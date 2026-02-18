Thua Tampines Rovers 1-3, CAHN chính thức dừng bước tại AFC Champions League Two Dù nỗ lực trong chuyến làm khách tại Singapore, CLB Công An Hà Nội nhận thất bại 1-3 trước Tampines Rovers, khép lại hành trình tại AFC Champions League Two.

CLB Công An Hà Nội (CAHN) đã chính thức nói lời chia tay đấu trường AFC Champions League Two sau thất bại 1-3 trước Tampines Rovers trong trận lượt về vòng 1/8. Dù đã nỗ lực dâng cao đội hình để tìm kiếm cơ hội lội ngược dòng, sai lầm ở hàng thủ và sự sắc bén của đối thủ đã khiến đại diện Việt Nam không thể hoàn thành mục tiêu.

CAHN đã không thể ngược dòng trên sân khách.

Áp lực từ nhiệm vụ bất khả thi và những sai lầm sớm

Bước vào trận lượt về, Công An Hà Nội đối mặt với thử thách cực đại khi phải giành chiến thắng với cách biệt ít nhất 4 bàn. Áp lực tâm lý đè nặng khiến các học trò của đội khách nhập cuộc với tâm thế nôn nóng. Ngay từ phút thứ 5, sự chệch choạc đã xuất hiện khi thủ thành Nguyễn Filip mắc sai lầm trong pha băng ra, tạo cơ hội cho Tampines Rovers dứt điểm suýt thành bàn.

Dù nắm quyền kiểm soát bóng, sự kết nối giữa các tuyến của CAHN tỏ ra rời rạc. Quang Hải vẫn là hạt nhân trong các đợt lên bóng với những pha xử lý kỹ thuật, nhưng sự hỗ trợ từ các vệ tinh xung quanh như Leo Artur lại thiếu hiệu quả. Điển hình là tình huống ở phút 26, Leo Artur tạt bóng thiếu quan sát vào khu vực có tới 6 hậu vệ đối phương, bỏ lỡ một cơ hội tấn công triển vọng.

Sự hiệu quả của Tampines Rovers và cú đúp của Hide

Trong khi đại diện V.League bế tắc trong việc tìm đường vào khung thành đối phương, Tampines Rovers lại cho thấy sự thực dụng đáng nể. Phút 36, đội chủ nhà thực hiện pha phối hợp trung lộ xé toang hàng phòng ngự áo đỏ, tạo điều kiện cho Hide dứt điểm lạnh lùng mở tỷ số 1-0. Bàn thua này khiến kế hoạch ngược dòng của CAHN gần như phá sản ngay trong hiệp một.

Các CĐV Việt Nam trên khán đài.

Bước sang hiệp hai, kịch bản không có nhiều thay đổi. CAHN dồn đội hình lên cao và tiếp tục rơi vào bẫy phản công của đối thủ. Phút 59, Hide một lần nữa trở thành cơn ác mộng của hàng thủ đội khách với cú nã đại bác từ khoảng cách 20m, hoàn tất cú đúp và nâng tỷ số lên 2-0.

Hy vọng mong manh và dấu chấm hết

Những nỗ lực muộn màng của CAHN chỉ mang lại một bàn thắng danh dự ở phút 77. Sau tình huống một cầu thủ áo đỏ bị phạm lỗi trong vòng cấm, tiền đạo Alan đã không mắc sai lầm nào trên chấm 11m để rút ngắn tỷ số xuống còn 1-2. Tuy nhiên, hy vọng vừa nhen nhóm đã nhanh chóng bị dập tắt.

Chỉ 2 phút sau bàn gỡ, hệ thống phòng ngự của CAHN lại để lộ khoảng trống chết người, giúp Trent dứt điểm ấn định chiến thắng 3-1 cho Tampines Rovers ở phút 79. Thất bại này, cộng với án phạt xử thua 0-3 ở lượt đi trước đó, đã chính thức khép lại cuộc phiêu lưu của đội bóng ngành Công an tại sân chơi châu lục mùa này.

Thống kê bàn thắng trận đấu