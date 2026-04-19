Thử thách cực đại cho U17 Indonesia: Chuyên gia bi quan trước sức mạnh của U17 Việt Nam Trước trận đấu quyết định tại giải U17 Đông Nam Á, giới chuyên gia Indonesia thừa nhận cơ hội đi tiếp là rất thấp khi phải đối đầu với một U17 Việt Nam đang sở hữu sức mạnh áp đảo.

Cục diện bảng A giải U17 Đông Nam Á đang đẩy U17 Indonesia vào tình cảnh "ngàn cân treo sợi tóc". Trước thềm cuộc chạm trán mang tính quyết định với U17 Việt Nam, giới chuyên môn xứ vạn đảo tỏ ra khá bi quan về khả năng tạo nên bất ngờ của đội nhà trước sức mạnh vượt trội từ đoàn quân của HLV Cristiano Roland.

Khoảng cách trình độ khó san lấp

Thất bại bất ngờ trước U17 Malaysia đã đẩy U17 Indonesia vào thế chân tường. Trong khi đó, U17 Việt Nam đang thể hiện phong độ hủy diệt với 14 bàn thắng và chưa để thủng lưới bàn nào sau hai lượt trận đầu tiên. Sự tương phản này tạo nên tâm lý lo ngại sâu sắc đối với những người làm bóng đá tại Indonesia.

Đánh giá về thử thách sắp tới trên tờ Bola, bình luận viên Ronny Pangemanan chia sẻ thẳng thắn: "Thất bại trước U17 Malaysia gần như là dấu chấm hết cho chúng ta. Trong bóng đá, mọi chuyện đều có thể xảy ra. Nhưng đối đầu U17 Việt Nam, ghi được một bàn vào lưới đối thủ đã là bài toán khó".

Các chuyên gia như Yakin không đánh giá cao cửa đi tiếp của U17 Indonesia.

Mục tiêu thực dụng thay vì mơ mộng

Thay vì đặt niềm tin vào một kịch bản không tưởng để lách qua khe cửa hẹp vào bán kết, chuyên gia Gusnul Yakin lại hướng đến một mục tiêu mang tính tinh thần và dài hạn hơn. Ông nhấn mạnh rằng đội bóng cần tập trung vào việc thể hiện bộ mặt tích cực trước khi bước ra sân chơi châu lục.

"U17 Indonesia phải thắng U17 Việt Nam bằng mọi giá. Đừng vội nghĩ tới chuyện chúng ta có thể tiến vào bán kết hay không. Số phận của đội còn phụ thuộc vào kết quả ở trận đấu khác. Nếu đánh bại được U17 Việt Nam, đây sẽ là cú hích tinh thần cực lớn trước khi bước vào giải U17 châu Á", ông Yakin phân tích.

Tầm nhìn xa cho giải U17 châu Á

Vị chuyên gia này cũng cố gắng trấn an dư luận trước viễn cảnh đội nhà sớm dừng bước tại giải khu vực. Theo ông, thất bại tại U17 Đông Nam Á không phải là kết thúc mà có thể là bước đệm để đội tuyển trẻ có thêm thời gian chuẩn bị kỹ lưỡng hơn cho các mục tiêu lớn hơn, bao gồm chiến dịch cạnh tranh vé dự U17 World Cup tại Qatar.

Trên lý thuyết, để đi tiếp, U17 Indonesia bắt buộc phải giành trọn 3 điểm trước U17 Việt Nam, đồng thời hy vọng U17 Timor Leste có thể tạo nên địa chấn trước U17 Malaysia. Tuy nhiên, giới chuyên môn nhận định việc mong chờ một kết quả có lợi từ đội bóng yếu nhất bảng như Timor Leste là điều gần như bất khả thi. Cuộc đối đầu với U17 Việt Nam, vì thế, mang ý nghĩa khẳng định danh dự và là bài kiểm tra thực lực quan trọng hơn là một cuộc đua tranh vé bán kết.