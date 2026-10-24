Thử thách tản nhiệt trên iPhone Duo: Đánh đổi vật lý giữa độ mỏng và hiệu năng chip A20 Pro iPhone Duo màn hình gập đối mặt bài toán nhiệt khi thân máy siêu mỏng buộc Apple hạ độ dày buồng hơi tản nhiệt, khiến máy chạm 46,5 độ C khi xử lý tác vụ nặng.

Sự ra mắt của iPhone Duo, mẫu smartphone màn hình gập đầu tiên của Apple, đã tạo nên bước ngoặt lớn về kiểu dáng thiết bị nhưng đồng thời cũng dấy lên nhiều tranh luận kỹ thuật xoay quanh khả năng giải nhiệt. Với kết cấu cơ học phức tạp và thân máy siêu mỏng, hệ thống làm mát của thiết bị đang phải đối mặt với thử thách nghiêm trọng khi xử lý các tác vụ tải nặng trong thời gian dài.

Kiến trúc tản nhiệt buồng hơi siêu mỏng và cầu nối graphite

Để vận hành toàn bộ hệ thống màn hình kép cùng các tính năng xử lý phức tạp, Apple trang bị cho iPhone Duo vi xử lý A20 Pro kết hợp cùng hệ thống buồng hơi tùy chỉnh tương tự dòng iPhone 18 Pro. Tuy nhiên, giới hạn không gian phần cứng bên trong thân máy gập buộc các kỹ sư phải cắt giảm đáng kể độ dày của buồng hơi làm mát.

Nhằm bù đắp cho sự suy giảm diện tích tiếp xúc nhiệt, Apple bố trí một dải dẫn nhiệt làm từ chất liệu graphite luồn qua trục bản lề. Dải graphite này đóng vai trò cầu nối truyền tải nhiệt lượng qua lại giữa hai nửa màn hình, phân tán bớt độ nóng ra môi trường bên ngoài. Dù vậy, các bài thử nghiệm thực tế cho thấy cơ chế này vẫn gặp áp lực lớn khi thiết bị vận hành liên tục các tác vụ chuyên sâu.

Thiết kế mỏng khiến smartphone của Apple gặp khó khăn trong việc sắp xếp linh kiện để tối ưu hóa tản nhiệt

Áp lực nhiệt lượng trong các tình huống vận hành thực tế

Hàng loạt đánh giá chuyên môn chỉ ra hiện tượng nhiệt độ tăng nhanh khi người dùng thực hiện cuộc gọi video, chụp ảnh hay chạy các ứng dụng đồ họa nặng. Chuyên gia công nghệ Joanna Stern ghi nhận mặt lưng iPhone Duo nóng lên đáng kể trong lúc sử dụng FaceTime và chụp ảnh, buộc cô phải ngắt cuộc gọi video giữa chừng vì cảm giác cầm nắm gây khó chịu. Phía Apple giải thích rằng việc vỏ ngoài ấm lên phản ánh đúng nguyên lý hoạt động của hệ thống: hút nhiệt trực tiếp từ bộ vi xử lý ra bên ngoài để bảo vệ hiệu năng.

Trong khi đó, trang tin The Verge ghi nhận máy tăng nhiệt rõ rệt khi quay phim kéo dài, đặc biệt ở chế độ kích hoạt cùng lúc hai màn hình với tính năng xem trước Duo Preview. Tình trạng này dẫn đến việc sụt giảm khung hình và giảm tốc độ xử lý trên các ứng dụng video bên thứ ba hoặc công cụ từ Google. Ngoài ra, thử nghiệm từ PetaPixel cho thấy nhiệt lượng tập trung chủ yếu ở nửa bên phải thân máy khi mở hoàn toàn trong quá trình biên tập ảnh nặng.

Số liệu đo đạc thực tế và mức độ ổn định phần cứng

Các bài kiểm tra áp lực từ nhiều đơn vị độc lập đã lượng hóa rõ nét sự đánh đổi giữa độ mỏng thiết bị và khả năng duy trì hiệu năng. Thử nghiệm tải nặng 20 phút của kênh Mrwhosetheboss chỉ ra rằng khi gập lại, thiết bị giữ nhiệt bên trong lâu hơn và duy trì hiệu năng thấp hơn iPhone 18 Pro Max. Khi mở hoàn toàn, màn hình lớn với mật độ điểm ảnh cao tiếp tục tạo thêm gánh nặng tản nhiệt cho máy.

Thiết bị Nhiệt độ tối đa (30 phút chơi game) Độ ổn định hiệu năng 3DMark iPhone Duo 46,5 độ C 75,9% iPhone 18 Pro 43,8 độ C Chưa công bố iPhone 18 Pro Max 43,2 độ C 79% Galaxy Z Fold 8 Thấp hơn vài độ C 72%

Kết quả từ kênh HTX Studio qua 30 phút chơi game liên tục ghi nhận iPhone Duo chạm mức nhiệt 46,5 độ C, cao hơn mức 43,8 độ C trên iPhone 18 Pro và 43,2 độ C của iPhone 18 Pro Max. Mức nhiệt này kích hoạt cơ chế bảo vệ phần cứng, khiến tốc độ khung hình giảm khoảng 20% so với iPhone 18 Pro và độ sáng màn hình bị hạ từ 300 nit xuống còn 185 nit.

Góc nhìn trái chiều và bài toán tối ưu tương lai

Mặc dù ghi nhận mức nhiệt cao, các kênh đánh giá không hoàn toàn đưa ra nhận định tiêu cực. Trang tin 9to5Mac nhận xét máy vận hành ấm hơn thế hệ iPhone 18 Pro nhưng không gây sụt giảm hiệu năng đáng kể ở tác vụ thông thường. Thử nghiệm độ ổn định bằng 3DMark của Tom's Guide cho thấy iPhone Duo đạt 75,9%, vượt mức 72% của Galaxy Z Fold 8 dù thân máy có nóng hơn vài độ.

Bên cạnh đó, Gizmodo đưa ra góc nhìn khả quan khi nhận định buồng hơi mỏng của máy vẫn xử lý tốt tình trạng nghẽn nhiệt, giữ hệ thống hoạt động ổn định khi huy động tối đa nhân CPU và GPU. Sự khác biệt về kết luận đánh giá chủ yếu phụ thuộc vào cường độ ứng dụng và môi trường thử nghiệm. Tuy nhiên, các thông số thực tế khẳng định kiểm soát nhiệt lượng trên thân máy gập siêu mỏng vẫn là thách thức kỹ thuật trọng tâm Apple cần giải quyết trong các thế hệ tiếp theo.