm tốc độ sạc iPhone 18 Pro Max: 15 phút đạt gần nửa pin nhưng sạc đầy mất hơn một giờ Dù hỗ trợ sạc nhanh gần 50W giúp iPhone 18 Pro Max đạt 47% pin sau 15 phút, thiết bị vẫn cần khoảng 64 phút để nạp đầy 100% nhằm kiểm soát nhiệt độ an toàn.

Trong các bài thử nghiệm thực tế, iPhone 18 Pro Max ghi nhận khả năng nạp năng lượng ấn tượng trong giai đoạn đầu khi có thể tăng từ mức gần cạn lên gần 50% chỉ sau 15 phút. Tuy nhiên, tốc độ này không duy trì xuyên suốt chu kỳ sạc, khiến tổng thời gian để nạp đầy 100% viên pin vẫn kéo dài hơn một giờ đồng hồ, ngay cả khi kết hợp cùng củ sạc công suất lớn.

Ảnh minh hoạ.

Diễn biến công suất thực tế: Tối ưu ở giai đoạn đầu

Thử nghiệm đo đạc thực tế trên iPhone 18 Pro Max kết nối với củ sạc Cuktech 6 Ultra công suất 100W cho thấy thiết bị mất khoảng 64 phút để đưa mức pin từ 4% lên 100%. Kết quả này chứng minh việc sử dụng bộ sạc công suất rất cao không đồng nghĩa với việc điện thoại sẽ tiếp nhận toàn bộ công suất định mức đó.

Cụ thể, tốc độ nạp phụ thuộc chặt chẽ vào ngưỡng điện năng tiếp nhận được thiết lập trên thiết bị. Trong khoảng 20 phút đầu tiên, công suất sạc có thời điểm vọt lên mức gần 50W. Nhờ vậy, máy nhanh chóng tăng từ 4% lên 47% sau 15 phút đầu và cán mốc 85% sau 37 phút.

Sau giai đoạn bứt tốc, công suất sạc bắt đầu được hệ thống chủ động điều chỉnh giảm xuống khoảng 30W. Khi dung lượng pin đạt ngưỡng 92%, công suất tiếp tục hạ sâu còn khoảng 16W cho đến khi đầy hẳn. Việc hạ dần dòng sạc khi pin tiến gần trạng thái tối đa là cơ chế vận hành quen thuộc nhằm bảo vệ tuổi thọ linh kiện, đồng thời giải thích lý do vì sao nửa sau của viên pin lại cần nhiều thời gian đến vậy.

Mốc thời gian Mức pin ghi nhận Đặc điểm công suất 15 phút 47% Đạt đỉnh gần 50W 20 phút - Hạ dần về mức xấp xỉ 30W 37 phút 85% Duy trì ổn định Giai đoạn pin 92% 92% - 100% Hạ công suất còn khoảng 16W Khoảng 64 phút 100% Hoàn tất chu trình sạc

Lựa chọn giữa sạc cáp và chuẩn không dây MagSafe

Bên cạnh phương thức cắm dây truyền thống, chuẩn sạc không dây MagSafe mang đến trải nghiệm linh hoạt hơn nhưng có sự đánh đổi về thời gian. Sử dụng chuẩn kết nối Qi2.2 hỗ trợ công suất tối đa 25W (kết hợp với bộ nguồn USB-C từ 35W trở lên), iPhone 18 mất khoảng 30 phút để nạp được 50% pin, chậm gấp đôi so với khi dùng cáp sạc nhanh tương thích.

Sự chênh lệch này phân định rõ mục đích sử dụng của từng giải pháp: sạc có dây công suất cao phát huy hiệu quả tối đa khi người dùng cần nạp gấp lượng pin lớn trong thời gian ngắn, trong khi MagSafe phục vụ nhu cầu tiện lợi tại bàn làm việc hoặc sạc qua đêm mà không cần thao tác cắm rút cáp.